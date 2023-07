Kleine brüllende Tiger ducken sich auf Tommy Erbes Anzug, bereit zum Angriff. Der ehemalige Veranstalter des Weihnachtsmarkts am Schloss Charlottenburg wettert vor versammelter Presse gegen die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG). Er spricht von einem „Weihnachtskrimi“ und wirft dem Direktor der Stiftung Lügen, versuchte Erpressung und Nötigung vor. Erbe hat Anzeige erstattet. Die Bezirksbürgermeisterin von Charlottenburg und ihr Stellvertreter stehen ihm auf der Pressekonferenz in der Kleinen Orangerie zur Seite.

Tommy Erbe legt eine Hand auf sieben dicke Ordner mit etwa 35.000 Unterschriften von Besuchern, die den Weihnachtsmarkt erhalten wollten. Die Besucherzahlen geben dem 62-Jährigen recht. Der Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg gilt als einer der beliebtesten in Berlin und Deutschland. Die romantische Schlosskulisse und der Ruf bleiben – die Namensrechte liegen bei der Stiftung für Preußische Schlösser und Gärten. Doch der Veranstalter wechselt: Im Juni hat sich die Stiftung für die Jens Schmidt GmbH als Vertragspartner für die Jahre 2023 und 2024 entschieden. Der Vertrag mit der WeBe Veranstaltungsmanagement GmbH endete 2022 fristgemäß und wurde nicht verlängert.

Der Streit zwischen Erbe, dem Bezirksamt und der SPSG hat eine lange Vorgeschichte. Vor Gericht erstritt Erbe, dass er nicht verpflichtet ist, Anti-Terror-Poller zu bezahlen, das müsste das Bezirksamt tun. Nun hätte er sie doch bezahlt, wäre der Mietvertrag verlängert worden: Bezirksbürgermeisterin Kirstin Bauch spricht von einer „Einigung“, Tommy Erbe sagt, es ging ihm beim Rechtsstreit ums Prinzip. Einen Rechtsstreit gegen die SPSG verlor Erbe dagegen: Das Landgericht Potsdam entschied im Februar, dass er verpflichtet sei, die Miete für das Jahr 2020 und 2021 zu bezahlen, obwohl der Weihnachtsmarkt wegen der Pandemie nicht stattfand.

Die Stiftung stellte Bedingungen für den Mietvertrag

Nun sagt Tommy Erbe, er habe Strafanzeige gegen den Direktor Martin Vogtherr wegen versuchter Nötigung und versuchter Erpressung erstattet. Grund ist ein Schreiben mit der Bedingung, schriftlich auf die Möglichkeit einer Berufung gegen das Urteil zur Mietzahlung zu verzichten, das der Berliner Zeitung vorliegt. Nur dann und nach Zahlung offener Mietschulden würde die Stiftung „ergebnisoffen zu prüfen“, ob die Fläche zur Durchführung des Weihnachtsmarktes zur Verfügung gestellt werden kann. Tommy Erbe klingt wütend, als er darüber spricht. Immerhin sei er 16 Jahre lang Mieter gewesen. „Wessen Geistes Kind muss ich sein, um mich das als öffentliche Einrichtung zu trauen?“, fragt er.

Pressesprecher Frank Kallensee erklärt die Bedingung damit, dass die Angelegenheit die zukünftigen Geschäftsbeziehungen nicht weiter belasten sollte. Erbe habe zwei Monate lang ein Mietvertrag für die nächsten zwei Jahre vorgelegen. Mitte Mai habe Erbes Anwalt zum wiederholten Mal um Fristverlängerung gebeten und die SPSG das Angebot daraufhin zurückgezogen.

In Bezug auf die Neuvermietung streut Erbe Begriffe wie „abgekartetes Spiel“, „Intrige“ und „gezielte Lüge“. „Das ist Pinocchio in Potsdam“, sagt Tommy Erbe. „Die lange Nase reicht bis zur Glienicker Brücke!“ Damit meint er zum einen, dass die SPSG die Bauarbeiten zum geplanten Besucherzentrum als Vorwand genutzt habe, um ihn loszuwerden. Zum anderen, dass ein Weihnachtsmarkt von langer Hand geplant werden muss. „Wenn man drei Tage nach einem abgesagten Gespräch bereits einen neuen Veranstalter aus dem Hut zaubert, ist das monatelang im Voraus gelaufen“, sagt er.

Bezirksbürgermeisterin Kirstin Bauch spricht von einer Missbilligung gegenüber der SPSG. Bauch war während des jahrelangen Rechtsstreits noch keine Bürgermeisterin. Sie versuchte zwischen Erbe und der SPSG zu vermitteln, sagt, sie wollte deren „persönliche Fehden“ außen vor lassen und sich gemeinsam an einen Tisch setzen. Sie betont, dass sie der Stiftung nicht vorschreiben wolle, welchen Veranstalter sie als Mieter auswählt. Doch die Art des Umgangs mit dem Bezirksamt toleriere sie nicht: Gesprächstermine seien immer wieder verschoben und abgesagt worden mit der Begründung, dass Erbe das Angebot nicht annehme. Am 15. Juni sei ein Termin abgesagt worden, so Bauch, drei Tage später präsentierte die SPSG den neuen Interessenten Schmidt. „Das Vertrauensverhältnis ist nachhaltig gestört“, sagt Bauch. Es ginge ihr um die fehlende Grundbereitschaft.



Bauch hatte Erbe dazu gebracht, nicht schon im März mit dem Schreiben an die Öffentlichkeit zu gehen. „Es war mir eigentlich wichtig, die Sauereien aufzudecken, bevor der Stiftungsrat tagt“, sagt Erbe. Nun sei es „noch schlimmer“ gekommen. Für ihn ist klar, warum: Die SPSG sei „beleidigt“, weil er sie in der Öffentlichkeit angegriffen habe. „Der Weihnachtsmarkt ist ja mein Baby“, sagt er noch, bevor er die Journalisten verabschiedet. Er war es wohl eher mal.