Achtung, Mann auf der Damentoilette! Unisex ist nichts für uns

Kurz vor dem Welttoilettentag am 19. November habe nun auch ich etwas zum Thema beizutragen. Mächtig erschrak ich vor einigen Tagen, als ich auf der Damentoilette unserer Redaktionsräume am Alexanderplatz (Mitte) einem Mann begegnete. Der hatte unsere Toiletten für ein Unisexörtchen gehalten. Stimmt! Das Logo ist uneindeutig.

Natürlich vertrieb ich ihn sofort energisch. Trotz Wiederherstellung der mir gewohnten Ordnung blieb ich aber verunsichert über den von mir als Einbruch in meine Intimzone empfundenen Vorfall zurück. Aufgewühlt und in diesem Zustand anlehnungsbedürftig berichtete ich einem Kollegen davon. Er nahm meine Gefühle ohne Wenn und Aber ernst, erkannte sie an und schloss mit dem eindeutigen Urteil, „wir sind wertkonservativ. Bei uns benutzen Frauen und Männer jeweils eigene Toilettenräume“.

Die männerfreie Zone ist wichtig für mich

Das war im ersten Moment beruhigend, aber noch beim Mittagessen eine Stunde später arbeitete das Geschehen in mir. Wie wichtig die männerfreie Zone Toilette für mein seelisches Wohlbefinden ist, fiel mir da zum ersten Mal auf.



Während mein Kollege und ich genussvoll indisches Spinat-Curry mit Käse verspeisten und ich mit dem Naanbrot meinen Teller sauber abwischte, deklinierten wir das Thema durch: War ich schon einmal in meinem Leben mit einer Unisextoilette konfrontiert? Ja, im vorigen Jahrtausend präsentierte die Kult-TV-Serie „Alley McBeal“ radikal neu für mich die geschlechtsunspezifische Nutzung. Ich kann also auf historisches Wissen aufbauen.

Weiteres Kramen in meinem Erfahrungsschatz. Ich erinnere mich an den Besuch im ländlichen China auf einer Damentoilette. Trennwände gab es nicht, dafür Löcher im Boden. Dort fühlte ich mich, obwohl unter Frauen, nicht wohl.



Warum stört es mich in Bahn und Flugzeug nicht, mit Männern ein und dieselbe Toilette zu nutzen? Anscheinend bin ich dort vorbereitet und dementsprechend entspannt.

Die Zeitschrift Emma erinnert daran, dass die Frauenbewegung Ende des 19. Jahrhunderts für Frauentoiletten außerhalb der eigenen Wohnräume stritt. Es gab und gibt Streit, da sich Frauen als schutzlos in solchen gemeinsamen Räumen empfinden. Emma stellt fest: Der Kampf um eigene Toiletten war ein Kampf für das Recht auf Bewegungsfreiheit und Sicherheit im öffentlichen Raum.



Mein Kollege und ich analysieren, das Thema Unisextoilette zu diskutieren, ist ein dringendes Bedürfnis. Doch es ist nicht mein Geschäft.