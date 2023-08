Bis zum Ende des ersten Halbjahres 2023 haben in Berlin 15.576 Personen tatsächlich eine Wohnung oder zumindest ein Zimmer gefunden. Das ist in Zeiten des massiven Wohnungsmangels durchaus eine Leistung. Diese Zahl teilte am Donnerstag das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mit. Bei den aktuellen Zahlen geht es um die Einwohnerzahl, und die liegt mit dem Stichtag 30. Juni 2023 bei 3,87 Millionen.

So viele Menschen haben ihren Hauptwohnsitz in der Hauptstadt und sind im Einwohnermelderegister eingetragen. Damit wuchs die Bevölkerung um 0,4 Prozent in diesem Halbjahr. Trotz der stetigen Steigerung ist Berlin mit solchen Wachstumsraten noch deutlich von der Vier-Millionen-Einwohner-Marke entfernt, die früher oft prognostiziert wurde.



Die Entwicklung in den einzelnen Bezirken ist ebenfalls interessant: Bei den Bezirken, die Bevölkerung verlieren, steht Steglitz-Zehlendorf mit einem Minus von 525 vorn, gefolgt von Reinickendorf mit 47 Einwohnern weniger. Die Bezirke mit Zuzug befinden sich alle im Osten der Stadt: Marzahn-Hellersdorf mit einem Plus von 3834, Pankow mit 2639 und Treptow-Köpenick mit 2222.

1,51 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund

Auch in diesem Jahr sind die Steigerungen ausschließlich auf die Zuwanderung zurückzuführen. Das Statistikamt teilte mit: „Die Zahl der Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit ging um 8069 Personen beziehungsweise 0,3 Prozent zurück.“ Diese Entwicklung war am stärksten in Steglitz-Zehlendorf und Lichtenberg. Am wenigsten betroffen waren Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg.

Die Zahl der ukrainischen Wohnbevölkerung wuchs um 2858 auf nun 60.353 Personen. Damit sind Menschen aus der Ukraine die zweitgrößte Gruppe von Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit. Vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine bildeten die Polen Platz zwei bei den Ausländern in Berlin. Auf Platz eins steht weiterhin die Türkei mit insgesamt 103.572 Personen und einem Zuwachs von 2247. Der Ausländeranteil in der gesamten Stadt ist nun auf 23,9 Prozent gestiegen, durch die Zuwanderung von 23.645 Personen. Den höchsten Ausländeranteil hat der Bezirk Mitte mit 37,1 Prozent, gefolgt von Friedrichshain-Kreuzberg mit 30,2 und Neukölln mit 28 Prozent. Den niedrigsten Ausländeranteil haben die Bezirke Treptow-Köpenick mit 15,6 und Steglitz-Zehlendorf mit 17,5 Prozent.

Neben den Ausländern, die keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, leben auch viele Menschen mit Migrationshintergrund in Berlin: Derzeit sind es nach offiziellen Angaben 1,51 Millionen und damit 21.940 mehr als Ende des vergangenen Jahres. Mitte hat einen Anteil von 57,1 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund, in Neukölln sind es 49,9 Prozent.

Im gesamten vergangenen Jahr ist die Bevölkerungszahl in Berlin um etwas mehr als 75.000 Menschen gestiegen. Auch dort lag das Wachstum vor allem an den Ukrainern, die im Verlauf des Kriegs nach Berlin geflüchtet sind. Deutlich mehr als die Hälfte des Zuzugs war auf Ukrainer zurückzuführen.