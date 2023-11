Seit Jahrzehnten sind die Einwohner der Kleinhaussiedlung am Steinberg in Berlin-Tegel dieselben. Das ändert sich nun jedoch. Einige sind schon weg, andere sollen gehen.



Dem 84-jährigen Manfred „Manne“ Moslehner wurde gekündigt, weil er sich gegen Modernisierungsmaßnahmen stellte, zu deren Duldung er gerichtlich verurteilt wurde. Eine auf 850 Euro geschätzte Mieterhöhung wäre für den Rentner einfach nicht zu stemmen. Die Modernisierung würde sein Ende in der Wohnung bedeuten, in der er am 2. Oktober 1938 geboren wurde. Seine Eltern gehörten zu den ersten Mietern der Reinickendorfer Siedlung, die vor über hundert Jahren erbaut wurde und von ihren Bewohnern auch Kleinkleckersdorf genannt wird.

Am Mittwoch sollte Moslehner die Wohnung räumen. Als Protest sammelten sich einige Nachbarn vor seinem Haus, um ihre Solidarität auszudrücken. Den Widerstand führt Harmut Lenz, der selbst zwei Häuser weiter wohnt.



„So etwas gibt man doch nicht einfach so auf“, sagt er dem Berliner Kurier. Seine Großeltern pflanzten im Garten Bäume, Sträucher und Kartoffeln, davon will sich Lenz ungern trennen. Seit mittlerweile 13 Jahren lehnen sich die langjährigen Steinberg-Bewohner gegen die Modernisierungspläne auf. Sie kämpfen gegen den drohenden Verlust ihrer Wohnungen und Häuser an.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Mieter einer historischen Siedlung riskieren ihre Wohnung

Die 38 Häuser, von denen 18 noch von den ursprünglichen Mietern bewohnt werden, sind mit hochbetagten Menschen besetzt, der Älteste ist über 90 Jahre alt. Als die Siedlung kurz nach dem Ersten Weltkrieg von der Gemeinde Tegel errichtet wurde, war das Ziel, erschwinglichen Wohnraum für Invaliden, Witwen und Bedürftige zu schaffen. Damals war der Flecken nur von weiten Feldern umgeben.



Heute lockt der von dem Berliner Architekten und Stadtbaumeister Ernst Hornig zwischen 1919 und 1920 geschaffenen Ort Investoren an. Seitdem die Wohnanlage von der GSW an einen privaten Investor, die Am Steinberg Entwicklungsgesellschaft mbH, verkauft wurde, fürchten die Mieter um ihre Häuser und Wohnungen.

Manfred Moslehner hält seine Hausschlüssel in der Hand, doch wie lange noch? Volkmar Otto

Die Siedlung wurde bis Mitte der 1980er-Jahre vom Bezirk verwaltet und dann an die GSW verkauft. Nach der Privatisierung des Wohnimmobilienunternehmens wurde sie an den Investor veräußert. Einige Häuser wurden bereits modernisiert. Manne, wie der Mieter mit dem Bart von seinen Nachbarn genannt wird, erklärt dem Berliner Kurier, dass alle Einwohner seit dem Verkauf verunsichert seien. Es habe Drohbriefe gegeben, Anwaltsschreiben – und nun eben die Kündigung.

Bereits Ende September sei der 84-Jährige von einem Vertreter der Vermieter aufgefordert worden, seine Hausschlüssel zu übergeben. „Ich kann doch keine neue Wohnung einrichten“, sagt Moslehner. Er habe keine Verwandte, die ihn beim Umzug helfen könnten. Vor seiner Haustür schauen jedoch oft seine Nachbarn mit ihren roten Schals vorbei, ein Symbol des Protests gegen die Gentrifizierung der Siedlung.

Die Einwohner der Steinberg-Siedlung verteidigen ihr Zuhause. Volkmar Otto

Hartmut Lenz betont: „Ich habe einen gültigen Mietvertrag. Der Eigentümer versucht nicht, legal zu gewinnen, sondern uns zu verdrängen.“ Einige Mieter seien bereits umgezogen, andere verstorben. „Über all die Jahre hinweg wurden uns willkürlich Abmahnungen, Kündigungen und Gerichtstermine auferlegt, was an den Nerven zehrt. Viele können diese Belastung nicht mehr ertragen“, so Lenz.