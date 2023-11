Geflatter, Gegurre und überall weiße Kotflecken, die einen beißenden Geruch verströmen: Viele Menschen halten Stadttauben für eine Plage. Ein Mann wirkte ihrer Verbreitung auf eigene Faust entgegen, indem er sie köpfte und verspeiste. Damit rief er eine Tierschutzorganisation und die Landestierschutzbeauftragte auf den Plan.



Am Kottbusser Tor, am Halleschen Tor und am Baumschulenweg sollen Passanten den Mann dabei beobachtet haben, wie er Tauben bei „lebendigem Leib und vollem Bewusstsein“ das Gefieder ausrupfte, bevor er sie mit einem Obstmesser tötete. Die Landestierschutzbeauftragte veröffentlichte dazu eine Pressemitteilung. Dieser Umgang mit fühlenden Lebewesen sei inakzeptabel und „der Anblick solcher Tiermisshandlungen wirkt verstörend, insbesondere auf Kinder“, schreibt sie. Es verstoße gegen das Tierschutzgesetz, weil die Tötung nicht „sachgemäß nach den Vorschriften“ durchgeführt wurde.

„Die Tiere müssen betäubt werden. Das sind wirklich grausame Schilderungen“, sagt Janine Mohaupt von der Tierschutzorganisation Aktion Fair Play, die alle Zeugenaussagen zusammenführt. Laut Mohaupt hat der Mann den Tauben teilweise die Schwanzfedern ausgerissen und die Beine abgeschnitten, damit sie nicht davonfliegen oder laufen können. „Wir haben Fotomaterial und Videomaterial.“ Ihr seien vier Fälle bekannt, die zur Anzeige gebracht wurden, es ging immer um denselben Tatverdächtigen.

„Das Verfahren wurde eingestellt, da ein Tatverdächtiger nicht ermittelt wurde“, teilte die Berliner Staatsanwaltschaft auf Nachfrage mit, die von zwei Verfahren in diesem Zusammenhang weiß. Weiter erklärt die Staatsanwaltschaft, die strafbare Handlung setze eine Quälerei oder eine Tötung „ohne vernünftigen Grund“ voraus. Der Verzehr sei aber ein vernünftiger Grund, und das Tier habe keine „erheblichen Schmerzen oder Leiden“ durch das Abtrennen des Kopfes erfahren. Auch Jagdwilderei liege nicht vor, da die Stadttaube zwar verwildert, aber keine Wildtaube sei. Dass die Schwanzfedern ausgerissen wurden, sei der Staatsanwaltschaft „noch“ nicht bekannt. Ein zweites Verfahren gegen einen Mann, der die Eier einsammle, sei ebenfalls eingestellt worden. Weitere Verfahren in diesem Zusammenhang seien derzeit nicht feststellbar.

Zunächst sei die Person nicht identifiziert worden, räumt der juristische Referent der Landestierschutzbeauftragten, Felix Aiwanger, ein. Die Zeugin habe in einem Fall den Mann nachträglich auf Bildern eindeutig identifiziert. „Wir können uns das nur so erklären, dass Informationen nicht weitergegeben wurden“, sagt er. „Jedenfalls ist relativ klar, um welche Person es sich handelt.“ Es seien weitere Anzeigen erstattet worden, die womöglich noch nicht an die Staatsanwaltschaft weitergegeben wurden. Aiwanger sagt, dass allein eine Tötung ohne Betäubung laut Tierschutzgesetz verboten ist.

„Als eine Ziege in der Hasenheide getötet worden ist, gab es eine Verurteilung“, sagt Mohaupt. Die Argumentation sei also nicht ganz schlüssig. Die Tierschützerin vermutet, dass neben einer Überlastung möglicherweise auch die Tatsache, dass es um Tauben geht, zur Einstellung des Verfahrens beigetragen habe. „Tauben haben gesellschaftlich gesehen überhaupt keinen Stellenwert“, sagt sie. „Das spielt keine Rolle, es sind Lebewesen.“ Auch die Bezeichnung „Ratten der Lüfte“, halte sie für unangebracht. Die Eier, die der Mann einsammelte, seien durchleuchtet worden, sie seien bereits angebrütet gewesen, sagt Mohaupt. Auch das verstoße gegen das Tierschutzgesetz, und gegen den Bescheid sei Einspruch bei der Generalstaatsanwaltschaft eingelegt worden.