Die Erfahrung aus bald vier „Stadtbild“-Jahren lässt ein eindeutiges Urteil zu: Kaum etwas emotionalisiert eine Vielzahl von Leserinnen und Lesern mehr als Texte über Verhaltensmuster im Verkehr. Autofahrer schimpfen auf Radler und die auf Fußgänger und alle über alle. Um den eigentlichen Inhalt geht es in den Reaktionen eher selten, und mitunter führt das so weit, dass sich Menschen über Dinge echauffieren, die im jeweiligen Text gar nicht gestanden haben. Dabei hängt rücksichtsloses Verhalten natürlich nicht vom Verkehrsmittel ab, sondern vom Charakter der Menschen.

Heute soll es um ein Phänomen gehen, das sich regelmäßig bei Kurzzeitparkern beobachten lässt, Essenslieferanten oder Leuten, die „nur mal eben“ was erledigen müssen, etwa ein Paket wegbringen. Die suchen sich für den schnellen Transport natürlich nicht erst langwierig einen Parkplatz, der womöglich zwei Blöcke entfernt ist, sondern stellen ihre Fahrzeuge eben dort ab, wo es mal mehr, mal weniger stört. Dabei achten erstaunlich viele darauf, andere Autofahrer nicht zu blockieren – selbst wenn das bedeutet, im Gegenzug bereitwillig andere Verkehrsteilnehmer umso gravierender zu behindern.

Ein Pizzakurier bugsiert sein Auto rückwärts so weit auf den Gehweg, dass der zu drei Vierteln versperrt ist und keine zwei Menschen mehr nebeneinander daran vorbeigehen können. Er macht das, obwohl auf der Straße neben dem Bordstein auf einer Länge von bestimmt acht Metern alles frei ist. Er könnte sein Auto dort problemlos abstellen.

Die Fläche ist allerdings frei, weil ins Erdgeschoss des vor ein paar Monaten fertiggestellten Neubaus jenseits des Gehwegs drei Einzelgaragen gebaut wurden. Weil nun also theoretisch in den drei Minuten der Pizzalieferung jemand aus einer der Garagen herausfahren könnte oder hineinfahren möchte – ein Zeitraum, in dem es unmöglich wäre, sein Fahrzeug abschleppen zu lassen –, stellt er sein Auto ganz praktisch dort ab, wo es nun wirklich nichts zu suchen hat.

In der gleichen Straße gibt es eine weitere Garage, ebenfalls in einem Neubau (Hey, warum nicht Garagen bauen, wenn es an Wohnraum mangelt?!), die sich offenbar nicht per Fernbedienung öffnen lässt. Die Nutzerinnen und Nutzer müssen händisch einen Schlüssel drehen, bis das Rolltor offen steht. Sie könnten ihre Autos währenddessen auf die Straße ragen lassen, ohne den Fließverkehr auch nur ansatzweise zu behindern. Sie ziehen es aber vor, bis ans Tor heranzufahren und die Autos einmal quer über dem kompletten Gehweg stehen zu lassen. Beim Ausweichen müssen die Fußgänger auf die Straße laufen. Keiner beschwert sich, als wäre das alles ganz normal.