Kudamm: Zwei neue Wolkenkratzer für das Karstadt-Areal

Auf dem Karstadt-Grundstück am Kurfürstendamm sollen zwei 134 und 80 Meter hohe Hochhäuser entstehen. Das sieht der Siegerentwurf im jetzt entschiedenen Wettbewerb für die Neugestaltung des Areals vor, wie aus einer Mitteilung der Signa Real Estate vom Freitag hervorgeht. Den ersten Preis in dem Wettbewerb hat das Architekturbüro Henning Larsen aus Kopenhagen gewonnen.

Die Büros von David Chipperfield, COBE und Mäckler Architekten belegen die Plätze zwei bis vier. Insgesamt sieben Entwurfsteams waren bei dem sogenannten Werkstattverfahren aufgerufen, Ideen für das Grundstück Kurfürstendamm 231 zu entwerfen.

Aufgabe war es, vor dem Hintergrund der gründerzeitlich geprägten Baustruktur des Kurfürstendamms und mit Orientierung an den bestehenden Höhen der benachbarten Hochhäuser, eine verträgliche städtebauliche Konzeption mit bis zu zwei Hochpunkten zu entwickeln. Mit 134 Metern überragt eines der beiden geplanten Hochhäuser die vorhandenen knapp 120 Meter hohen Türme des Zoofensters und des Upper West jedoch deutlich.

Das 134 Meter hohe Hochhaus soll am Kudamm entstehen. Auf dem Turm ist der Mitteilung zufolge eine öffentliche Panoramaterrasse geplant. Das zweite, 80 Meter hohe Hochhaus soll an der Augsburger Straße errichtet werden. Insgesamt ist eine oberirdische Gesamtfläche von rund 134.000 Quadratmetern vorgesehen.

Der bestehende Standort des Warenhauses sollte bei der Neuplanung durch weitere „multifunktionale Nutzungen“ ergänzt werden, wie es heißt. Mindestens 30 Prozent der entstehenden Flächenpotenziale sind danach für Wohnen, kulturelle und gemeinwohlorientierte Einrichtungen, soziale Infrastruktur und Bildungseinrichtungen vorgesehen.

Da wirkt die Gedächtniskirche schon etwas klein: Die mögliche künftige Hochhausbebauung in der City West. Links die beiden neuen Türme Henning Larsen

Senatsbaudirektorin sieht „sehr überzeugende Ansätze“

Zum preisgekrönten Entwurf gehört ein großzügige Hof mit einer Kulturterrasse, der zum Herzen des Quartiers werden soll. „Geschaffen wird ein gemischtes Quartier, welches 24 Stunden am Tag belebt ist“, kündigt die Signa Real Estate an.

„Der Entwurf liefert sehr überzeugende Ansätze für einen qualitätsvollen Städtebau“, sagte die Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeldt. „Er hat großes Potenzial, an diesem sensiblen Ort den besonderen Anspruch an einen qualitätsvollen und nachhaltigen Städtebau einzulösen.“ Im nächsten Schritt gelte es, das Konzept mit Leben zu füllen: „Unser Anspruch ist es, ein lebendiges und lebenswertes Stück Stadt zu entwickeln, das einen Mehrwert für die Stadtgesellschaft bietet und sich an den hohen Qualitäten des umgebenden Stadtraums misst.“

„Der Entwurf von Henning Larsen zeigt, dass vertikale Nachverdichtung mit einer urbanen Nutzungsvielfalt möglich ist und Mehrwerte für alle bietet“, erklärte Timo Herzberg, der Chef von Signa Real Estate. „Gleichzeitig geht er behutsam mit dem historischen Bestand im Kontext der Gedächtniskirche um und schafft neue Aufenthaltsqualitäten zwischen Kudamm und Los-Angeles-Platz.“

Widerstand aus den Reihen der SPD

Nicht alle sind jedoch mit der Umgestaltung des Areals zufrieden. So positionierte sich beim SPD-Parteitag in der vergangenen Woche eine Mehrheit per Beschluss gegen den Bau von sogenannten Hochpunkten. „Wir wollen die Zentren am Hermannplatz und der City West stärken. Unser Ziel sind dabei bezahlbare Wohnungen, Angebote im Kleingewerbe und Einzelhandel, Flächen für Kultur- und Sozialeinrichtungen“, heißt es darin.

Die sozialdemokratischen Mitglieder im Senat und im Abgeordnetenhaus werden zugleich aufgefordert, sich im Rahmen der Bauleitplanung für eine „sich in die Umgebung integrierende und städtebaulich verträgliche Planung“ einzusetzen. „Den Bau von Hochpunkten an dem betreffenden Standort in der City West lehnen wir ab“, heißt es in dem Beschluss. Der SPD-Abgeordnete Mathias Schulz sagte am Freitag: „Die Bauhöhen aller Entwürfe stehen dem einstimmigen Beschluss unseres Landesparteitags entgegen.“