Ukrainerin vor Augen der Kinder getötet: Zehn Jahre Haft für Ehemann gefordert

Bevor sich das Gericht zur Beratung über das Urteil zurückzieht, hat der Angeklagte das letzte Wort. Edisher J. steht auf, mit tränenerstickter Stimme sagt er: „Ich fühle mich schuldig, ich bereue es.“ Dann hält er ein Foto hoch, das seine sechsjährige Tochter zeigt. Seine Worte, die die Dolmetscherin übersetzen muss, überschlagen sich, werden lauter. Er wolle sein Kind so schnell wie möglich wiedersehen.

Edisher J., 51 Jahre alt, muss sich wegen Totschlags vor Gericht verantworten. Er soll am 1. Oktober vorigen Jahres seine ukrainische Ehefrau Olena J., die Mutter seiner Tochter, im Flüchtlingsheim in Alt-Hohenschönhausen nach einem Streit ums Geld mit einem gezielten Messerstich ins Herz getötet haben.

Staatsanwältin Henrike Hillmann erklärte an diesem letzten Verhandlungstag, Edisher J. habe sich des Totschlags im besonders schweren Fall schuldig gemacht. Er habe die Tat vor den Augen der Kinder begangen: seiner sechsjährigen Tochter und seiner 17-jährigen Stieftochter. Der Angeklagte sei zudem zielgerichtet und kontrolliert vorgegangen. Er habe aus Wut und Verzweiflung gehandelt. „Ich gehe von einem unbedingten Tötungwillen aus“, sagte die Staatsanwältin.

Hillmann folgte in ihrem Plädoyer nicht dem psychiatrischen Gutachten. Der Sachverständige hatte zuvor erklärt, der Kraftfahrer habe die Tat im Affekt begangen, er sei somit vermindert schuldfähig. „Der Angeklagte ist für die Tat voll verantwortlich“, sagte die Anklagevertreterin. Die Ausführungen des Sachverständigen seien nicht überzeugend gewesen. Hillmann forderte in ihrem Plädoyer, den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren zu verurteilen.

Ernsthafter Suizidversuch nach der Tat

Ehssan Khazaeli, der Verteidiger des Angeklagten, plädierte dagegen dafür, seinen Mandanten wegen Totschlags im minderschweren Fall zu verurteilen. Zudem sei Edisher J. zum Tatzeitpunkt vermindert schuldfähig gewesen. Er forderte eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und zwei Monaten. Khazaeli verwies darauf, dass sein Mandant kurz vor der Tat von der Geschädigten massivst beleidigt worden sei. Zudem habe er nach der Tat einen „ernsthaften Suizidversuch“ begangen.

Khazaeli erklärte, dass sein Mandant am Tattag Geld von seiner Ehefrau haben wollte - um für eine Beziehungspause in seine Heimat Georgien zurückkehren zu können. Olena J. habe ihm dieses Geld verweigert. Die Tat sei Ausdruck seiner Wut, seiner Verzweiflung und auch seiner Enttäuschung gewesen.

Der Georgier Edisher J. hatte seine Frau 1992 in der Ukraine kennengelernt. Sie sei seine Jugendliebe gewesen, hatte der Angeklagte in der Verhandlung erklärt. Dann verlor man sich aus den Augen. 2014, Olena J. hatte bereits eine Tochter, fand sie Edisher J. über das Internet wieder. Er zog zu ihr nach Charkiw, sie heirateten, 2016 kam die gemeinsame Tochter zur Welt. Der Familie sei es gut gegangen, erzählte Edisher J. im Prozess.

Er arbeitete als Fernfahrer. Dann starb sein Vater. Als Edisher J. wegen der Beerdigung und Erbangelegenheiten in Georgien war, begann Russland den Krieg gegen die Ukraine. Der Angeklagte soll seiner Frau und den Kindern zur Flucht geraten haben. Im Juli 2022 traf die Familie in Warschau wieder zusammen, reiste mit dem Zug weiter nach Berlin, kam in einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete unter.

Drei Monate lebte die Familie dort. Immer wieder sei es zum Streit gekommen, weil alle Zahlungen des Jobcenters auf das Konto seiner Frau gegangen seien, erklärte Edisher J. Am Vormittag des 1. Oktober vorigen Jahres kam es zwischen den Eheleuten erneut zu einer Auseinandersetzung, die schließlich eskalierte.

Unter den Augen der Töchter soll Edisher J. seine Ehefrau angegriffen, sie auf sein Bett gestoßen und mit einer Hand am Hals gepackt haben. Anschließend soll er ein Messer aus der Küche geholt und es der 44-jährigen Olena J. in die Herzgegend gestochen haben.

Der Angeklagte berief sich im Prozess darauf, sich an das eigentliche Tatgeschehen nicht erinnern zu können. Die verlorene Erinnerung nannte der psychiatrische Gutachter nachvollziehbar. Edisher J. habe seine Lage als ausweglos empfunden. Es sei ihm bis zum Tattag bei Streits mit seiner Ehefrau immer gelungen, sich aus der Situation herauszunehmen. Die Auseinandersetzung am Tattag, die beleidigenden Worte der Frau seien der Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen gebracht habe.



Mit einem Urteil wird noch am Mittwochnachmittag gerechnet.