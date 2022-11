Am Berliner Kurfürstendamm ist es nun wieder festlich. Nach kurzzeitiger Unsicherheit fand die AG City doch Sponsoren für die Beleuchtung in der City West.

140.000 Lichter funkeln: Giffey startet Weihnachtsbeleuchtung am Kudamm

Hat alle Lampen an: Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey am Kudamm.

Hat alle Lampen an: Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey am Kudamm. Volkmar Otto

Kurz nach 18 Uhr drücken Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD), Klaus-Jürgen Meier von der AG City und die Hauptsponsoren am Joachimsthaler Platz gemeinsam auf den roten Buzzer. Auch ein paar Kinder wirken bei dem Spektakel mit. Nachdem der Countdown von fünf heruntergezählt ist, erstrahlt der rund 4,5 Kilometer lange Boulevard wieder, während Weihnachtslieder wie „Last Christmas“ aus den installierten Lautsprechern schallen.

Ab jetzt bietet ein Spaziergang durch Berlins Westen dieser Tage etwas mehr Weihnachtsstimmung. Das liegt dann nicht nur an der klirrenden Kälte und den weißen Flocken, die in den letzten Tagen auf die Stadt gefallen sind. Sicherlich aber auch an den schön erleuchteten Straßen und Plätzen, die seit dieser Woche wieder eine Menge Besinnlichkeit ausstrahlen.

Seit Dienstag, 18 Uhr, ist am Kudamm die Weihnachtsstimmung angeknipst. Volkmar Otto

Bis vor einigen Monaten stand das Leuchten des Kurfürstendamms und der Tauentzienstraße allerdings auf der Kippe: Der Berliner Senat hatte im September beschlossen, die Beleuchtung in diesem Jahr nicht zu subventionieren. Sie sei ohnehin zu teuer und angesichts der Energiekrise nicht zeitgemäß. Aus eben diesem Grund werden schon seit Juni dieses Jahres zahlreiche Wahrzeichen der Stadt nicht mehr beleuchtet. Für das jährliche Spektakel ist seit 2019 die Arbeitsgemeinschaft AG City zuständig. Wie die Berliner Zeitung im September berichtete, versuchte die Arbeitsgemeinschaft die Beleuchtung durch Spenden zu finanzieren.

Genug Sponsoren gefunden

Die Vorweihnachtszeit ist für einige ein besonderes Ereignis. Die Flaniermeile am Ku’damm lädt zum Weihnachtsshopping ein. Klaus Jürgen-Meier, Vorstandsvorsitzender der AG City, betonte schon vor einigen Monaten, dass die Beleuchtung ein Highlight für Berliner, aber auch für Besucher der Stadt sei. Außerdem sei die Beleuchtung schon 2019 auf energiesparende LED umgestellt worden. Zum Energiesparen tragen zusätzlich die kürzeren Beleuchtungszeiten bei.

Spendengelder sollten vor allem in die Handwerksleistungen rund um die Beleuchtung fließen, die jährlich rund 500.000 Euro kosten. Immerhin wurden 140.000 LED-Lämpchen für die Beleuchtung verlegt. Jeder Baum ist je nach Größe mit zwei bis drei Lichterketten geschmückt; jede 100 Meter lang und mit 100 LED-Leuchten ausgestattet.

Obwohl der Senat in diesem Jahr keinen finanziellen Beitrag zur Weihnachtsbeleuchtung leistet, eröffnet Franziska Giffey das Lichterfest. Giffey spricht davon, dass Berlin für diese Beleuchtung berühmt sei, sie locke Menschen aus aller Welt an. Die Regierende Bürgermeisterin sagt außerdem, dass sparsam mit den Ressourcen umgegangen werden müsse. Das würde hier allerdings geschehen. „Wer sich hier auf dem Kurfürstendamm aufhält, hat immerhin zu Hause das Licht aus und spart so wieder Strom ein“, argumentiert sie.

Nun haben sich andere Sponsoren für die Beleuchtung gefunden. Hauptunterstützer sind in diesem Jahr unter anderen die CG Elementum AG und die DEAG Deutsche Entertainment AG. Christoph Gröner, Vorstand der Gröner Group AG, politisiert die Beleuchtung in seiner kurzen Ansprache. Er spricht davon, dass Licht gleichzeitig Hoffnung sei und dass man in der Tat alles tun müsse, um Energie zu sparen, da immer ein kleiner Anteil nach Russland wandern würde. „Wir Berliner bewahren Haltung, wir überlassen Putin den Sieg nicht“, sagt Gröner.

Berlin leuchtet wieder

Auch andere Plätze der Stadt sind seit dieser Woche wieder mit Tausenden von Lichterketten und festlich bestrahlten Gebäuden geschmückt. Auf Weihnachtsmärkten kann wieder Glühwein, Feuerzangenbowle oder Apfelpunsch verzehrt werden. Der Duft von gebrannten Mandeln liegt in der Luft. Ein echtes Highlight nach zwei von der Corona-Pandemie geprägten Wintern. Die Frage nach der Notwendigkeit von solch aufwendiger Beleuchtung ist angesichts der Energiekrise zwar berechtigt, dennoch lässt sie sich damit beantworten, dass die Beleuchtung wichtige Zeichen der Hoffnung setzt.

Besonders schön sind die Plätze, die in der Stadt für weihnachtliche Atmosphäre sorgen. Dazu gehört die Beleuchtung Unter den Linden, die die vielen Bäume zwischen Pariser Platz und Universitätsstraße in warmen Goldtönen und bunten Farben erstrahlen lässt. Ein paar Meter weiter schmückt der Weihnachtszauber Staatsoper den Platz vor der Humboldt-Universität. Auch das Gebäudeensemble rund um das Sony Center leuchtet wieder. Für einen weihnachtlichen Ausflug mit der ganzen Familie empfiehlt sich hingegen der Tierpark in Friedrichsfelde, der ein Pendant zum Christmas Garden im Botanischen Garten darstellen soll. Hier können das mit Licht projizierte Schloss Friedrichsfelde und der festlich geschmückte Schlosspark bestaunt werden: Rund eine Million Lampen wurden hier angeknipst.

Laut der Bezirksbürgermeisterin von Charlottenburg-Wilmersdorf, Kirstin Bauch (Grüne), wolle man im Senat künftig eine einheitliche, langfristige Lösung mit VisitBerlin finden. Bauch wörtlich: „Wir wollen unsere Energie nicht in die Beleuchtung, sondern in die notwendige Transformation unserer Innenstädte stecken können, und der Ku’damm soll selbstverständlich jedes Jahr leuchten.“ Die Weihnachtsbeleuchtung ist nun täglich ab 16 Uhr zu bewundern. Direkt nebenan findet sich der bekannte Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz.