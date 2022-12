Predigt warnt vor Fake News: „Dass euch niemand einfange durch leeren Trug“

„Seht zu, dass Euch niemand einfange durch die Philosophie und leeren Trug …“ Dieser Satz kondensiert 2000 Jahre Fake News und Christoph Markschies nutzt ihn in seiner Predigt am 25. Dezember 2022 im Berliner Dom, um der Weihnachtsgemeinde ordentlich ins Gewissen zu reden. Ein Schüler des Apostels Paulus mahnte in dem zitierten Brief die Kolosser, eine frühchristliche Gemeinde in Kleinasien, die sich von esoterischen Vorstellungen, Engelsglauben, hatte hinreißen lassen. Leerer Trug.

Im vergangenen Jahr 2022 war er allgegenwärtig. „Je größer die Krise, desto größer das Angebot an vermeintlich Hilfreichem gegen das Ende der Welt“, sagt Markschies und erinnert an die von Krieg und Krise erzeugten heißen Gebräue: Corona sei bloß eine leichte Grippe, Bill Gates pflanze uns mit der Corona-Impfung Chips unter die Haut, die jüdische Weltverschwörung marschiere angeleitet von der Familie Rothschild, der Freiheitskampf der Ukrainer sei in Wahrheit ein von den USA gelenkter Stellvertreterkrieg. Fake News wie um das Jahr 70 bei den Kolossern. Egal, was die Wissenschaft über Viren und Impfungen, die Geschichte der Ukraine oder das philanthropische Wirken der Familie Rothschild zu berichten weiß.

Markschies: Fabulierereien, verbreitet von selbsternannten Experten

„Brandaktuell“ sei die Jahrtausende alte Warnung. Markschies spricht über lebendige Märchen vom Wirken außer- und unterirdischer Mächte, von dunklen Energien – Fabulierereien, verbreitet von selbsternannten Experten von außerhalb der Wissenschaft, die angeblich über besonders geheimnisvolles Wissen verfügen. Menschen glauben an das durch Sternenkonstellation bei der Geburt vorbestimmte Schicksal und anderen „blühenden Unsinn“.

Der Wissenschaftler und Theologe Prof. Dr. Christoph Markschies, Präsident der Akademie der Wissenschaften Berlin Brandenburg, sprach von der Protzkanzel der Hohenzollernkirche herab voller Energie die vor ihm Sitzenden an, als vermute er unter ihnen nicht wenige Exemplare, die er an einer persönlich empfindlichen Stelle erwischen könnte. Wenn es stimmt, das Krisen den Markt von Betrug „mit verführerischen Reden“ blühen lassen wie den Unsinn, dann kommt noch einiges auf uns zu.

Aber ist es nun tröstlich, dass Fake News schon immer den Geist der Menschen verwirrten? Wohl eher erschütternd, weil das ja bedeutet: Da kommen wir Menschen trotz aller Wissenschaft nicht raus. Christ Markschies empfiehlt, Rettung bei Gott und Gottes Sohn zu suchen.

Kluge Worte, ein Vortrag mit Substanz – anders als die armselig-anbiedernden Ansprachen, in die man im öffentlich-rechtlichen Wort zum Sonntag geraten kann. Auf das seichte gesinnungsethische Gesäusel lässt sich leicht verzichten. Weihnachten 2023 gern wieder mit Markschies.