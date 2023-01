Berlin: Vom Abenteuer, einen kaputten Telekom-Verteiler zu melden

Ein Telekom-Verteiler liegt nach Silvester in unserer Straße. Damit unsere Internetverbindung nicht in Gefahr gerät, beschließe ich, ihn zu melden.

Nach dem Feiern kommt der Kater und so war mancher am Morgen nach Silvester etwas geknickt. Ein Umstand, den der Verteilerkasten in unserer Straße gut nachvollziehen konnte, denn irgendjemand hatte ihn zu Boden gerungen. Nun lag er da auf der Straße und als Anwohner war man etwas besorgt, dass dieser Zustand Auswirkungen auf das eigene Telefon oder, schlimmer noch, Internet haben könnte.

Also: Meldung machen! Die Telekom, der der Verteilerkasten laut Aufdruck gehört, hat dazu kein eigenes Online-Angebot. In einer Hotline-Warteschleife gefangen zu sein, ist gerade am Tag nach Silvester keine berauschende Aussicht. Slogans wie „Telefonieren macht Freude“ (1993) hat das Unternehmen sicher nicht grundlos gegen ein knackiges „Erleben, was verbindet“ eingetauscht. Und da ja auch Messenger-Dienste ganz gut verbinden, gibt es nun die Möglichkeit, per Whatsapp mit dem Kundenservice in Kontakt zu treten.

Also schildere ich den Sachverhalt kurz schriftlich, viel ist ja nicht zu berichten: Es gibt eine Adresse, einen Verteilerkasten, der am Boden liegt und die Sorge, dass die derzeit noch funktionierenden Leitungen davon betroffen sein könnten.

Nach meiner Zustimmung zu den Datenschutzhinweisen, sagt „Frag Magenta“, der „digitale Assistent“, „Hallo“, wünscht sogar ein frohes neues Jahr und bittet um einen „kurzen Satz“ zum Sachverhalt.

Vorteil der Schriftlichkeit: Kopieren und einfügen

Hier zeigt sich der Vorteil der Schriftlichkeit, denn es lässt sich ja nun einfach kopieren und einfügen, was ich zwei Minuten zuvor geschrieben hatte. Doch „Frag Magenta“ sieht rot. „Ich bin nicht sicher, was Sie genau meinen“, sagt der Roboter und schiebt willfährig nach: „Wie können wir Ihnen helfen?“

In der Kürze liegt die Würze, denke ich und antworte: „Verteilerkasten kaputt.“ Doch auch das ist für den Roboter nicht nachvollziehbar: „Ich leite Ihre Nachricht jetzt an einen Mitarbeitenden weiter“, teilt er mir mit und bereitet mich auf eine gewisse Wartezeit vor.

Schadensverursacher: Unbekannt

Der Mitarbeiter, der sich drei Stunden später meldet, will erst einmal „Kundenummer und die letzten sechs Ziffern der IBAN!“ Ich antworte, dass ich kein Telekom-Kunde bin – nur einen kaputten Verteilerkasten melden möchte. Nun kommt die Art von Kundenservice ins Spiel, bei dem der Kunde den Service liefern soll: Neben den Daten, die ich schon geschrieben hatte, wird nun noch um einen Ansprechpartner und „falls bekannt: Schadensverursacher“ gebeten. Am Telefon hätte ich jetzt aufgelegt.

Vom Verteilerkasten hat die Telekom dann auf anderen Wegen erfahren. Kürzlich wurde er wieder aufgerichtet – und konnte mit Flatterband erleben, was noch so verbindet.