Kinderführerschein für Fahrtreppe und Aufzug: „Einige haben sich schon böse verletzt“

In Mariendorf kann man einen ganz besonderen Führerschein machen – und das schon in jungen Jahren. Die richtige Bezeichnung des Fortbewegungsmittels steht ganz oben auf dem Lehrplan zum Führerschein für Aufzüge und Roll-, nein, falsch, sorry – Fahrtreppen natürlich. Erwerben lässt er sich in einstündigen Kursen beim Aufzughersteller Schindler in Mariendorf.

Allein rund 750.000 Aufzüge bieten in Deutschland ihre Dienste an. Da lässt sich alltäglich viel falsch machen, was mitunter böse Folgen hat. Die Firma Schindler hat sich vorgenommen, das zukünftig zu verhindern.

Aufzugsaufklärungsarbeit bei den Kleinsten leisten

Die Idee hatten Hanna Moritz und Jan Steeger, die bei dem Aufzughersteller arbeiten. Beim Plaudern mit Kollegen fiel ihnen auf: Das Thema Fahrtreppen und Aufzüge birgt gerade für junge Eltern viele Unsicherheiten und Ängste um den Nachwuchs. „Wir beschlossen, Aufklärungsarbeit bei den Kleinsten zu leisten“, sagen sie.

Bedarf und Begeisterung sind groß. Bis Jahresende sind die Trainings ausgebucht. Seit drei Monaten durchliefen schon rund 80 Vier- bis Zwölfjährige das einstündige Programm. Emanuel Pawletta, Leiter der Abteilung Sicherheit, hat dabei erfahren, „jedes Kind ist bereits mit Fahrtreppe und Aufzug gefahren, aber einige haben sich auch schon böse verletzt.“

Achtung vor den Aufzugstüren, da kann man sich arg quetschen. Gerd Engelsmann

Die Sechsjährigen von der Kita Zehlendorfer Teddys fallen bei ihrem Fortbildungstermin durch exzellente Kenntnisse der Materie auf. Schuhe? Müssen fest zugebunden sein. Weil, weiß Marta, „die sonst in Stufen oder der Aufzugtür klemmen bleiben und man stürzt“. Skateboard oder Roller mit auf die Fahrtreppe? „Nie“, schreien die Kids empört laut im Chor.

Ein Herz für Hunde haben alle, stolz erzählen die Kinder von ihren Tieren. Stoffhund Julchen macht vor, wie er die Fahrtreppe benutzen will. Auf dem menschlichen Arm! Emanuel Pawletta mahnt: „Der Hund gehört nicht mit seinen Pfoten auf die Fahrtreppe. Große Hunde fahren Aufzug.“

Aber ausschließlich eng bei Frauchen oder Herrchen, da sind sich alle einig. Dann wird es heikel in dem Aufzugtraining. Die Kinder staunen, wie schnell Herr und Hund getrennt werden können. Die selbstständig schließende Aufzugtür kann die Gefährten trennen, wenn sie nicht beisammen sind, und dann schwebt einer davon.

Eine weitere Wissensherausforderung sind die Bürsten rechts und links längs der Fahrtreppenstufen. Praktisch, möchte man meinen. „Sind die zum Schuheputzen da?“, fragen Kimi und Florian begeistert ob der möglichen Arbeitsersparnis. Aber nein, ermahnt Emanuel Pawletta die Hoffenden. „Das ist Schutz für die Mechanik der Fahrtreppe darunter. Dreckkrümel, Split und Größeres würden den Ablauf stoppen.“

Eine letzte Lehre hat er noch parat: immer mit einer Hand am Treppenlauf festhalten. Die Kinder versprechen es, während sie zur Feier ihres ersten Führerscheins Donuts schmausen. Die Erwachsenen besprechen derweil weitere Pläne: den Führerschein für Hunde auf Fahrtreppen und in Aufzügen!