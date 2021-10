Berlin - Es ist kurz nach acht am Morgen, auf den Straßen Kreuzbergs sind dick Eingemummelte unterwegs und Radfahrer, die bereits Handschuhe und Mütze tragen. Acht Grad meldet die Wetter-App. Trotz der niedrigen Temperaturen hat sich vor dem Freibad in der Prinzenstraße eine kleine Warteschlange gebildet, die sich gerade auflöst. Um Punkt acht Uhr öffnete sich wie jeden Morgen die Gittertür des Prinzenbades. Die ersten Gäste sind ein paar Minuten später bereits auf dem Weg von den Umkleiden zum Becken. Die allermeisten tragen Schwimmbekleidung, nur vereinzelt hat jemand einen Bademantel oder ein Sweatshirt übergestreift.

Bäderbetriebe: „Ein absolutes Novum“

Freibäder, die auch im Oktober noch geöffnet sind: „Das ist ein absolutes Novum in der Geschichte der Berliner Bäderbetriebe (BBB)“, heißt es in der Pressemitteilung des Landesunternehmens, die am Eingang des Kreuzberger Sommerbades hängt. Das Olympiastadionbad in Charlottenburg hat in diesem Jahr bis zum 24. Oktober geöffnet, das Sommerbad Kreuzberg bis zum 22. Oktober. „Damit kommen wir den Wünschen vieler Badegäste entgegen“, wird BBB-Chef Johannes Kleinsorg zitiert.

Im Terrassenbecken des Prinzenbades ziehen gegen halb neun nur wenige Schwimmer ihre Bahnen. Ihre Haut scheint etwas gerötet. Kein Wunder, das Terrassenbecken wird als einziges der drei Bassins nicht beheizt, das Wasser ist mit 17 Grad in etwa so kalt wie die Seen der Umgebung.

Berliner Zeitung/Susanne Rost Bei 24 Grad schwimmt es sich im Sportbecken (SB) ganz angenehm.

Mit 24 Grad deutlich wärmer ist es im 50-Meter-Sportbecken ganz hinten. Und hier herrscht an diesem frischen Oktober-Morgen beinahe so viel Betrieb wie im Hochsommer: Schätzungsweise 60 bis 70 Männer und Frauen jeden Alters haben sich in das Wasser gestürzt, das so viel wärmer ist als die Luft. Am meisten los ist auf der vordersten Bahn, die als einzige am frühen Morgen etwas Sonne abbekommt und auf der viele mit dem Kopf über Wasser schwimmen. Auf den anderen drei Doppelbahnen ist das Tempo höher, hier wird vorzugsweise gekrault oder auch mal delfiniert, am Beckenrand liegt zwischen vereinzelten Blättern Schwimm-Equipment wie Flossen, Paddles und Pull-Boys.

Einer, den das Pilotprojekt der BBB glücklich macht, ist Steffen Wagner. „Schwimmen an der frischen Luft ist tausendmal besser als in der Halle“, sagt der 46-jährige Kreuzberger, der zwei- bis dreimal pro Woche durchs Wasser pflügt. Wie er kommen die meisten hier regelmäßig, man kennt sich. Hier und da wird eine Hand zum Gruß aus dem Wasser gehoben oder für eine kurze Plauderei am Beckenrand innegehalten. Nein, es ist nicht kalt. Das Wasser hat 24 Grad.

Ersatz für geschlossene Bäder

Begeistert von dem Modellprojekt ist auch Bianca Tchinda vom Vorstand des Verbands der Berliner Bäderbesucher (VdBBB), der den Berliner Bäderbetrieben eher kritisch gegenübersteht. „Es ist wunderbar, dass man jetzt noch draußen schwimmen kann“, sagt die Mariendorferin. „Dass sich so ein behäbiger Betrieb wie die BBB bewegt, das muss man anerkennen.“ Ihr Verband fordere seit Jahren, dass die Sommerbäder länger geöffnet bleiben. Möglicherweise sei das Modellprojekt aus der Not geboren: Sowohl in Kreuzberg wie in Charlottenburg wurden marode Schwimmhallen für die Sanierung geschlossen. „Aber dass die BBB dafür einen Ersatz schaffen, das ist großartig“, sagt Tchinda, die derzeit das Olympiastadionbad nutzt.

400 bis 600 Gäste kommen jeden Tag in das Charlottenburger Bad, sagt Claudia Blankennagel von den BBB. In das Kreuzberger Prinzenbad, das vier Stunden kürzer als das Olympiastadionbad geöffnet hat, seien es im Schnitt 300 bis 500. Am sonnigen Wahlsonntag seien es sogar 1400 Leute gewesen. „Das Modellprojekt läuft gut“, sagt sie. Vor allem Stammgäste nutzten das Angebot, die seien „total glücklich“.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Hier gibt es das Frühstück nach dem Schwimmen: Mathias Kutscha betreibt zusammen mit Dagmar Keuenhof die Cafeteria im Prinzenbad.



Einen Kritikpunkt gibt es allerdings doch: „8 Uhr ist eindeutig zu spät“, lautet die Überschrift eines aktuellen Beitrags im Prinzenbadblog. „Ein Pilotprojekt kann nur gelingen, wenn nicht die große Gruppe der berufstätigen Schwimmerinnen und Schwimmer ausgegrenzt ist“, schreibt Sigrid Deitelhoff. Die Kritik teilt auch Mathias Kutscha, der zusammen mit Dagmar Keuenhof die Cafeteria im Prinzenbad betreibt. „Öffnung um 8 Uhr – das ist nichts Halbes und nichts Ganzes“, sagt er. Vielen berufstätigen Stammgästen, die sonst nach dem Schwimmen hier frühstückten, nutzten die Herbstöffnungszeiten nichts, weil sie es nicht rechtzeitig an den Schreibtisch schafften. Auch abends sei es für Berufstätige zu knapp: Um 17 Uhr macht die Kasse zu, um 18 Uhr das Bad. „Warum braucht es überhaupt noch die Zeitfenster?“, fragt der Betreiber der beliebten Cafeteria.

Insider-Tipps Gutes Timing: Gerade die Morgen-Schwimmzeit ist sehr beliebt. Wer flexibel ist, sollte die zweite Hälfte des Zeitfensters – im Prinzenbad von 9 bis 10 Uhr – nutzen, da ist deutlich weniger los.

Richtiges Outfit: Wem schnell kalt wird, sollte für das Sommerbad Kreuzberg einen Bademantel für den nicht ganz kurzen Weg von den Umkleiden bis zum Becken mitbringen. Oder sich erst am Becken umziehen. Im Olympiastadionbad ist es ein Katzensprung von den Duschen bis zum Wasser. An kalten Tagen sorgt eine Badekappe dafür, dass man beim Schwimmen nicht auskühlt.

Perfekte Sicherheit: Zum Abschließen der Kleiderschränke werden in den Umkleiden sowohl in Kreuzberg wie in Charlottenburg Schlösser benötigt. Nicht vergessen!

Prima Aufwärmung: Lange waren die Duschen wegen der Corona-Auflagen gesperrt, aber das ist seit einigen Wochen passé. Wer nach dem Schwimmen friert, kann sich unter einer heißen Brause aufwärmen. Für die Föne werden 5-Cent-Münzen benötigt. Und für die Wärme von innen sorgt – zumindest im Prinzenbad – die Cafeteria, die von der Zeit kürzlich als „Prinz unter den Kiosken“ geadelt wurde.

BBB-Sprecherin Claudia Blankennagel kennt die Kritik: Die Zeitfenster seien aufgrund der Pandemie immer noch nötig, die berührungsintensiven Flächen müssten zwischen den einzelnen Besucherschichten desinfiziert werden. Die Öffnungszeiten im Prinzenbad, das im Sommer um sieben Uhr öffnet, könnten aktuell nicht ausgedehnt werden, da das Bad über keine Außenbeleuchtung verfüge. Morgens sei es schon jetzt noch nicht richtig hell, im Halbdunkel bestehe Unfallgefahr.

Im Olympiastadionbad wurden deshalb extra Scheinwerfer angeschafft, berichtet André Lüdeke, der stellvertretende Leiter der Charlottenburger Bäder – und damit zuständig für das Olympiastadionbad, das täglich um 7 Uhr öffnet und um 21 Uhr schließt. Die Scheinwerfer sind an der silberglänzenden Einhausung der Tribünen befestigt, die beim unscharfen Blick durch die Schwimmbrille fast ein wenig wie von Christo und Jeanne-Claude verhüllt wirken. „Die Früh- und die Abendschicht sind am beliebtesten“, berichtet Lüdeke. „Abends hier in die Sonne zu schwimmen, das ist ganz toll.“ Er hat es selbst schon ausprobiert. Zu seinen Aufgaben gehört es derzeit auch, den Energieverbrauch des 1935 gebauten Bades genau zu dokumentieren. Unter anderem von den Fernwärmekosten wird abhängen, wie das Modellprojekt nach seinem Abschluss bewertet wird.

„Energetisch ist das bestimmt eine Schweinerei“, sagt Beate Schultz. „Aber für mich ist es ein wunderbarer Luxus. Es ist toll, jetzt noch draußen schwimmen zu können.“ Sie wäre auch bereit, einen höheren Eintrittspreis für das Schwimmen im Herbst zu bezahlen, sagt die Kreuzbergerin, die aktuell fünf- bis sechsmal pro Woche im Prinzenbad ist. „5 Euro statt 3,80 Euro wären für mich in Ordnung“, sagt die passionierte Schwimmerin, die normalerweise im Nichtschwimmerbecken ihre Bahnen zieht. Im Kinderbecken wird das Wasser nur noch ein wenig beheizt: 19 Grad ist es aktuell warm. „Das ist bei 10 Grad Außentemperatur schon eine Herausforderung“, gibt Beate Schultz zu, die ihr tägliches Schwimmpensum deshalb auf 2000 Meter verkürzt hat. Vielleicht ziehe sie demnächst um in das wärmere Sportbecken. „Die Vorstellung, bald wieder in der Halle schwimmen zu müssen, ist gruselig“, sagt die Therapeutin. Auch deshalb habe sie sich sehr gefreut, als die Bäderbetriebe im September die Verlängerung der Saison in den beiden Bädern publik machten.

Ob das Draußenschwimmen im Herbst eine einmalige Sache bleibt, vermag die BBB-Sprecherin Claudia Blankennagel derzeit nicht sagen. „Wir werden eine detaillierte Auswertung machen“, sagt sie. Neben den Energie- und Personalkosten werden dabei auch die Besucherzahlen eine Rolle spielen. „Bislang sind wir sehr zufrieden.“

Öffnungszeiten: Olympiastadionbad (Olympischer Platz 3) bis zum 24. Oktober täglich 7–9 Uhr, 9.15–12 Uhr, 12.15–15.15 Uhr, 15.30–18.30 Uhr, 18.45–21.30 Uhr. Sommerbad Kreuzberg (Prinzenstraße 113 bis 119) bis zum 22. Oktober täglich 8–10.15 Uhr, 10.30–12.45 Uhr, 13–15.15 Uhr und 15.30–18 Uhr. Onlinetickets unter www.berlinerbaeder.de