Vertreter aus Opposition und Regierungskoalition setzen sich für den Verbleib der Unternehmen im Ex-Flughafen ein. Die Kritik am Umgang mit den Mietern wächst.

Nach Kündigungen: Politiker kämpfen für Gewerbemieter in Tempelhof

Die Kündigung der Mietverträge für Gewerbetreibende im Flughafen Tempelhof stößt auf breite Kritik – in der Regierungskoalition wie in der Opposition. „Die Verdrängung von Gewerbetreibenden aus dem ehemaligen Flughafen Tempelhof ist absolut unfassbar“, sagte der CDU-Abgeordnete Christian Gräff am Donnerstag.