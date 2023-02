Urteil im Prozess um „Ehrenmord“: Brüder müssen lebenslange Haftstrafe verbüßen

Ihr gewaltsamer Tod sorgte über Berlin hinaus für Aufsehen und befeuerte die Diskussion um sogenannte Morde im Namen der Ehre. Am 13. Juli 2021 starb die 34-jährige Afghanin Maryam H. – getötet von ihren beiden jüngeren Brüdern in Berlin. Am Donnerstagnachmittag fielen nach fast einjähriger Verhandlungsdauer die Urteile gegen Yousuf und Mahdi H.

Eine Schwurgerichtskammer des Berliner Landgerichts sprach sie des gemeinschaftlichen Mordes schuldig und verurteilte die 27 und 23 Jahre alten Brüder zu lebenslangen Haftstrafen.

Es war ein aufwendiger Prozess: An insgesamt 42 Verhandlungstagen wurden 52 Zeugen gehört, teilweise auch wiederholt, mehrere Sachverständige gaben ihre Gutachten ab. Am 13. Juli 2021 hatten die Brüder Maryam H. in die Wohnung von Mahdi H. gelockt – angeblich, um ihr eine Wohnung in Neukölln zu zeigen, in der ihre Schwester mit den beiden Kindern leben sollte. Maryam H. hatte sich immer gewünscht, mit Tochter und Sohn aus dem Flüchtlingsheim, in dem sie lebten, ausziehen zu können.

Die Brüder töteten Maryam H. – sie erdrosselten oder erwürgten sie und fügten ihr einen tiefen Kehlschnitt zu, der bis zur Halswirbelsäule ging. Anschließend, so die Überzeugung der Richter, brachten sie die Leiche in einem zuvor bei Primark am Alexanderplatz gekauften Koffer mit dem Zug vom Bahnhof Südkreuz ins bayerische Donauwörth, wo Yousuf H. lebte.

Der ältere Bruder verscharrte die Tote in der Nähe der Ortschaft Holzkirchen, 30 Kilometer von Donauwörth entfernt, an einer Müllkippe. Drei Wochen später führte seine Geliebte – eine verheiratete Frau, mit der Yousuf H. ein Kind hatte – die Mordermittler aus Berlin zu der Leiche von Maryam H. Der Kopf der Toten steckte in einem blauen Müllsack, Mund und Nase waren mit Klebeband umwickelt. Auch die Hände waren mit Panzertape gefesselt.

Unter dem Klebeband am rechten Handgelenk fanden Kriminaltechniker die abgerissene Fingerkuppe eines Einweghandschuhs. An ihr haftete die DNA von Mahdi H., dem jüngeren der beiden Angeklagten.

Der ältere Bruder nahm im September alle Schuld auf sich

Die Richter sind überzeugt, dass Maryam H. sterben musste, weil sie nicht den archaischen Ehr- und Moralvorstellungen und dem Frauenbild ihrer afghanischen Familie entsprochen hatte. Nach ihrer Flucht hatte sich die zweifache Mutter in Deutschland von ihrem wesentlich älteren Ehemann scheiden lassen, der von ihrer Familie ausgesucht worden war und der als gewalttätig galt. In Berlin lernte sie einen anderen Mann kennen.

Yousuf H. hatte nach vielen Verhandlungstagen erst Anfang September des vorigen Jahres sein Schweigen gebrochen und über seine Anwälte eine Erklärung verlesen lassen. Darin hatte er eingeräumt, am Tod seiner Schwester schuld zu sein. Danach will er sie im Streit getötet haben. Sein Bruder Mahdi sei bei der Tat nicht anwesend gewesen. Er habe lediglich beim Transport der Leiche nach Bayern geholfen, behauptete er.

Zweimal lehnte die Kammer unter dem Vorsitzenden Richter Thomas Groß nach diesem Teilgeständnis des älteren Bruders den Antrag der Verteidiger von Mahdi H. ab, ihren Mandanten aus der Haft zu entlassen. In der Begründung der Ablehnung machten die Richter klar, dass die Tötung von Maryam H. eine vom Familienrat in Afghanistan beschlossene Sanktion für die Verletzung des in der Familie geltenden Ehrenkodex gewesen sein könne.

Mit dem Urteil folgt die Kammer der Forderung von Staatsanwältin Antonia Ernst. Sie hatte in ihrem Plädoyer am 19. Januar für beide Angeklagten wegen Mordes eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert. Maryam H. habe ihr Leben frei verbringen wollen, hatte Ernst erklärt. Die Angeklagten hätten als Vollstrecker entschieden, dass ihre Schwester sterben müsse. Dem Antrag schloss sich für die zehn und 14 Jahre alten Kinder des Opfers der Vertreter der Nebenklage an.

Die Verteidiger von Yousuf H. verlangten in ihren Plädoyers hingegen, ihren Mandanten lediglich wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu einer Freiheitsstrafe von höchstens fünf Jahren zu verurteilen. Die Anwälte des jüngeren Bruders forderten für Mahdi H. einen Freispruch.

Die Urteile gegen die Brüder sind noch nicht rechtskräftig.