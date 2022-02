Die Corona-Pandemie bestimmt immer noch das Leben in Berlin. Doch es gibt deutliche Zeichen der Besserung. So ist Berlin nach einigen Wochen an Platz 1 der Bundesländerliste bei den Corona-Zahlen inzwischen ins Mittelfeld verdrängt worden. Neue Spitzenreiter sind Bayern, Brandenburg und Hessen, Berlin ist sogar unter den Bundesdurchschnitt gerutscht. Jetzt fragen sich viele auch in der Berliner Politik, ob der Höhepunkt der Pandemie überschritten ist. Zugleich meldeten Charité und Vivantes erst vor wenigen Tagen, die Lage sei weiterhin ernst. Gleichzeitig ist die Impfkampagne in der Stadt fast zum Stillstand gekommen. Kaum noch jemand lässt sich erstmals impfen, größere Fortschritte gibt es dagegen weiterhin bei der dritten, der Booster-Impfung.

In diese diffuse Gemengelage gibt es nun widersprüchliche Meldungen zu landeseigenen Impfstationen. Erst Ende der Woche wurde auf einer Brache bei zwei Möbelhäusern an der Landsberger Allee in Lichtenberg eine neue Impfstelle eröffnet. Es handelt sich um ein Drive-in mitsamt sogenannter Fast Lane, an der Personal der kritischen Infrastruktur bevorzugt wird. Gleichzeitig wurde die Impfstation auf der Trabrennbahn Karlshorst geschlossen. Die noch vom Vorgänger-Senat eingerichtete Station habe sich als ungeeignet erwiesen, heißt es von der Senatsgesundheitsverwaltung. Der Aufwand rechtfertige nicht den Ertrag. Stattdessen habe man zusammen mit dem Bezirk Lichtenberg das Drive-in an der Landsberger Allee entwickelt.

Insgesamt jedoch ist eher mit weiteren Schließungen von Impfzentren zu rechnen. Nach eigenen Angaben verhandelt die Senatsverwaltung bereits seit rund zwei Wochen mit den Hilfsorganisationen, die vor Ort impfen, über mögliche Schließungsszenarien. Hauptgesprächspartner ist das Deutsche Rote Kreuz (DRK), das in diesen Verhandlungen die übrigen Hilfsorganisationen wie Malteser, Johanniter, Arbeiter-Samariter-Bund und die DLRG vertritt.

Die Schließung des Impfzentrums in der Messe gilt als sicher

Als sicher gilt, dass zumindest das Impfzentrum an der Messe dichtgemacht wird. Es verblieben dann die Zentren im ICC und im ehemaligen Flughafen Tegel. Wie viele der übrigen öffentlichen Impfstellen – im Einkaufszentrum Alexa, im Linden Center in Hohenschönhausen, im Ring-Center in Lichtenberg, im Freizeitforum Marzahn, in den Spandau Arcaden, bei Ikea in Tempelhof und jetzt auch das Drive-in in Lichtenberg – erhalten bleiben, scheint offen.

Offizielle Verlautbarungen aus diesen Gesprächen gibt es nicht. „Was wir aber schon sagen können, ist, dass Berlin ein ausgewogenes und fokussiertes Impfangebot behalten wird“, sagte eine Sprecherin der Gesundheitsverwaltung. „Dazu zählen zunächst noch die Impfzentren, die mobilen Impfteams, aber weiter zunehmend auch die Angebote der Praxen und nun auch die einiger Apotheken.“

Der Rundfunk Berlin Brandenburg berichtet, dass die Zahl der landeseigenen Impfeinrichtungen auf fünf reduziert werden solle. Von den bisher 23 mobilen Impfteams sollten zwölf erhalten bleiben.

Hoher Aufwand, geringer Ertrag: Geringe Auslastung in den Impfzentren

Grund für die Schließungspläne sind die Impfzahlen. In Berlin sind laut Gesundheitsverwaltung bis heute 7.532.000 Corona-Impfungen gegeben worden, 2.828.000 Berlinerinnen und Berliner haben mindestens einmal eine Spritze empfangen. Die Quote der Erstgeimpften beträgt 77,2 Prozent. Und diese Quote steigt nur noch langsam an.

Das macht sich auch in der Belegung der öffentlichen Impf-Orte bemerkbar. Nur etwas mehr als ein Drittel aller rund 500.000 Erst-, Zweit- oder Drittimpfungen im Januar in der Stadt wurden in einer öffentlichen Stelle gegeben. Der weit überwiegende Teil der Impfungen findet in Arztpraxen statt. Dennoch kostet der Betrieb der drei Impfzentren monatlich rundlich 17 Millionen Euro. Viel Geld angesichts einer Auslastung von nur 39 Prozent. Und die Tendenz ist dramatisch: Noch im November und Dezember vorigen Jahres lag die Auslastung bei fast 80 Prozent der Gesamtkapazität. Die Gesundheitsverwaltung wollte die Summe von 17 Millionen Euro im Gespräch mit der Berliner Zeitung nicht kommentieren.

In diese Verhandlungen hinein meldete sich jetzt Mario Czaja zu Wort. Der CDU-Politiker, der bei der Bundestagswahl als erster Christdemokrat überhaupt den Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf gewann und jüngst auch zum Generalsekretär der Bundes-CDU gewählt wurde, ist im Ehrenamt Präsident des DRK. In dieser Funktion warnte er davor, zu viele Impfstellen zu schließen. „Das kostet Geld, Infrastruktur vorzuhalten wie bei einer Feuerwehr, aber die würde man ja auch nicht abschaffen, nur weil momentan kein Haus brennt“, sagte Czaja. Man brauche auch weiterhin eine Impf-Infrastruktur, weil man nicht wisse, wie sich die Pandemie noch entwickeln werde.

Tatsächlich hat sich das Land Berlin schon einmal gegen eine scheinbar vernünftige Schließung seiner Impfzentren entschieden und hatte damit richtig gelegen. Im Spätsommer vergangenen Jahres war die Auslastung schon einmal eingebrochen, weil die Corona-Zahlen drastisch zurückgegangen waren. Anders als andere Bundesländer behielt Berlin dennoch ein Angebot aufrecht – und sah sich darin bereits im November bestätigt, als die Auslastung wieder auf 78 Prozent gestiegen war.