Berlin - Dass es ein unschätzbarer Wert ist, an freien Wahlen teilnehmen zu können, wissen nicht nur Ostdeutsche, die bei DDR-Wahlen ihre Erfahrung im „Zettelfalten“ gesammelt haben. Genauso wichtig ist es, einer Wahl fernbleiben zu dürfen, ohne Sanktionen fürchten zu müssen. Gleichzeitig zeichnet sich eine bedenkliche Entwicklung ab: Bei der Bundestagswahl 1972 lag die Beteiligung bei 91 Prozent, 2017 waren es 76 Prozent, der niedrigste Wert lag bei 71 Prozent. Wie wird es dieses Mal?

Einerseits steht die spannendste Wahl seit Ewigkeiten an: Die Ära Merkel ist zu Ende, und ganz neue, interessante Koalitionen sind möglich. Auch global vollziehen sich große Veränderungen. Andererseits humpelt der Wahlkampf so uninspiriert dahin, dass sich die Wahlmüden kaum motiviert fühlen werden, doch an die Urnen zu treten. Die Beteiligung dürfte kaum steigen.