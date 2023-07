Kriegsalltag: Feldpostbriefe über das Leben und Sterben

Eine Ausstellung in der Bezirkszentralbibliothek Mark Twain in Marzahn erlaubt besondere Einblicke.

Die Soldaten wollten in ihren Briefen an ihre Lieben den Schrecken des Krieges verheimlichen. Doch (zu) oft zeigen die Schreiben stattdessen drastisch und ehrlich die furchtbare Realität. Zu sehen sind eindrückliche Beispiele der Wahrheit bis zum 30. August in der Ausstellung „Feldpost – Zeugnisse der Sehnsucht“ in der Bezirkszentralbibliothek Mark Twain an der Marzahner Promenade. Sie sind Teil des deutschlandweiten Projekts „Sehnsucht“ in öffentlichen Bibliotheken und auch online.

Besonders berührt das Schicksal von Hans Lüdtke, der als 16-Jähriger in den Ersten Weltkrieg geschickt wurde. Sabine Musial vom Tagebuch- und Erinnerungsarchiv Berlin steht vor dem Bilderrahmen mit seinen beruhigend gedachten Zeilen aus Posen an die Familie zu Hause in Berlin-Johannisthal: „Wir bekommen nur gutes Essen“ wie „Wurst, Speck, Butter oder Marmelade“. Das sei typisch für solche Post, oft seien die Briefe in überschwänglichem Ton geschrieben, erzählt sie.

Archiv mit Feldpost, Familienchroniken, Lebenserinnerungen

Gemeinsam mit weiteren Mitstreitern führt Sabine Musial das seit den 90er-Jahren bestehende berlinweite Archiv mit Feldpost, Familienchroniken und Lebenserinnerungen in Köpenick. Es vergrößert sich zu ihrer Freude durch übereignete Nachlässe ständig.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Relikte aus Kriegszeiten: Familienalben, Fotos, eine Tageszeitung von April 1945 mit der Schlagzeile „Der Führer ist Deutschlands tapferstes Herz“. BENJAMIN PRITZKULEIT

In denen lassen sich die Menschen in ihren Zeiten erkennen. Wie bei den Feldpostbriefen der Ausstellung: Traurig, aber leider auch typisch für die Ausgangslage, ging es mit Hans Lüdtke weiter. Der letzte Brief an die Familie ist die Nachricht über seinen Tod am 4. Juni 1917 – mit 19 Jahren. Sabine Musial berührt, wie „sehr bildhaft“ ein Kamerad ausführlich das Sterben beschreibt. Eine Granate habe Hans Lüdtke getroffen, er sei sofort tot gewesen. Beigefügt ist eine kleine Skizze des Friedhofs.

Fremde Menschen, die etwas miteinander erlebt haben

Die Sorge um die toten Kameraden und ihre ebenfalls getroffenen Familien ist ein roter Faden in den gerahmten Erinnerungen auf den drei Stockwerken der Bibliothek. Sabine Musial beeindruckt, „dass fremde Menschen, die etwas miteinander erlebt haben, sich in dieser mitfühlenden Genauigkeit gegenseitig mitteilen“.

Zusätzliche Tiefe wird dem Dargestellten bei der Lesung am Donnerstag, den 20. Juli um 20 Uhr verliehen. Dann geht es auch darum, wie im glücklichsten Falle Recherchen in das Auffinden zumindest der Grabstellen noch immer Vermisster münden können.

Briefe und Unterlagen ordnen sich zu Schicksalen. BENJAMIN PRITZKULEIT

Wie sich eine komplette Industrie auf das traurige Geschehen einstellt, beweisen bunt eingefärbte Fotos von „unserem Schützengraben“ und mit Stolz präsentierte englische Fliegerbomben. Trost soll die farbige Postkarte mit einem Grabhügel inklusive Soldatenhelm und Kreuz darauf vermitteln. „Bist nicht allein“ steht unter der Zeichnung. Die Bibliothekarin Renate Zimmermann ordnet dies so ein: „Das soll den Eindruck ‚So schön ist das Soldatenleben‘ vermitteln.“ Ist es eben nicht, auch nicht in der Gegenwart.