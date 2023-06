Dieses Gratis-Tattoo zeigt die Bereitschaft zur Organspende

In Deutschland warten Tausende auf ein Spenderorgan, doch es wird zu wenig gespendet. Eine neue Kampagne will durch Tätowierungen auf das Problem aufmerksam machen.

Ein Symbol für das „Geschenk des Lebens“: So sieht das Tattoo-Design des Organspende-Vereins Junge Helden aus. Benjamin Pritzkuleit

Mit seinem neusten Tattoo will Kai Schächtele ein Zeichen setzen. Das frisch gestochene Motiv auf seinem linken Unterarm ist etwa fünf Zentimeter groß und minimalistisch: zwei sich kreuzende Halbkreise, die sich zu einem ganzen Kreis verbinden. Und das geometrische Design hat eine besondere Bedeutung – es soll zeigen: Kai Schächtele ist bereit, nach seinem Tod Organspender zu werden.

Das ist das Konzept der Kampagne „Opt.Ink“ des Münchner Vereins Junge Helden. Die Idee der Initiative ist einfach: In teilnehmenden Tattoo-Studios können sich Interessierte bundesweit und kostenlos mit dem Halbkreis-Design tätowieren lassen, das von dem Berliner Tattoo-Künstler GARA entworfen wurde, als eine Art Willensbekundung. Junge Menschen sollen so ermutigt werden, sich als Organspender zu registrieren.

Kai Schächtele hat schon einen Organspenderausweis – mit dem Tattoo aber möchte er möglichst viele andere Menschen ermutigen, sich ebenfalls mit dem Thema Organspende zu befassen. „Wenn man einen Beitrag leisten und der Gesellschaft etwas zurückgeben kann, wenn es Zeit wird, dann sollte man das auch tun“, sagt der 48-Jährige.

Momentan gibt es 15 Tattoo-Studios in Berlin, die das Design anbieten. Dazu gehört das Nawa Studio in der Brunnenstraße, wo Kai Schächtele sich an diesem Mittwoch tätowieren lassen hat. Studiobesitzer und Tätowierer Cuong Le wurde zufällig auf die Kampagne aufmerksam, als ein Kunde sich über Facebook nach der Möglichkeit erkundigte, sich das Motiv der Jungen Helden tätowieren zu lassen. Das war vor über zwei Monaten. Seitdem, schätzt Le, haben sich rund 40 Kunden bereits das Symbol stechen lassen. Fünf weitere solche Termine sind bereits geplant. Die Kampagne wird langsam bekannt.

Tattoo sollte Gespräche zum Thema Organspenden anregen

Cuong Le findet die Initiative ideal geeignet, um mehr Menschen dazu zu bringen, sich mit dem Thema Organspende auseinanderzusetzen. „Das Ziel ist, dass man mit dem Tattoo Gespräche mit Freunden und der Familie anregt“, sagt er. „Zu wenige Leute wissen, wie krass Spenderorgane gebraucht werden.“ In den letzten Monaten hat er Kunden im Alter von 18 Jahren bis hin zu einer Frau in den 60ern, die noch keine anderen Tattoos hatte, mit dem Symbol tätowiert. „Das Design und die Sache konnten sie überzeugen“, sagt er.

Kai Schächtele (l.) stellt mit seinem neuen Tattoo seine Bereitschaft zu einer Organspende zur Schau. Tätowierer Cuong Le (r.) sagt, das Design werde immer beliebter bei seinen Kunden. Benjamin Pritzkuleit

Der Name „Opt.Ink“ ist eine Anspielung auf das englische „opt in“, zu Deutsch „sich entscheiden“. Denn in Deutschland werden Organspenden mit der Entscheidungslösung geregelt. Das heißt, Menschen sollten neutral und ergebnisoffen über die Möglichkeit der Organspende informiert werden, müssen aber letztlich zu Lebzeiten entscheiden, ob ihre Organe nach dem Tod einem anderen Menschen zur Verfügung gestellt werden – oder nicht. Das kann etwa durch den Besitz eines Organspenderausweises erfolgen – oder, wie bei dieser Kampagne, durch ein Tattoo. Dieses ist zwar nicht rechtlich bindend; allerdings sollte das Symbol Medizinern und Familienangehörigen keinen Zweifel an der Bereitschaft des Trägers lassen, Organspender zu werden.

Gleichzeitig wird der Mangel an Spenderorganen in Deutschland immer gravierender. Am heutigen Samstag, 3. Juni, ist in Deutschland der Tag der Organspende. Etwa 8500 Menschen stehen aktuell auf der Warteliste für eine Organtransplantation. Doch die Zahlen der Organspender sinken; nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation haben im Jahr 2022 nur 869 Menschen Organe nach ihrem Tod gespendet. Das waren 64 weniger als im Jahr zuvor.

84 Prozent der Deutschen sehen Organspenden positiv – aber nur wenige willigen dazu ein

Gleichzeitig seien allerdings 84 Prozent der Deutschen gegenüber einer Organspende positiv eingestellt, heißt es in einer Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die im letzten Jahr erschienen ist. Der Verein Junge Helden befürwortet daher die Einführung einer Widerspruchslösung. Bei diesem Modell würde jeder Mensch zunächst als Organspender gelten – es sei denn, er widerspricht zu Lebzeiten. So wird es beispielsweise in Spanien praktiziert. Und dort gibt es auch die höchste Organspenderate Europas: 2022 wurden 37,97 Spanier pro einer Million Einwohner Organspender. Im Vergleich zu elf Deutschen im gleichen Zeitraum.

Genau wie Kai Schächtele besitzt auch Cuong Le bereits einen Organspenderausweis. Dabei wurde er mit einer ganz anderen Haltung zum Thema Organspenden erzogen. „Meine Eltern haben mich immer davor gewarnt“, sagt er. In vielen Familien und Kulturen sei das Thema tabu, man spreche ungern über den Tod. Kai Schächtele findet hingegen, durch Organspende kann man dem Tod etwas Lebensbejahendes abgewinnen. Er versteht die Bedeutung hinter seinem neuen Tattoo als ein „Geschenk des Lebens“, wie Junge Helden es formuliert. „Wenn man also etwas rausholen kann, dann macht der Tod irgendwie Sinn.“