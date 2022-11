Buchhafen Tempelhof: Eine alte Idee für die Landesbibliothek wird wieder aktuell

Das riesige Gebäude des Flughafens Tempelhof harrt auch 14 Jahre nach der Stilllegung am 30. Oktober 2008 einer sinnvollen Nutzung. Im Jahr 2007 schlug der Historiker Götz Aly in der Berliner Zeitung als Erster vor, die vielen Tausend Quadratmeter Fläche des Zentralgebäudes zur Berliner Landes- und Zentralbibliothek umzubauen. Er nahm damit das von der heutigen Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeldt favorisierte nachhaltige, ressourcenschonende, klimafreundliche Konzept „Umbau statt Neubau“ vorweg.

Beschlossen wurde allerdings ein Ergänzungsbau an der Amerika-Gedenkbibliothek in Kreuzberg. Davor warnt jetzt die Senatsbauverwaltung wegen erheblicher Risiken: Der Bau hat noch gar nicht begonnen, da sind die zu erwartenden Kosten schon von 350 Millionen Euro auf 500 Millionen gestiegen – und das wird ganz sicher nicht das letzte Wort sein. Zumal man es wieder einmal mit dem berüchtigten Berliner Untergrund zu tun hat: In der Nähe des Landwehrkanals ist er weich und wankend.

Weil aber die denkmalgeschützte Amerika-Gedenkbibliothek nicht durch einen Neubau verstellt werden darf, müsste man in die Tiefe bauen. Der Sprecher des Bausenats, Martin Pallgen, erläuterte zur dafür notwendigen (sehr teuren) Trogbauweise: Der Grundwasserspiegel müsste großflächig abgesenkt werden, was zum Absterben des gesamten umgebenden Baumbestandes führen würde. Das Bezirksamt Friedrichshain wolle die Bäume aber erhalten. Hinzu kämen „umfassende ökologische Probleme“ durch Neuversiegelung sowie Kosten, die durch Neuordnung der Straßen und den Ankauf von Grundstücken entstehen.

Viele Gründe also, neu zu denken – auch den alten Vorschlag neu zu betrachten. Die am 30. Juni 2007 in der Berliner Zeitung vorgetragenen Argumente haben seither an Überzeugungskraft gewonnen. Hier der Text in leicht gekürzter Form. (mtk.)

Alles spricht für Tempelhof

Von Götz Aly

Die Sache liegt recht einfach: Künftig könnte die auf mehrere Standorte und Außenmagazine zerstreute Landesbibliothek ihre täglich 7000 Besucher – und dann noch wesentlich mehr – in der Empfangshalle des Flughafens Tempelhof begrüßen. Sie würden den toten, aber mit dem Berliner Nahverkehr bequem erreichbaren Platz der Luftbrücke mit Leben erfüllen und müssten sich nicht länger in den völlig überfüllten Standorten Amerika-Gedenkbibliothek und der Stadtbibliothek an der Breiten Straße in Mitte gegenseitig auf die Füße treten. Beide Bibliotheken werden begeistert genutzt, verstehen sich im besten Sinn des Wortes als kommunale Volksbibliotheken.

Auch ließen sich am Tempelhofer Feld weitere, am Rande des Minimums krepelnde, bedeutende Sammlungen assoziieren, zum Beispiel die großartige, gut versteckte Bibliothek für bildungsgeschichtliche Forschung. Selbstverständlich könnte auch die wenig besuchte, kommunalpolitisch spezialisierte, mit älterer Literatur reich bestückte Senatsbibliothek an der Straße des 17. Juni dorthin umziehen. Verwaltungstechnisch gehört sie längst zur Landesbibliothek. Nur merken das die Freunde der elend zersplitterten, unökonomisch und kostspielig untergebrachten Berliner Bücherschätze nicht. Sie mühen sich an zig verschiedene Orte, um drei, vier Bücher zu bekommen.

Entwürfe im Auftrag der Berliner Zeitung

Die Zeit ist reif, endlich in die täglich sichtbare, von den Verantwortlichen der Stadt so nachlässig behandelte Lesefreude zu investieren. Wie das geht und dass es sich lohnt, haben Marseille oder San Francisco vorgemacht. Deswegen bat diese Zeitung bereits im Jahr 2005 die Architekten Ivan Reimann (Berlin–Dresden) und Gesine Weinmiller (Berlin–Hamburg), ihren Studenten die Aufgabe zu stellen, die Zentralbauten des alten Flughafens für eine Bibliothek umzugestalten. Den Entwurf von Tina Ihlenfeldt (Dresden) stellen wir vor. Er soll die Vorstellungskraft beflügeln.

TU Dresden Kathedrale des Wissens Erhebender Lesesaal: So sieht der Lesesaal im Entwurf von Tina Ihlenfeldt aus.



Das Zustandekommen: Die damalige Studentin widmete sich 2005 an der Technischen Universität Dresden am Lehrstuhl für Entwerfen und Gebäudelehre von Professor Ivan Reimann dem Thema „Die Zentral- und Landesbibliothek Berlin im Flughafengebäude Tempelhof“.

Im Ergebnis würde der Verbund Landesbibliothek einen neu-alten, höchst repräsentativen Bau, Raum für Magazine, Lese- und Katalogsäle ohne Ende bekommen. Die infolge der deutschen Teilung sehr unterschiedlichen Buchbestände würden einander interessant ergänzen, ebenso die gut ausgebildeten und motivierten Bediensteten aus Ost und West. Sie stünden vor einer neuen gemeinsamen Aufgabe an einem gemeinsamen Arbeitsplatz.

Das ist nicht wenig, denkt man die glänzenden Erfahrungen, die mit der Vereinigung der beiden Stadtarchive in der renovierten einstigen Mauser-Waffenfabrik in Reinickendorf gemacht wurden. Plötzlich verwandelten sich zwei in Ost und West gleichermaßen eingestaubte Institutionen in einen Ort, an dem das Arbeiten allen Beteiligten Spaß macht.

Alles an einem Standort

Nachdem das Tauziehen um den weiteren Betrieb des innerstädtischen Flughafens erledigt ist, verfügen der Bund und das Land Berlin frei über die seit Jahrzehnten kaum und bald überhaupt nicht mehr genutzte Großimmobilie. Es handelt sich um ein Monument der faschistischen Moderne, das zu Recht unter Denkmalschutz steht. Es hätte in ähnlicher Weise in Moskau, Paris oder Washington gebaut werden können. Entworfen wurde es 1934 von dem bei Erich Mendelsohn ausgebildeten Architekten Ernst Sagebiel, der rasch zu Görings Lieblingsbaumeister aufstieg.

Die Haupthalle des Flughafens Tempelhof imago/Stefan Seitz

Alles in allem geht es in Tempelhof um sagenhafte 290.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche in einem 1,2 Kilometer langen Bauwerk. Allein der Unterhalt des Leerstandes verschlingt jedes Jahr 6,3 Millionen Euro. Die Landesbibliothek hat einen Flächenbedarf von 60.000 Quadratmeter angemeldet. Damit sind die 3,3 Millionen Bücher und Medieneinheiten der Stadtbibliothek an einem Standort so unterzubringen, dass die Besucher schnell und in angenehmer Leseatmosphäre darauf zugreifen können.

Den Naziklotz beseelen

Die gut bekannte Empfangshalle, die von den amerikanischen Befreiern und Luftbrückenhelden umgebaute, dem Publikum verborgene Ehrenhalle, die gewaltigen, möglicherweise zu überdachenden Hofgevierte, die elliptisch geschwungenen Verwaltungstrakte, die Hangars, Keller und Bunkeranlagen verlangen nach einem Konzept. Das wird sich nicht über Nacht finden. Vielmehr kommt es darauf an, mit einer überzeugenden Idee, die andere Ideen nach sich ziehen kann, den Anfang zu wagen, um den merkwürdigen Naziklotz zu beseelen.

Stellt man sich die Zentral- und Landesbibliothek als Mittelpunkt vor, dann böte es sich an, in den schier endlosen, höchst funktionalen Seitenflügeln solche Unternehmen und Institute anzusiedeln, deren Mitarbeiter immer wieder auf Bücher angewiesen sind. Geisteswissenschaftliche Zentren könnten dort ebenso ihren Ort finden wie Verlage und Medienunternehmen, Künstleragenturen und Architekturbüros.

Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz sollte die Vorarbeiten für ihr im fernen Friedrichshagen geplantes Außenmagazin einstellen. Warum kann das nicht in Tempelhof untergebracht werden, mitten in der Stadt und öffentlich zugänglich, in einem schon vorhandenen, glänzend geeigneten Gebäude? Anders als in Berlin vorgesehen, lässt das Britische Museum gerade ein riesiges, für das interessierte Spezialistenpublikum leicht erreichbares Depot in der Londoner City errichten – auf sündhaft teurem Baugrund. Schließlich könnten die Restaurierungswerkstätten der Museen in die schon lange leeren, seinerzeit für die Ju 52 gebauten Hangars einziehen, ebenso die Werkstätten und Kulissendepots der Berliner Bühnen.

Stätte geistiger Höhenflüge

Derart als Gedanken- und Kulturwerkstatt, als Magazin für Kunst und Kultur genutzt, könnte sich der dröge Machtbau zur Stätte geistiger Höhenflüge wandeln. Wo einst Aufmärsche und Führer-Paraden zelebriert wurden, entstünden Kristallisationskerne einer hoch differenzierten, vorsätzlich nicht uniformen Wissensgesellschaft: Ausgestattet mit begrünten Dächern, Joggingstrecken auf dem ehemaligen Flugfeld, Fitnessstudios, Terrassencafés und Thermalbad.