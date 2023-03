Großbaustelle Köpenick: Das kommt jetzt auf Fahrgäste und Autofahrer zu

Die geplante neue Brücke über die Bahnhofstraße in Köpenick. Die Durchfahrt am Bahnhof wird auf Wunsch des Landes Berlin ausgeweitet – aber nicht in dem Maße, wie sich Bürger dies wünschen.

Es ist ein Großprojekt, das die Menschen im Berliner Osten noch Jahre in Atem halten wird. Jetzt werden für den Umbau der Bahnanlagen in Köpenick erste einschneidende Maßnahmen wirksam. An diesem Wochenende verkehren keine S-Bahnen zwischen Friedrichshagen, Köpenick und Wuhlheide. In der kommenden Woche wird die Bahnhofstraße am Bahnhof Köpenick gesperrt. Kraftfahrer müssen sich auf Umwege gefasst machen. Auch Fahrgäste der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sind betroffen.

Nachdem vor fünf Jahren der Regionalbahnhof Karlshorst unter Protest geschlossen wurde, wird nun mit dem Bau einer neuen Station begonnen. Künftig werden in Köpenick nicht nur S-Bahnen, sondern auch Regionalexpresszüge halten und für zusätzliche schnelle Verbindungen sorgen – in rund einer halben Stunde zum Zoo, in 50 Minuten nach Potsdam. Das gesamte Projekt soll bis Juli 2027 dauern, so die Deutsche Bahn (DB).

Dabei geht es nicht nur darum, in Köpenick einen 220 Meter langen Regionalbahnsteig mit einem 150 Meter langen Dach zu errichten. Auf dem 3,2 Kilometer langen Abschnitt der Frankfurter Bahn sind weitere Vorhaben geplant. So entsteht ein drittes Gleis für den Fern- und Regionalverkehr mit Tempo 60. Vorgesehen sind auch neue Zugänge zum Bahnhof, etwa im Osten ein Fußgängertunnel zum Stellingdamm oder im Westen eine Fußgängerbrücke zum S-Bahnsteig. Auch Bahnbrücken werden erneuert. Dabei wird die Durchfahrt der Hämmerlingstraße auf 27 Meter, die Durchfahrt der Bahnhofstraße von 16 auf 19 Meter aufgeweitet. 4200 Meter Schallschutzwände sind ebenfalls geplant.

SEV-Busse werden nicht am Bahnhof Köpenick halten

„Die vorbereitenden Arbeiten für den Umbau des Bahnhofs Berlin-Köpenick erfordern am Wochenende sowie in der darauffolgenden Woche Einschränkungen im S-Bahn- und Straßenverkehr“, teilte die DB mit. So werden die S-Bahnen auf der Linie S3 zwischen Friedrichshagen und Karlshorst vom 17. März, 22 Uhr, bis 20. März, 1.30 Uhr, durch Busse ersetzt. Auf dem gesperrten Abschnitt verkehren Busse im Schienenersatzverkehr, kurz SEV, die für die Strecke je nach Tageszeit laut Fahrplan 20 bis 28 Minuten brauchen. Sie halten nicht am S-Bahnhof Köpenick, die dafür zuständige Haltestelle befindet sich an der Ecke Bahnhof-/Seelenbinderstraße.

In der kommenden Woche müssen sich dann Auto- und Radfahrer sowie BVG-Nutzer nach Alternativen umschauen. Die Bahnhofstraße unter der Eisenbahnüberführung muss aus Sicherheitsgründen vom 21. bis 25. März gesperrt werden, von Dienstag bis Sonnabend, teilte die DB mit. „Hier wird das Ausheben der alten Eisenbahnbrücke vorgenommen“, hieß es. „Eine Umleitung für den Straßenverkehr ist ausgeschildert.“

So wird die neue Bahnbrücke über der Bahnhofstraße aus Richtung Forum Köpenick aussehen. Trotz der Aufweitung wird es nicht möglich sein, die Straßenbahnhaltestellen unter die Überführung zu verlegen. Visualisierung: Deutsche Bahn

Danach müssen Kraftfahrer die gesperrte Durchfahrt am S-Bahnhof Köpenick weiträumig im Westen über die Lindenstraße, die Rudolf-Rühl-Allee und die Köpenicker Straße umfahren. Radfahrer werden über die Hämmerlingstraße geleitet.

Auch BVG-Nutzer sollten sich über Alternativen informieren. Das Landesunternehmen teilte dazu mit: „Vom 21. März bis 24. März 2023 ist die Linie 62 nur zwischen den Haltstellen Wendenschloss und Freiheit sowie S Mahlsdorf und S Köpenick (Stellingdamm) wie gewohnt im Einsatz. Die Linie 63 fährt vom Landschaftspark Johannisthal zur Bahnhofstraße/Seelenbinderstraße und von dort über Müggelseedamm weiter zur Haltestelle Altes Wasserwerk. Zwischen Alt-Schmöckwitz und Freiheit ist die Linie 68 im Einsatz. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird für die Linien 62, 63 und 68 zwischen S-Bahnhof Köpenick und Rathaus Köpenick/Freiheit eingerichtet.“

Ist die Brückendurchfahrt der Bahnhofstraße zu schmal?

Wie berichtet gibt es Diskussionen, ob das Bauprogramm nicht erweitert werden sollte. So wird kritisiert, dass die Brückendurchfahrt im Zuge der Bahnhofstraße nur um drei Meter aufgeweitet wird. Das mache es nicht nur unmöglich, dass die Straßenbahnhaltestelle unter die Brücke verlegt werden könne. Auch für bessere Fahrradinfrastruktur fehle Platz, hieß es. Es sei geplant, den Straßenraum neu aufzuteilen, teilte die Senatsverwaltung für Mobilität auf eine CDU-Anfrage hin mit. Die Bahn erklärte dazu, dass eine nachträgliche Änderung nicht möglich wäre, ohne das Planfeststellungsverfahren zu wiederholen.

Künftig soll in der Bahnhofstraße nur noch „Kfz-Quell- und Zielverkehr“ abgewickelt werden, so der Senat. „Der Durchgangsverkehr soll über die beiden gemäß Stadtentwicklungsplan Mobilität und Verkehr geplanten Umfahrungsstraßen (Westumfahrung Bahnhofstraße und Ostumfahrung Bahnhofstraße) geführt werden.“

Hoffentlich pünktlicher als in Schöneweide

Peer Hauschild, der in Treptow-Köpenick wohnt, hofft nun, dass der Zeitplan in Köpenick nicht so sehr aus den Fugen gerät wie in Schöneweide. 2013 kündigte die Bahn in einer Pressemitteilung an, dass der Bahnhof Schöneweide einschließlich der Brücken über den Sterndamm von Grund auf erneuert werden soll. Fünf Jahre später sollten die Arbeiten beendet werden, hieß es. „Seit ungefähr 2018 wird auf dem großen Bauschild am Sterndamm jedes Jahr im November/Dezember das Jahr der Fertigstellung mit dem nächsten Jahr überklebt“, berichtete Hauschild. Heute ist von 2023 die Rede.



Die nächsten Unterbrechungen in Köpenick sind schon in Sicht. So wird es auf der S-Bahn-Linie S3 vom 3. bis 14. April erneut SEV mit Bussen geben.