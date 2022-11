Waschen, Schneiden, Lesen beim Vorlesefriseur Danny Beuerbach

Nach einem Besuch beim Vorlesefriseur Danny Beuerbach hat man nicht nur die Haare schön. Auch Geist und Seele sind aufgefrischt. Während der Scherenkünstler schnippelt, liest ihm die Kundschaft aus einem Buch vor. Dafür gibt es dann den Haarschnitt gratis: beispielsweise am kommenden Sonnabend, den 5. November, um 11 Uhr im MACHmit! Museum Prenzlauer Berg. Eingeladen hat den Friseur Stefanie Diez von der Buchhandlung Die Insel in Prenzlauer Berg. „Weil er in den Kindern die Lust aufs Lesen weckt.“

Der Münchner hatte in fast zwanzig Jahren Berufstätigkeit nie Zeit zum Lesen – vor lauter Arbeit. Aber den Bestseller „Der Alchimist“ von Paulo Coelho wollte er unbedingt kennenlernen. „So bat ich meinen Stammkunden im Salon Pauli am Odeonsplatz, mir, während ich schnitt, vorzulesen“, erzählt Danny Beuerbach. Dafür bekam der Kunde Rabatt auf den Preis. Das Modell des Gebens und Nehmens begeisterte auch andere, immer mehr wollten diese Art von Austausch. Schließlich kam ein kleiner Junge mit Buch zu ihm. „Bei dem merkte ich sofort, wie gut es ihm tat, gehört zu werden, im Mittelpunkt zu stehen, Applaus zu bekommen.“

Mehr Friseure sollen mitmachen

Eine Idee war geboren und trat ihren Siegeszug an, Danny Beuerbach hat im vergangenen Jahr sogar den deutschen Lesepreis bekommen. Sein Wunsch ist, dass mehr Friseure mitmachen.

Es ist nicht ganz leicht, Kinder zum Lesen zu bringen. „Dabei ist es so wichtig, es zu können und zu lieben. Mit dieser Fertigkeit erschließt man sich die Welt. Bildung wird möglich.“ An der eigenen Seele erfuhr und erfährt der Friseur, wie schwierig Lesen sein kann. „Meine Lese-Rechtschreib-Schwäche kommt heute noch durch, wenn ich unter Druck stehe.“

Den Kindern Angst zu nehmen, ihre Freude am Lesen zu wecken, ihr Selbstbewusstsein zu stärken mithilfe von tollen Geschichten – das ist heute seine Mission. Was lässt das junge Publikum gefesselt am Buch kleben? „Jungs wollen Action, Backpfeifen, Schimpfwörter, sie brauchen kein Happy End, frech soll es sein. Mädchen hingegen lieben die Harmonie, sind verträumt, sie flüchten sich in Fantasiewelten.“ Kinder profitieren am stärksten vom Vorlesen, das ist Beuerbachs Erfahrung.

Des Vorlesefriseurs Top-Buchtitel: „Geht ab wie Schmitz’ Katze“ (Edition Pastorplatz) über das alltägliche Chaos in einer Familie. Weinen muss der Friseur bei der Klärung der Frage, ob man über das Leben anderer bestimmen darf, in „Als mein Bruder ein Wal wurde“ (Oettinger). Und sein eigenes Buch, wie heißt es wohl? Natürlich: „Der magische Friseur“ (Ravensburger), darin reisen Erik und Lila durch Fantasiewelten mit Drachen und Einhörnern.

Eine Art Sozialarbeiter ist Danny Beuerbach geworden durch die Leseleidenschaft. „Ich helfe gerne dabei, jemanden mit einem guten Haarschnitt schöner werden zu lassen. Doch das Leben ist mehr als nur die beeindruckende Hülle.“