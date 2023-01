Die Autorin will sich nur mit dem Notwendigen umgeben. Zwei Jahre lang geht die Diskussion um einen Pizzaschneider.

Pizzaschneider: Ist der erlaubt, wenn man minimalistisch leben will?

Zwei Jahre lang dachte ich über die Anschaffung eines Pizzaschneiders nach. Ein gutes Messer reicht doch aus, überzeugte ich mich fortwährend. Denn Minimalismus ist mein Ziel. Weniger ist mehr! Überlegtes Konsumieren strebe ich an, lehne Verschwendung ab.

Als Fan von Pizza und Flammkuchen quälte ich mich regelmäßig per normalem Messer durch lange Fäden ziehenden Käse und zu feste Teigböden, oft war die Mahlzeit schon kalt, wenn sie endlich zerteilt war. Der Minimalismus-Leitfaden durchs Leben wurde zum Leid.

Verzicht und Bereicherung, Reduktion und Kreativität

Parallel zu meinen Überlegungen nahm das Thema im öffentlichen gesellschaftlichen Diskurs kontinuierlich Fahrt auf. Eine Journalistenkollegin entschied sich, ein Jahr lang nur ein blaues Kleid zu tragen; keine Sorge, sie hatte drei davon, wusch die Outfits regelmäßig. Ihr Ziel war herauszufinden, „was man dabei erfährt über Verzicht und Bereicherung, Reduktion und Kreativität“. Kurz zusammengefasst: Das Weniger hat sie mehr bereichert als das Viel vorher. Ich nahm sie als Vorbild.

Im Deutschlandfunk hörte ich einen Bericht über Jasmin Mittag. Sie hat mit Gleichgesinnten die „Internationale Minimalismus Community“ gegründet. Auf deren Seiten im Internet fand ich das „Minimalismus Manifest“.

Als besonders einsichtig beurteilte ich das Prinzip 6: „Akzeptiere die Herausforderung und übernehme für dein Leben und die Gesellschaft Verantwortung“. Unbedingt will ich die Welt retten. Dabei ist auch mein kleiner Verzicht auf einen Pizzaschneider relevant.

Dass ich ein Nichts bin in der Frage des Minimalismus, wurde mir bewusst, als ich Kathrin Sahin begegnete. Sie führt als „Frau Wonnevoll“ auf Instagram vor, wie eine Familie mit drei Kindern aus eigenem Entschluss glücklich seit fast zwei Jahren in einer Einzimmerwohnung lebt.

Schamvoll sah ich, wie sie ihr kleines, hübsch mit hellen Möbeln ausgestattetes Paradies vorführt. Zwei Kinder haben im Flur unter der Zimmerdecke im Zwischenboden ihr Reich. Das Sofa besteht aus zwei Matratzen, die abends zum Bett auseinandergezogen werden. Der Wäscheständer bewegt sich an Schnüren hoch und runter.

Auch Frau Wonnevoll hat sich kluge Gedanken gemacht zu ihrer Wohnsituation. Der Impuls der Familie, ihr Leben aufzuräumen, sei sehr stark gewesen. „Dabei trennten wir uns nicht nur von alten Gegenständen, sondern auch von vielen festgefahrenen Denk- und Konfliktmustern.“

Pizzaschneider sind schon auch praktisch. Westend61/imago

Pizzaschneider können 20 Euro kosten

Ich dachte, ich hätte mich im Griff bei diesen vielen beeindruckenden Vorbildern. Denkste. Es stand eine Party an. Motto: „Kreiere Deine eigene Pizza“. Damit es fix zugeht am Backofen, kaufte ich einen Pizzaschneider. Für 2,50 Euro. Immerhin nicht für 20 Euro. Das geht auch, dann ist er aus Kirschbaumholz. Ich übte also einen Teilverzicht, beruhigte ich mich.