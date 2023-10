Berlin: Streit um Genehmigung von Tierversuchen

Nach einer Recherche der Berliner Zeitung hat Justizsenatorin Felor Badenberg die Genehmigungsverfahren für Tierversuche in Berlin auf den Prüfstand gestellt. Wie im Juli exklusiv berichtet, halten Juristen und auch die Landestierschutzbeauftragte Kathrin Herrmann die vom Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) ausgesprochenen Bewilligungen teilweise für rechtswidrig. Das bewerten auch die Ärzte gegen Tierversuche so. Wie der Verein gestern bekannt gab, hat er in der vergangenen Woche zwei Klagen gegen die Behörde vor dem Verwaltungsgericht Berlin eingereicht.