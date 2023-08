Eine Frau Mitte 20 will die Kollwitzstraße zu Fuß überqueren. Doch was eigentlich ein alltäglicher Akt sein sollte, wird hier für sie zu einer Geduldsprobe: Grund dafür sind rund zwölf Fahrradfahrer, die in die Knaackstraße abbiegen wollen und die Frau nicht vorbeilassen. Blonde, glatte Haare, schwarze Leggins und Kopfhörer auf den Ohren: Die Frau steht an der Straßenecke und ist sichtlich genervt.