Berlin - Der Spruch dieses Superwahltags war rasch geprägt: „Es wird ein langer Abend“. Wie wahr. Selten in der jüngeren Geschichte von Abgeordnetenhauswahlen ging es im Rennen um Platz eins derart lange derart knapp zu.

Bis tief in den Abend hinein zeichneten sich jedoch Trends ab: Da ist zunächst natürlich das Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze zwischen SPD und Grünen. Beide versuchten sofort, dieses Rennen als Erfolg für sich selbst zu verbuchen. Das gelang Bettina Jarasch deutlich besser und glaubwürdiger als Franziska Giffey: Egal, ob Platz 1 oder 2, das Ergebnis ist das mit Abstand beste in der grünen Geschichte in Berlin. Egal, ob Platz 1 oder 2, die SPD schnitt nur wenig besser ab als vor fünf Jahren, als Michael Müller das historisch schlechteste Ergebnis einfuhr. Da hilft auch der zutreffende Hinweis auf das tiefe Loch, aus dem sich die Partei in den vergangenen Wochen und Monaten erst hocharbeiten musste. Dennoch ist das Ergebnis enttäuschend für Franziska Giffey, die sich in den vergangenen Wochen wohl ein Stück zu sicher war.

Aber was soll die CDU sagen? Sie hat zum zweiten Mal hintereinander ihr historisch schlechtestes Ergebnis geholt. Das ist eine schwere Niederlage für Spitzenkandidat Kai Wegner. Er hat es nicht geschafft, das bürgerliche Potenzial in der Stadt zu heben. Offenbar war es ein Handicap, dass er selbst in der Bundespolitik zuhause ist. Dazu kam das schlechte Abschneiden der Bundes-CDU. Die desaströse Performance von Armin Laschet hat der Berliner CDU schwer geschadet. Es gebe „starken Wind von vorne“, sagte er seit Wochen. Recht hat er, geholfen hat es nicht.

Verloren haben auch die Linken. Es hat ihnen offenbar nichts genützt, einmal mehr verlässliche Partnerin der SPD im Senat – diesmal plus Grüne – gewesen zu sein. Und Kultursenator Klaus Lederer hat es nichts genützt, dass er immer gute Persönlichkeitswerte hatte.

Die schwerste Niederlage musste die AfD hinnehmen. Die Rechtspopulisten haben sich mehr als halbiert – die Zweistelligkeit ist in weite Ferne gerückt.

Vor diesem Hintergrund bleibt das FDP-Ergebnis fast vernachlässigenswert – was ein bisschen unfair ist, schließlich haben die Freien Demokraten gezeigt, dass die Offenhaltung eines Flughafens nicht ihr einziges Thema bleiben muss.

Und was kommt jetzt? Die Wahl ist gelaufen, Gewinner und Verlierer sind identifiziert, jetzt kann die Arbeit beginnen. Die Stadt muss sich für die nächsten fünf Jahre rüsten: Bauen, Verkehr, ökologischer Umbau hin zu einer klimaresilienten Stadt, wirtschaftliche Erholung nach Corona, innere Sicherheit - die Themen sind komplex und werden die Zeit bis zur nächsten Wahl bestimmen. Dafür muss ein neuer Senat gebildet werden.

Und dabei ist rechnerisch einiges möglich. Denkbar wäre es, dass sich die rot-rot-grüne Koalition auf fünf weitere gemeinsame Jahre verständigt. Dann könnte sie die Themen umsetzen, die bei r2g1 liegengeblieben sind. Sie könnte Straßenbahnlinien nicht nur planen, sondern endlich auch bauen. Sie könnte „der sozialen Frage unserer Zeit“, der Wohnungsnot, aktiver zu Leibe rücken, statt verfassungsferne Wolkenkuckucksheime zu bauen. Sie könnte eine Grüne-Dächer-Pflicht für Neubauten beschließen. Sie könnte die Niedrigzinsen für kräftige öffentliche Investitionen nutzen, um Impulse für die pandemiegeschädigte Wirtschaft zu geben. Sie könnte die Polizei noch besser ausstatten und im pfleglichen Umgang mit der Zivilgesellschaft schulen sowie die Justiz zu noch schärferer Verfolgung von Clan-Kriminalität anhalten. Ach ja: Sie könnte Berlin sauberer, sicherer, lebenswerter machen.

Ob sie all das wirklich gemeinsam angehen will, steht aber längst nicht fest. Und so bleibt es spannend – und FDP und CDU halten sich bereit.