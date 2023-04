Fachkräftemangel: Wenn der Handwerker plötzlich und unerwartet Schluss macht

Ich bin am Dienstagmorgen so hellwach auf die Straße getreten wie seit Monaten nicht mehr. Dabei war die Nacht zuvor – wie die meisten – viel zu kurz gewesen. Ich war dennoch bis in die Haarspitzen frisch. Ich hatte nämlich kalt geduscht.

Eine Freundin macht das schon seit Wochen, und nach der Erfahrung gestern weiß ich wirklich nicht, wie sie das durchhält. Es ist wohl eine Mischung aus Masochismus, Energiesparen und irgendwie auch eine Solidarität mit der Ukraine. Ich jedenfalls bin zwangsweise zum Energiesparen inklusive Soli gekommen: Die Heizung ist ausgefallen.

Eine Überraschung ist das wahrlich nicht. Die Wartung war schon seit längerem überfällig. Eigentlich seit letztem Jahr. Das ist aber nicht nur meine Schuld. Wir haben einen eher lockeren Wartungsvertrag mit einer Firma im Bezirk. Und die hat leider zunehmend das Interesse an uns verloren. Wie bei jeder Beziehung, die auseinandergeht, merkt es der Verlassene erst allmählich.

Im konkreten Fall sah es so aus, dass ich der Firma seit Anfang des Jahres hinterhertelefonierte. Die freundliche Dame im Büro versprach mich zurückzurufen, machte es aber nie. Natürlich nervte es. Aber wer kann sich in diesen Zeiten leisten, Handwerker zu vergrätzen? Der Fachkräftemangel machts möglich: Jetzt müssen sich die Kunden freundlich bewerben.

Ich versuchte also immer wieder mein Glück und bat um einen Termin. Am Gründonnerstag rief mich die Mitarbeiterin schließlich zurück. „Ich wollte Sie unbedingt noch vor den Feiertag erreichen“, sagte sie und ich freute mich. Allerdings nur kurz. Sie wollte einfach nur vor Ostern noch Schluss mit uns machen.

Ich habe das erst im Laufe des Telefonats bemerkt. Das verlief so: Die Bürodame erklärte, die Wartung sei ja nun überfällig, daher koste das schon mal 200 Euro extra, weil ja nun viel Aufwand anfalle. Außerdem habe die Firma nun eine weitere Pauschale in Höhe von 65 Euro eingeführt. Wofür, habe ich nicht ganz verstanden, weil es schon weiterging. Da wir ja nun so extrem überfällig seien, müsste man auf jeden Fall für Kleinteile schon mal 200 bis 300 Euro rechnen. „Mit allem Drum und Dran sind wir dann bei etwa 600 Euro“, säuselte die freundliche Stimme und machte eine Pause.

Ich schnappte nach Luft und konnte erst nichts sagen. Der Handwerker war noch nicht mal auf dem Weg zu mir und es sollte schon 600 Euro kosten? Dann fiel der Groschen. Die wollten uns loswerden. Und weil ich mich telefonisch nicht abwimmeln ließ, half nur noch die harte Geldkeule. Mit dem letzten Rest Selbstachtung erklärte ich eisig, dass das ja wohl ein bisschen happig sei. Am anderen Ende der Leitung herrschte hörbar Erleichterung, dass die Botschaft angekommen war. Die Firma ging in die Ferien. Wir hoffen, dass es draußen allmählich wärmer wird.