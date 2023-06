Berlin: Warum wird man hier eigentlich so penetrant geduzt?

„Hallo, was möchtest du?“ In Berlin wird man fast überall geduzt. Was nett sein will, ist meistens nur nassforsch.

„Hallo, was möchtest du?“ In Berlin wird man fast überall geduzt. Was nett sein will, ist meistens nur nassforsch. Jeff Greenberg/Imago

Vor ein paar Monaten hatte ich meinen Vater zu Besuch. Einen, wie man so schön sagt, rüstigen älteren Herren, der sich in der Regel aber kaum einer Neuerung verschließt: Er ist 80, hat das neueste iPhone, ein Netflix-Abo und fand die lackierten Fingernägel meines Kollegen Manuel „sehr gelungen“. Grundsätzlich ist er allen Menschen gegenüber gleich freundlich, egal ob es nun die Supermarktverkäuferin oder der Automechaniker ist. Er grüßt jeden und lächelt selbst dann noch, wenn sich das Gegenüber manierentechnisch als Totalausfall erweist.

Das dachte ich jedenfalls bisher über meinen Vater.

Doch als er mich in Berlin besuchte, zeigte seine geradlinige Freundlichkeit zu meiner Überraschung Risse.

Was ist ein „Strawberry Waffle Cone Cream Frappuccino“?

Mein Vater wollte einen Kaffee „zum Mitnehmen“, wie er sagte. Das hatte er in einer Netflix-Serie gesehen. Also marschierte er schnurstracks zu Starbucks. Der Ärger begann schon bei der Auswahl. Mein Vater wusste nicht, was ein „Strawberry Waffle Cone Cream Frappuccino“ ist. Auch kannte er den Unterschied zwischen einem „Flat White“ und einem „Caramel Macchiato“ nicht. Ganz ehrlich: Man kann es ihm nicht verübeln. Er schickte mir eine WhatsApp und fragte, was er sagen müsse, wenn er einfach NUR EINEN KAFFEE wolle. Bestell einfach einen „Americano grande“, antwortete ich. Ist„ grande“ nicht groß?, fragte er. „Nein, das heißt bei Starbucks ‚Venti‘, schrieb ich zurück.“

Mein Vater trat also gewappnet an den Tresen und bestellte siegessicher einen „Americano grande“. Was dann folgte, hat er mit danach geschildert; es im exakten Wortlaut wiederzugeben, ist zu kompliziert. Erst habe ihn die zwar sehr nette, doch zu vertrauliche Servicekraft mit einem „Hallo, was kann ich für dich tun?“, begrüßt. „Ich kenn die doch gar nicht, wieso duzt die mich?“, fragte er mich. Er habe sich das verbeten und darauf bestanden, gesiezt zu werden, was die Starbucks-Mitarbeiterin mit einem „Okay, und wie heißt du?“ beantwortete. Woraufhin meinem Vater der Geduldsfaden riss: „Das geht Sie einen feuchten Kehricht an.“

In seiner Eitelkeit gekränkt, verließ mein Vater die Filiale. „Die wollte nur wissen, wie du heißt, damit sie deinen Namen auf den Becher schreiben kann“, erklärte ich. „Ich will nicht, dass die meinen Namen auf einen Becher schreibt“, antwortete mein Vater. „Und wenn, dann kann die genauso gut ‚Herr Weingärtner‘ draufschreiben.“

In Berlin wird mein Vater mit dieser Idee nicht weit kommen.