Vor Gericht: Die Millionen-Betrüger, die mit Fake-Unfällen abkassierten

Magedy M. kommt im Rollstuhl. Er hat vor Jahrzehnten sein linkes Bein bei einem Straßenbahnunfall verloren. Der 61-Jährige ist ein kranker Mann. In seiner Einlassung erwähnt er, dass er täglich 26 verschiedene Medikamente nehmen muss. Magedy M. hat Jura studiert. Als Beruf gibt er Anwalt an. Nun sitzt er selbst neben einem Kollegen.

Mit ihm vor Gericht steht an diesem Montag Frank J., ein 59-jähriger Automechaniker aus Niedersachsen, der auch als Sachverständiger gearbeitet hat. Beide sind bisher nicht vorbestraft. Der Vorwurf, den ihnen der Staatsanwalt macht, wiegt schwer. Der einstige Anwalt und der ehemalige Unfallgutachter sollen als Mitglieder einer Bande im großen Stil Unfälle fingiert und dafür von den Versicherungen eine Millionensumme kassiert haben. Damit der Betrug nicht auffällt, agierte die Bande europaweit und mit wechselnden Fahrern und Haltern.

57 Fälle sind in der Anklage aufgeführt, bei denen zwischen November 2008 und August 2014 hochwertige Fahrzeuge von alten Autos absichtlich gerammt worden sein sollen – überwiegend in Polen und Deutschland, aber auch in Luxemburg, der Schweiz, Frankreich, Österreich und Bulgarien. Einige der Unfälle, so berichtet es die Ermittlungsführerin der Polizei als einzige Zeugin in diesem Prozess, hätten überhaupt nicht stattgefunden.

Frank J. soll in all den in der Anklage aufgeführten Fällen als Sachverständiger die gefakten Gutachten geschrieben haben, mit denen die Betrüger die angebliche Schadenssummen von den Versicherungen forderten. Dabei habe er bewusst Angaben zu Altschäden an den Fahrzeugen vermieden, sagt die 41-jährige Kriminalistin. Weigerten sich die Versicherungen zu zahlen, dann nutzten die Betrüger ihre zuvor abgeschlossenen Rechtsschutzversicherungen, um doch noch an ihr Geld zu kommen.

Magedy M. werden in der Anklage sieben Taten zur Last gelegt. Er soll für die angeblichen Unfälle Geld auf sein Konto bekommen haben. Insgesamt 23.578 Euro. Das Geld habe er gebraucht, um seinen Sohn finanziell unterstützen zu können, heißt es in der Einlassung des 61-Jährigen. Er habe gewusst, dass die auf ihn zugelassenen Fahrzeuge in Unfälle verwickelt werden sollten.

Der Millionenbetrug flog erst im Jahr 2015 auf, durch die Anzeige einer Versicherung. Der Assekuranz war ein Fahrzeug aufgefallen, dass mehrfach an Unfällen beteiligt und dabei angeblich beschädigt worden war. Bei dem Halter des Autos handelte es sich zu jener Zeit um Magedy M.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Kurz darauf wurde die Wohnung des Mannes durchsucht. Auf einer Festplatte fanden die Beamten die Beweise. Dort seien all die unter den Bandenmitgliedern abgesprochenen Unfälle chronologisch aufgelistet gewesen, sagt die Ermittlungsführerin. Auch zahlreiche Schriftstücke wurden sichergestellt.

Die Berliner Polizei ermittelte, dass das Auto, dessen Halter zum Schluss Magedy M. war, an rund 20 Crashs beteiligt war. Die angeblichen Unfälle liefen immer nach denselben Mustern ab. Entweder fuhr ein Auto auf einen Mercedes oder Volvo auf. Oder es krachte, als ein Fahrzeug rückwärts ausparkte. Oder ein hochwertiger Wagen wurde von einem entgegenkommenden Fahrzeug gestreift. Häufig wurde bei den Versicherungen für die Schäden Forderungen in fünfstelliger Höhe geltend gemacht. Als ein Transporter Mitte Oktober 2011 angeblich einen Mercedes der E-Klasse gerammt hatte, wurden rund 43.000 Euro ausgezahlt.

Durch Anfragen bei den Versicherungen kam die Polizei auf etwa 90 gefakte Unfälle, die durch die Bande verursacht und später bei der Versicherung abgerechnet worden waren. Bei den Ermittlungen kam auch heraus, dass der Kopf der Organisation ein Pole war. Dariusz S. konnte jedoch nicht mehr zur Verantwortung gezogen werden. Im Juni 2015 wurde er von Bandenmitgliedern in seinem Heimatland bei Streitigkeiten umgebracht. Die Täter kamen in Polen wegen Mordes hinter Gitter.

Es ist nicht das erste Verfahren gegen Mitglieder der Crashbande. Schon im August dieses Jahres wurden zwei Männer vom Landgericht Berlin wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs verurteilt. Es gab eine Verständigung vor Gericht: Geständnis gegen milde Strafe. Und so wurde in diesem ersten Prozess der Stiefsohn von Magedy M. zu einer Freiheitsstrafe von lediglich zwei Jahren verurteilt, sein Komplize erhielt ein Jahr und drei Monate. Beide Strafen wurden zur Bewährung ausgesetzt und jeweils drei Monate wegen der extrem langen Verfahrensdauer als vollstreckt anerkannt. Zudem wurde bei dem Stiefsohn die Einziehung von 33.210 Euro und bei dem Mitangeklagten von 109.462 Euro angeordnet.

Eigentlich sollten an diesem Montag drei weitere mutmaßliche Mitglieder der Betrügerbande vor Gericht erscheinen. Neben dem einstigen Anwalt und dem ehemaligen Sachverständigen war Andrina G. geladen. Doch die in der Schweiz lebende Frau erschien nicht zum Termin. Denn auch sie blieb in all der Zeit auf freiem Fuß. Zwar hatte die Polizei gegen die Tatverdächtigen 2016 Haftbefehle angeregt – doch dem wurde nicht gefolgt. Ende 2019 wurde Anklage erhoben. Die zuständige Kammer war überlastet. Dann verhinderte Corona mehrfach, dass die Angeklagten vor Gericht gestellt wurden. Haftsachen hatten Vorrang.

Wegen der langen Verfahrensdauer regt der Vorsitzende Richter auch in dem Verfahren gegen Magedy M. und Frank J. eine Verständigung an. Bei einem umfassenden Geständnis stellt er Bewährungsstrafen in Aussicht. Die Angeklagten nehmen das Angebot an. Die Tatvorwürfe in der Anklage träfen vollumfänglich zu, geben sie unisono zu Protokoll.

Und so ist das Verfahren fünf Stunden nach Prozessbeginn schon wieder vorbei. Frank J. wird wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs in 57 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt. Magedy M. erhält ein Jahr und drei Monate. Beide Strafen werden zur Bewährung ausgesetzt. Zudem werden den Angeklagten jeweils drei Monate Haft erlassen – wegen der langen Verfahrensdauer. Der Richter ordnet zudem an, dass bei Frank J. 57.000 Euro und bei Magedy M. 23.578 Euro eingezogen werden.



In seiner Urteilsbegründung verweist der Vorsitzende Richter noch einmal auf den problematischen Zeitablauf. Wenn im Jahr 2016 der Haftbefehl gegen die Angeklagten erlassen worden wäre, hätte es eine schnellere Verhandlung gegeben – „und ein ganz anderes Ergebnis“. Dann, so der Richter, wären keine Bewährungsstrafen herausgekommen.