Falls Sie es noch nicht gemerkt haben: Die Vorweihnachtszeit kommt auf Berlin zu. In den nächsten Tagen und Wochen werden Weihnachtsmärkte und Glühweinstände aufgebaut; bald werden auch bunte Straßenbeleuchtungen die winterliche Dunkelheit durchbrechen. Dazu gehört als Highlight immer die Weihnachtsbeleuchtung am Kurfürstendamm und in der Tauentzienstraße; jedes Jahr werden dort 600 Bäume geschmückt und die Straße wird mithilfe von 140.000 zu weihnachtlichen Motiven angeordneten LED-Lämpchen auf einer Gesamtlänge von 4,2 Kilometern ausgeleuchtet.

Doch nun meldet der Verein, der für diese spezielle Berliner Weihnachtsdekoration zuständig ist, die traditionelle Festbeleuchtung könnte in diesem Jahr ausfallen – weil dafür noch Geld fehlt. In einer Pressemitteilung schreibt die Arbeitsgemeinschaft City e.V. (AG City), dass zur Deckung der Kosten in Höhe von 600.000 Euro bisher erst etwa 260.000 Euro durch Spenden zugesagt seien. Das reiche für die Umsetzung selbst einer reduzierten Variante nicht aus. „Bedingt durch die aktuell schwierige wirtschaftliche Lage, gestaltet sich Akquise von Spendengeldern sehr schwierig“, so die AG City. Nun wendet sich die AG an die Öffentlichkeit mit einer Bitte um Spenden. Sie hat die Beleuchtung erstmals 1978 initiiert und organisiert sie seit 2019 wieder. In diesem Jahr sollen die Lichter vom 27. November bis zum 6. Januar 2024 erstrahlen.

Zu der Situation trage bei, dass die AG City keine Finanzierung in erwarteter Höhe vom Berliner Senat erhalte. Die Senatsverwaltung für Wirtschaft trägt eine Summe von 100.000 Euro zum Projekt bei – dies entspricht allerdings nicht der ursprünglichen Regelung für die Finanzierung der Beleuchtung, wonach 50 Prozent der Kosten vom Senat und 50 Prozent über Spenden abgedeckt werden sollten, so die AG. Dazu habe die Senatskanzlei weitere 150.000 bis 200.000 Euro für das Projekt zugesagt – dieser Betrag soll die AG City allerdings noch nicht erreicht haben.

Am 27. November sollte die Weihnachtsbeleuchtung am Kurfürstendamm und Tauntzien eingeschaltet werden. Doch der Auftraggeber muss in den nächsten Tagen entscheiden, ob das überhaupt noch möglich ist. Joerg Carstensen/dpa

Nun sei die Lage kritisch. „Aufgrund der aufwendigen Installationsarbeiten müssen wir in den nächsten Tagen eine finale Entscheidung treffen“, so die AG City. Wenn sich der aktuelle Stand nicht ändere, würden Kurfürstendamm und Tauentzien zur Weihnachtszeit dunkel bleiben. Damit würde ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Berlin, der vor allem den stationären Handel, den Tourismus und die Gastronomie zur Adventszeit fördert, verloren gehen.



Die AG City sei aber immer noch entschlossen, die Mittel für die Beleuchtung zu finden, und bittet dafür nun um Spenden: „Weihnachten ist die Zeit des Lichts und der Zuversicht, und dieses Gefühl möchten wir, mehr denn je, den Menschen vermitteln.“