Neues Katholisches Forum in Berlin: Wohnungen für Erzbischof und Haushaltshilfe

Das geplante Katholische Forum rund um die Sankt Hedwigs-Kathedrale am Bebelplatz in Mitte nimmt Konturen an. Nachdem die Sanierung der Kathedrale bereits begonnen wurde, wird an diesem Mittwoch die Grundsteinlegung für das neue Bernhard-Lichtenberg-Haus gefeiert. Es besteht aus einem Altbau, der saniert wird, und einem noch zu errichtenden Neubau, der anstelle eines Gebäudes aus den 1970er-Jahren entsteht. Zusammen mit der Sankt Hedwigs-Kathedrale sollen die beiden Bauten das Katholische Forum am Bebelplatz bilden.

Das Forum solle ein Ort werden, „wo man die katholische Kirche kennenlernen kann und wo man Informationen bekommt“, sagte Dompropst Prälat Tobias Przytarski am Dienstag. Der Neubau entsteht nach Plänen des Architekten Max Dudler als fünfgeschossiges Gebäude mit einer Natursteinfassade. Neben öffentlich zugänglichen Räumen wie einem Café und einem Veranstaltungssaal sind unter anderem Proben- und Seminarräume für die Kirchenmusik geplant. Büros sollen überwiegend im Altbau entstehen.

Im Altbau und im Neubau sind insgesamt acht Wohnungen geplant. Dazu gehören eine Hausmeisterwohnung im Altbau und drei kleine Gästewohnungen. Im Neubau ist eine Wohnung für eine kleine geistliche Gemeinschaft vorgesehen, die noch gefunden werden muss. Eine Wohnung ist für den Dompropst geplant, eine weitere Wohnung für den Erzbischof. Sie soll ganz oben entstehen. Eine weitere Wohnung im Neubau ist für eine Haushaltshilfe gedacht. Begründung: „Ein Erzbischof ist gewissermaßen qua Amt einer gewissen Gastfreundschaft verpflichtet und hat daher auch Gäste, zu deren Bewirtung er Hilfe benötigt“, wie der Sprecher des Erzbistums, Stefan Förner, erklärt. Die Person, die dort wohnen soll, sei aber „noch nicht im Blick“.

Wie die Wohnung für den Erzbischof ausgestattet ist? „Die ist im Verhältnis zu den Bischofswohnungen in anderen Diözesen eher bescheiden“, sagte Dompropst Przytarski. Eine Bau- und Ausstattungsbeschreibung für die Wohnungen kann nach Angaben von Erzbistums-Sprecher Förner nicht vor Ablauf der Ausschreibungen erfolgen. Immerhin die Größe der Wohnung steht fest: Sie soll 140 Quadratmeter groß sein.

Baupreissteigerung von zehn Prozent erwartet

Nach der Dienstordnung für Priester im Erzbistum Berlin dürfen Erzbischof und Dompropst mietfrei in den Dienstwohnungen leben, doch müssen sie den geldwerten Vorteil versteuern. Maßgeblich für die Bewertung sei der „örtliche Mietwert“, wie es heißt.

Die bislang veranschlagten Kosten von 60 Millionen Euro für das Gesamtprojekt, von denen 20 Millionen vom Bund und vom Land Berlin beigesteuert werden, lassen sich nach Angaben des Erzbistums nicht mehr halten. „Wir kalkulieren jetzt mit einer Baupreissteigerung von zehn Prozent“, sagt Förner. Das wären Mehrkosten von sechs Millionen Euro.