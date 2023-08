Im Osten von Berlin kommen auf Fahrgäste der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und Autofahrer harte Zeiten zu. Die Deutsche Bahn (DB) kündigte am Dienstag an, dass die Bahnhofstraße für rund elf Wochen gesperrt wird. Die Brückendurchfahrt am S-Bahnhof Köpenick, ohnehin seit längerer Zeit ein Nadelöhr, ist bis in den Herbst hinein dicht.

Die Sperrung beginnt am Montag, teilte das Bundesunternehmen mit. „Vom 28. August bis 9. Oktober 2023 erfordern umfangreiche Bauarbeiten der DB an der nördlichen Bahnhofsbrücke sowie der Einbau von Bauweichen für die Straßenbahn durch die BVG das Sperren der Bahnhofstraße in Köpenick“, erklärte ein Bahnsprecher.

„Eine Umleitung für den Straßenverkehr ist ausgeschildert. Sie ist mit den zuständigen Senatsstellen abgestimmt. Mit Verkehrsbehinderungen muss gerechnet werden. Die Projektleitung bittet, die erschwerten Umstände zu entschuldigen“, so die Bahn.



Schon jetzt sind BVG-Linien in Köpenick und Umgebung von Verkürzungen, Umleitungen sowie Schienenersatzverkehr betroffen. Ab Montag werden die Beeinträchtigungen verlängert und zum Teil sogar noch ausgeweitet. Bei der Straßenbahn sollten sich Nutzer der Linien 60, 61, 62, 63 sowie 68 über die anstehenden Änderungen informieren – und über mögliche Alternativen. Beim Busverkehr trifft es unter anderem die Linien X69, 164, 269, N64 und N90. Fahrgäste sollten beachten, dass nördlich vom S-Bahnhof Köpenick bereits an der Haltestelle Mittelheide Schluss ist.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Künftig können auch Regionalzüge in Köpenick halten

Hintergrund der gravierenden Einschränkungen ist ein großes Verkehrsprojekt der Bahn, das einen 3,2 Kilometer langen Abschnitt der Strecke in Richtung Erkner betrifft – bis Juli 2027. Ein wichtiges Teilvorhaben ist der Ausbau des Bahnhofs Köpernick, der Aufzüge, weitere Treppen und einen 220 Meter langen zweiten Bahnsteig bekommen wird. Dieser und ein drittes Gleis sollen es ermöglichen, dass außer S-Bahnen künftig auch Regionalzüge in Köpenick halten. 4200 Schallschutzwände sind ebenfalls geplant.

„Ziel ist ein besseres Angebot für alle, die mit dem Zug in Köpenick abreisen oder ankommen wollen“, sagte der Bahnsprecher. „Bis dahin ist aber noch einiges zu tun.“ Außer Unterbrechungen des S-Bahn- und Regionalverkehrs hat die DB auch Sperrungen der Bahnhofstraße angekündigt. Bisher hieß es aber, dass die für Montag anstehende Unterbrechung zum 30. September ende. Nun wird es offenbar etwas länger dauern.