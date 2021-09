Berlin - Eines gleich vorneweg: Franziska Giffey hat die Wahl gewonnen. Sie wird, daran gibt es kaum einen Zweifel, Berlins erste Regierende Bürgermeisterin. Das ist das wichtigste Ergebnis dieses Wahlabends. Sie wird sich jetzt daran machen, Möglichkeiten für eine Politik für die kommenden fünf Jahre und für die ganze Stadt auszuloten.

Glorreich war der Sieg nicht. Recht mühsam kletterten die Sozialdemokraten mit ihrer Spitzenfrau aus einem tiefen Loch nach oben. Ganz hoch hinaus ging es dabei nicht. Schon bei den vergangenen Berliner Wahlen hat die Hauptstadt-SPD stets ein bisschen besser abgeschnitten als das Bundesergebnis - und das mit einem Klaus Wowereit im Herbst seiner Karriere beziehungsweise einem blassen Michael Müller an der Spitze. Etwas über dem Bundesergebnis - das könnte auch diesmal gelingen. Mehr nicht.

Das bedeutet: Die Berliner SPD hat vom Scholz-Trend profitiert, aber es hat keinen Giffey-Effekt gegeben. Anders als ihre Parteikollegin und Freundin Manuela Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern hat Franziska Giffey keinen Erdrutschsieg gelandet. Natürlich ist die politische Konkurrenz in Berlin viel stärker als an der Ostsee. Dennoch ist das Ergebnis ein deutliches Zeichen.

Aus der unumstrittenen Umfragekönigin Giffey, die lange von ihrem Ruf als Neuköllner Bezirksbürgermeisterin und als Bundesfamilienministerin zehren konnte, von ihrer Bodenständigkeit und Offenheit, ihrer zupackenden Art und dem ansteckenden Optimismus, ist eine Politikerin der Kontroversen geworden. Und das hat nicht nur mit dem Verlust des Doktortitels zu tun.

Giffey und ihr Partei-Kompagnon Raed Saleh haben einen Wahlkampf der bürgerlich-sozialen Mitte geführt, haben sich gegen ebenso ambitionierte wie extreme linke und grüne Pläne in der Bau- und in der Verkehrspolitik gestellt. Sie haben den Blick von den politisch gut repräsentierten Innenstadtbezirken auf diejenigen außerhalb des S-Bahnrings gerichtet - dort, wo im Osten die Linke und im Westen die CDU stark sind. Und ausgerechnet mit diesem Wahlkampf der bürgerlich-sozialen Mitte haben Giffey und Saleh polarisiert. So komplex ist die Lage in einem immer noch ziemlich rot-rot-grünen Berlin.

Was bleibt also? Nimmt man Manuela Schwesig in Schwerin die Rolle der Landesmutter ab, muss Franziska Giffey sich diesen Ruf in Berlin erst erarbeiten. Und das ist für die 43-Jährige eine ziemlich schwierige Aufgabe. Sie muss Profil gewinnen, Gräben in der Gesellschaft überwinden.

Eine der ganz wichtigen Fragen wird sich durch die kommende Legislaturperiode ziehen. Sie lautet: Was kann Franziska Giffey überhaupt, was darf sie, was lässt ihre SPD zu?

Für die Antwort wird die Berliner SPD genau auf die Zahlen des Abends gucken. Giffeys Lager hatte auf 25 + x spekuliert. Dann, so glauben viele in der Partei, hätte sie die vielbeschworene Beinfreiheit auch gegenüber den eigenen Leuten. Dann könnte sie den Kurs vorgeben, und der dadurch mit gestärkte Saleh diesen auch gegen die vielen Partei-Linken durchpeitschen. Je weiter Giffey unter der 25er-Marke bleibt, desto schwieriger wird das Durchregieren.