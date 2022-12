Noch eine Geheimsitzung: Baukollegium tagte auch zum Checkpoint Charlie

In der Berliner Regierungskoalition wird der Ärger über nichtöffentliche Sitzungen zu wichtigen Bauprojekten größer. Die Grünen fordern Aufklärung.

Der ehemalige Grenzübergang Checkpoint Charlie: Berlin will hier einen Bildungs- und Erinnerungsort errichten, ein privater Investor die übrigen Flächen gestalten.

Der ehemalige Grenzübergang Checkpoint Charlie: Berlin will hier einen Bildungs- und Erinnerungsort errichten, ein privater Investor die übrigen Flächen gestalten. imago/Stefan Boness

Das Ausmaß der Geheimniskrämerei bei großen städtebaulichen Projekten in Berlin ist größer als bislang bekannt. Das Baukollegium hat nach Informationen der Berliner Zeitung nicht nur zur Gestaltung des Karstadt-Grundstücks am Kudamm eine Geheimsitzung abgehalten, sondern auch mindestens einmal zur Bebauung des ehemaligen Grenzübergangs Checkpoint Charlie in vertraulicher Runde getagt.

Das Baukollegium besteht aus sechs Experten, die von der Senatsbaudirektorin berufen werden. Ihre Aufgabe ist es, Bauherren und Behörden in wichtigen städtebaulichen Fragen zu beraten. Wie aus der ungekürzten Tagesordnung des Gremiums für den 16. Mai 2022 hervorgeht, trat das Baukollegium an diesem Tag um 14 Uhr unter Tagesordnungspunkt eins zu einer nichtöffentlichen Sitzung zum Checkpoint Charlie zusammen. Danach folgten ab 15.30 Uhr zwei weitere Tagesordnungspunkte zum Schumacher-Quartier und für ein Bauprojekt am Adenauerplatz. Um 18.30 Uhr sollte die Sitzung zu Ende sein.

In der Einladung, die die Presse vor der Sitzung des Baukollegiums erhielt, findet sich hingegen kein Wort zum Checkpoint Charlie. Demnach standen nur zwei Tagesordnungspunkte zur Besprechung an: das Schumacher-Quartier und das Bauprojekt am Adenauerplatz. Die Sitzung sollte von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr gehen, also anderthalb Stunden kürzer sein. Möglicherweise trat das Baukollegium zum Checkpoint Charlie sogar noch ein weiteres Mal nichtöffentlich zusammen. Und zwar schon im vergangenen Jahr. Dazu gibt es Hinweise, aber keine Belege.

Investor und Architekten als Teilnehmer der Sitzung

Die Angaben zu den anwesenden Personen deuten darauf hin, dass bei der Geheimsitzung am 16. Mai der Geschäftsführer des mutmaßlichen Privatinvestors Gold.Stein, Erhard Ellenberger, und die Architekten für die Neugestaltung anwesend waren. Beim Stichwort „Vorhabenträger“ findet sich jedenfalls der Name Ellenberger. Zum Stichwort Planung werden die Namen Meixner, Schlüter, Wendt aufgelistet – ein Architekturbüro aus Frankfurt am Main.

Pikant: Die Sitzungen des Baukollegiums sollen laut der Geschäftsordnung „in der Regel öffentlich“ sein. Vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass das Gremium schon zum Karstadt-Grundstück am Kudamm zu einer geheim gehaltenen Sitzung zusammengekommen war – um einen Kompromiss zum Bau von sogenannten Hochpunkten auf dem Areal zu finden. Der damalige Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel (Linke) hatte dies zu verantworten. Die Geheimsitzung vom Mai dieses Jahres fällt unterdessen in die Amtszeit seines Nachfolgers Andreas Geisel (SPD).

In der Koalition rumorte es schon nach Bekanntwerden der Geheimsitzung zum Kudamm, nun aber wird der Ärger lauter. „Erst unter Scheel und nun auch unter Geisel – wenn das Baukollegium zu Geheimsitzungen zusammenkommt, dann ist das höchst intransparent“, kritisiert der Grünen-Abgeordnete Julian Schwarze. „Diese Art der Hinterzimmerpolitik ist von gestern“, sagt er. „Wenn wir das Ziel einer kooperativen Stadtentwicklungspolitik ernst nehmen, dann müssen wir die Öffentlichkeit auch an Debatten und Entscheidungen beteiligen.“ Es könne „nicht sein, dass wichtige Positionen und Empfehlungen im Geheimen festgelegt werden“.

Berlin baut Stadtplatz und einen Bildungs- und Erinnerungsort

Die Linken-Abgeordnete Katalin Gennburg sagt: „Es scheint traurige Realität zu sein, dass Bausenator Geisel und Senatsbaudirektorin Kahlfeldt ohne die Bürger:innen und sogar ohne die Koalition planen wollen.“ Sie wolle „klarstellen, dass der Senat nicht ohne das Parlament und schon gar nicht gegen die Koalition regieren kann“.

Gerade im laufenden öffentlichen städtebaulichen Dialogverfahren zum Bildungs- und Erinnerungsort am Checkpoint Charlie sei es „äußerst wichtig zu wissen, was das Baukollegium für das Areal berät“ und was dort geplant werde, betont der Grünen-Abgeordnete Schwarze. „Dafür braucht es dringend Transparenz.“

Hintergrund: Anfang Oktober hatte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung zum Checkpoint Charlie ein Dialogverfahren mit öffentlicher Beteiligung gestartet. Ziel des Verfahrens ist es, Leitlinien für den dort geplanten Bildungs- und Erinnerungsort zu entwickeln. Das Land Berlin will den Bildungs- und Erinnerungsort errichten und zudem den gegenüberliegenden Stadtplatz gestalten. Das Unternehmen Gold.Stein wird als potenzieller Investor für die Bebauung der übrigen freien Flächen gehandelt.

Nach dem Bebauungsplan ist auf der 1,3 Hektar großen Fläche am Checkpoint Charlie neben dem Erinnerungsort und dem Stadtplatz eine gemischte Bebauung mit rund 300 Wohnungen und Gewerbeflächen vorgesehen. Durch die Anlage des öffentlichen Platzes will der Senat sicherstellen, dass der historische Ort weiterhin als „Wunde“ der Stadt erhalten bleibt. Das Problem: Durch die geplante Bebauung des privaten Investors rücken die Neubauten sowohl an den Stadtplatz als auch an den Bildungs- und Erinnerungsort heran. Im nun laufenden Dialogverfahren geht es unter anderem darum, wie der Übergang zwischen den Neubauten und dem Stadtplatz sowie dem Erinnerungsort gestaltet werden kann.

Kein Wettbewerb für das ganze Areal

Normalerweise finden für wichtige Orte in Berlin Architektenwettbewerbe statt, um unter verschiedenen Entwürfen die beste Lösung zu finden. Am Checkpoint Charlie ist das aber nur eingeschränkt geplant. Zwar ist für den künftigen Bildungs- und Erinnerungsort auf den öffentlichen Teilflächen ein Wettbewerbsverfahren durch das Land Berlin vorgesehen. Für die übrigen privaten Flächen soll es aber nur östlich der Friedrichstraße einen „Realisierungswettbewerb“ geben, wie aus einem Schreiben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hervorgeht. Für das private Bauvorhaben auf dem Grundstück westlich der Friedrichstraße ist hingegen allein „die Beratung durch das Baukollegium geplant“.

Auch aus dem Kreis der Teilnehmer am derzeit laufenden städtebaulichen Dialogverfahren kommt Kritik. Die „vom aktuellen Investor dem Baukollegium hinter verschlossen gehaltenen Türen vorgelegte Planung für das westliche Grundstück kennt das Beratungsgremium nicht“, erklären der frühere Kultursenator Thomas Flierl, die Präsidentin der Architektenkammer Theresa Keilhacker und der Tourismusexperte Christoph Sommer in einer gemeinsamen Stellungnahme. „Das macht es für uns schwierig, fachlich sinnvoll zu beraten.“ Die Rahmenbedingungen stellten das Beratungsgremium vor keine leichte Aufgabe, seien „aber lösbar“, so die drei Experten: „am besten durch einen städtebaulich-freiraumplanerischen Wettbewerb“ für die Grundstücke beidseits der Friedrichstraße.

Michael Mackenrodt, Vorsitzender des Ausschusses Wettbewerbe und Vergabe in der Architektenkammer Berlin, geht mit dem Baukollegium hart ins Gericht. „Die Entwicklung von derartigen ,Parallelinstanzen‘ sehe ich grundsätzlich kritisch“, sagt er. „Ursprünglich sollte dieses Kollegium zusätzlich wirken und öffentlich tagen, dann wäre es als Impuls ja tatsächlich hilfreich“, so Mackenrodt. „Die Entwicklung zu einem reinen ,Hinterzimmerklub‘ der Verwaltungsebene führt inzwischen aber genau zum Gegenteil – und untergräbt damit natürlich auch die politische Einflussnahme“, sagt er. „Mechanismen, die auf Intransparenz hinauslaufen, wirken auf mich inzwischen zudem wie aus der Zeit gefallen.“

Der Grünen-Abgeordnete Schwarze fordert Konsequenzen vom Stadtentwicklungssenator. „Geisel muss den Baukollegium-Skandal schnell und mit maximaler Transparenz aufklären und offenlegen, welche Geheimsitzungen zu welchen Themen es noch gab“, sagt er. „Die Stadt hat ein Recht darauf zu erfahren, über was im Baukollegium beraten wird und auch, wer daran teilnimmt.“ Es müsse für die Zukunft „zum Standard werden, dass es keine Verheimlichung von Besprechungspunkten und keine weiteren Geheimsitzungen mehr gibt“.