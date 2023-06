Berlin-Wedding: Zwei Unbekannte überfallen einen Erdbeerstand

In Berlin-Wedding wurde ein Erdbeer-Stand überfallen.

Angesichts der hohen Erdbeerpreise müssen sich zwei Täter gedacht haben, dass sich ein Überfall lohnen könnte. Nach Angaben von Ermittlern wurde am Dienstagabend in Berlin-Wedding ein Erdbeerstand überfallen.

Gegen 19 Uhr traten zwei unbekannt gebliebene Täter an der Wollankstraße an so einen Erdbeer-Verkaufsstand heran. Einer von ihnen drohte dem 20-jährigen Verkäufer, ihn „abzustechen“ und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Sein Komplize betrat den Verkaufsstand, nahm Bargeld aus der Kasse und auch die in Safebags liegenden Einnahmen der letzten beiden Tage. Dann flüchteten die Täter in Richtung Nordbahnstraße. Der Verkäufer blieb unverletzt.