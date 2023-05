„Die Wahrheit über Tantra“: Festival für Körperbewusste findet zum zweiten Mal am Holzmarkt statt

Am Holzmarkt in Berlin findet zum zweiten Mal ein Festival statt, das sich an körperbewusste Menschen richtet. Die Veranstalter bieten vom 26. bis 28. Mai ein Programm aus Workshops, Symposien und Demonstrationen rund um das Thema Körperarbeit, Körpertherapie und Kink – also ausgefallene Arten von Sex.

Die Plattform Bodywork Bazaar Berlin (BBB) kündigt unter anderem ein uraltes hawaiianisches Übergangsritual und die „Wahrheit über Tantra“ an. Das Angebot richtet sich ausdrücklich auch an LGBTQ-orientierte Menschen.