Berlin-Wien-Debatte: Wenn schon nicht Wien, dann wenigstens Charlottenburg

Als ich das am 23. September in der Berliner Zeitung erschienene Interview mit Olga Grjasnowa las, hatte ich das Gefühl, an ihrer Stelle in dem Café in der Seitenstraße der Sonnenallee gesessen zu sein. Beide beschäftigen wir uns hauptberuflich mit Sprache, beide lebten wir lange Zeit in Berlin und jetzt in Wien. Sogar unsere Haarfarbe ist dieselbe! Bloß, dass ich Schwäbin bin und sie aus Aserbaidschan.

Einig sind wir uns dann wieder in unserer Vorliebe für Ordnung und Sauberkeit. Deswegen und für eine Sprachkunstprofessur ist die Autorin kürzlich nach Wien gezogen (lustigerweise hätte ich mich beinahe mal für diesen Studiengang beworben). Nun lobt sie in der Berliner Zeitung die österreichische Hauptstadt und schimpft auf die deutsche mit ihren auf Sperrmüllsofas platzierten Kackwindeln.

In Wien ist alles nur dreißig Minuten entfernt

Ganz ähnliche Gründe haben auch mich vor drei Jahren zu einem Umzug veranlasst, ebenso die apokalyptische Wohnungssuche. Schade, dass die 38-Jährige nicht verrät, wie es ihr damit in Wien ergangen ist, ich nehme mal an: so gut wie mir. Sieben Mails, zwei Telefonate und eine Zufallsbekanntschaft führten für mich zu einem bezahlbaren Immobilientraum. So wenig wie nach meiner Schufa verlangte die Hausverwaltung nach dem Rentenbescheid meiner Mutter oder meinem Seepferdchenabzeichen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Auch hat die Berlinabtrünnige recht, wenn sie feststellt, dass alles hier nur dreißig Minuten entfernt ist, mit Ausnahme einiger Stadtwanderwegstartpunkte vielleicht. Widersprechen möchte ich ihr lediglich in einem Punkt: dass Pendeln mühsam sei. Zugegeben bin ich als Kinderlose nicht mit der DB-Familienzone konfrontiert, aber abgesehen davon möchte ich doch ganz unbedingt Werbung machen für dieses Lebensmodell.

Das Angebot des ÖBB-Railjet-Bordbistros

Flüge sind teuer, richtig, aber wenn die Bahn sich an den Fahrplan hält – und diese Chance besteht immerhin, solange sie auf österreichischen Schienen rollt –, braucht die schnellste Verbindung nicht über acht, sondern sieben Stunden vierzig. Eine nicht unangenehme Fahrt, vorausgesetzt die Mitreisenden haben das Wort Ruheabteil verstanden, die man sich mit Textarbeit, Lektüre und recht stabilem Internet vertreiben kann.

Das Angebot des ÖBB-Railjet-Bordbistros kann sich sehen lassen, aktuell gibt es dort Masala-Okraschoten-Eintopf und Mohn-Butterschmarren. Nicht nur ich bin der Meinung, dass sich Berlin und Wien aufs Angenehmste ergänzen. Fraglos ist Ersteres aufregender, kosmopolitischer, es gibt die besseren Brunchlokale und interessanter gekleideten Menschen.

Ich würde nach Charlottenburg ziehen

Andererseits hat es in Wien immer drei Grad mehr und die U-Bahn-Sitzplätze werden unaufgefordert für ältere Damen geräumt – die aus Kreuzkölln gefühlt komplett rausgentrifiziert wurden. Onlinedating macht in keiner der beiden Städte Spaß, aber da ist die verheiratete Grjasnowa ja fein raus.

Meine Mama sagt immer, man kann nicht alles im Leben haben, aber im Fall der Wien-Berlin-Achse schon. Ein Begriff, den nicht ich mir ausgedacht habe, sondern der sinnbildlich steht für die vielen Pendlerinnen und Pendler, die es mir gleichtun, nicht zuletzt einer meiner Berliner Redakteure, der kürzlich umstandslos eine Wohnung in Ottakring angemietet hat.

Vielleicht überdenkt meine schreibende Kollegin diese Option ja noch mal, zumal sie in Berlin, wenn ich das recht verstanden habe, gar nicht auf Wohnungssuche gehen müsste, sondern sich ins gemachte Nest, sprich die Wohnung ihres Partners setzen könnte. Und falls nicht: Ich würde auch eher nach Charlottenburg ziehen als in die Sonnenallee.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de