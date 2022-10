Berlin war im Oktober mit Abstand das sonnigste Bundesland

Frische Erdbeeren? Und das ausgerechnet Ende Oktober? Das ist in Berlin dann doch ein überraschender Anblick: Doch am Morgen des 31. Oktober steht am Ostbahnhof noch immer ein erdbeerroter Stand von Karls Erlebnisdorf. Eine Frau verkauft Schalen voller roter Früchte. Die Erdbeeren vom Ostbahnhof passen zu den Meldungen aus Offenbach. Der dortige Deutsche Wetterdienst (DWD) gab am letzten Tag dieses Monats bekannt: „Der Oktober 2022 war in Deutschland extrem warm.“ Es wird wohl der wärmste Oktober seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881.

Damit folgt ein Extrem auf zwei vorherige. Denn seit Beginn der Aufzeichnungen gab es in Deutschland noch nie einen Sommer, in dem die Sonne öfter und länger schien. Der Sommer 2022 war auch der sechstrockenste und der viertwärmste – wohlgemerkt bundesweit. In Berlin-Brandenburg war es noch extremer, da wurden quasi alle Rekorde gebrochen. Auf diesen Extremsommer folgte ein Extrem-September, denn er war bundesweit der regenreichste September seit 2001, der für mehr Niederschlag sorgte als alle Sommermonate zusammen.

Fünf Rekorde in zehn Jahren

Für diesen Oktober geht es nun um die Frage, ob der bisherige Spitzenwert von 2001 nur eingestellt oder gar überboten wird. Der Wert lag bei 12,5 Grad: Ob das übertroffen wird, ist noch offen, da es um Zehntel-Grad geht. Deshalb müssen nun erst die Werte des letzten Oktobertags aus den bundesweit 2000 Wetterstationen in die Computerprogramme eingespeist werden. Aber eines ist schon jetzt klar: Mit den aktuellen Werten fallen fünf der wärmsten Oktober seit Aufzeichnungsbeginn in die vergangenen zehn Jahre.

Das entspricht den langjährigen Beobachtungen. Denn aus den vergangenen 20 Jahren stammen inzwischen die meisten Extremmonate. Das wird auf die Folgen des Klimawandels zurückgeführt.

„Wir haben einen Oktober erlebt, dessen Temperaturen eher dem hierzulande typischen Mai entsprechen. Wieder ein Blick in unsere Klimazukunft“, sagte DWD-Sprecher Uwe Kirsche.

Und dabei fing der Oktober sehr kühl an

Für Berlin teilt der Wetterdienst mit, dass die Werte über dem bundesweiten Mittelwert liegen: Es wurden 12,8 Grad gemessen. „Im Ländervergleich war Berlin mit durchschnittlich fast 175 Stunden das mit Abstand sonnigste Bundesland“, sagte Kirsche. Der langjährige Vergleichswert von 1961 bis 1990 – das ist die international gültige Referenzperiode – liegt bei 109 Stunden.

In Brandenburg war es mit 12,4 Grad ein klein wenig kühler. Doch mit 160 Stunden war es nach Berlin das zweitsonnigste Bundesland. Diese vielen Sonnenscheinstunden aus Berlin und Brandenburg sorgten mit dafür, dass auch die bundesweite Sonnenscheindauer mit 140 Stunden den langjährigen Vergleichswert übertraf. Ganz konkret schien die Sonne knapp 28 Prozent länger als zwischen 1961 und 1990 im Oktober üblich.

Berlin, Prinzenbad, im Oktober: Der Badebetrieb läuft, das Wetter passt. dpa/Carsten Koall

Dieses Rekordergebnis für Berlin überrascht dann doch ein wenig. Denn die meisten erinnern sich sicher noch an den Dürresommer 2020. Es hat wochenlang in der Region Berlin-Brandenburg kaum geregnet. Nach dem bislang wärmsten und trockensten Sommer wurde es aber sehr schnell herbstlich kühl. Im September kam auch wieder Regen, die weitgehend angeschlagene oder vertrocknete Natur lebte noch einmal deutlich auf und es grünte wieder überall.

Und das, obwohl die Regenmengen in Berlin und Brandenburg gar nicht so hoch waren im September. Beide Länder belegten bundesweit die zwei letzten Plätze. Doch in ganz Deutschland fielen 65 Prozent mehr Regen als im langjährigen Mittel.

Die Fachleute sagen, dass der Oktober „völlig entgegen dem sonst typischen Temperaturverlauf des Oktobers“ ungewöhnlich kühl gestartet ist und erst in der zweiten Hälfte so warm wurde, dass die Rekordwerte erreicht wurden.

Ab Mitte Oktober war es besonders in Süddeutschland sommerlich warm. Am letzten Wochenende des Oktobers wurde die höchste je im letzten Oktoberdrittel gemessene Temperatur registriert: 28,7 Grad in Mühlheim bei Freiburg im Breisgau. Das sind 0,1 Grad mehr als der bisherige Spitzenreiter von 2006. Und in Werl in Nordrhein-Westfalen wurde sogar die wärmste Oktobernacht seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen: 18,5 Grad, dieser Wert ist nur 1,5 Grad von einer sogenannten Tropennacht entfernt, die früher nur im Hochsommer vorkam.

Die Durchschnittstemperatur von 12,5 Grad bedeutet, dass es 3,5 Grad wärmer als im Oktober zwischen 1961 bis 1990 war. Der Oktober war also extrem. Und der DWD konstatiert: „In einigen Bundesländern und an zahlreichen Stationen wurden alte Temperaturrekorde gebrochen.“