Berlin - Alle kennen ihn, aber kaum jemand bekommt ihn zu Gesicht: Gemeint ist der Wiedehopf, dieser auffällige Vogel mit den schwarz-weiß gestreiften Flügeln und dem noch auffälligeren orangefarbenen Federkamm auf dem Kopf. Er ist bekannt aus dem Lied von der Vogelhochzeit, in dem er der Braut einen Blumentopf bringt. Doch in der Realität des 21. Jahrhunderts ist er eine Seltenheit geworden. Das liegt nicht nur daran, dass dieser „Prachtvogel“ ein Einzelgänger ist. Das liegt vor allem daran, dass der Bestand inzwischen gefährdet ist. Auch deshalb wurde der Wiedehopf kürzlich zum Vogel des Jahres 2022 ernannt.

Die wichtigste Besonderheit für die Region Berlin-Brandenburg ist, dass das Land rund um die Hauptstadt das bundesweit größte Verbreitungsgebiet der Wiedehopfe ist: Bundesweit wird von maximal 950 Brutpaare ausgegangen – in Brandenburg sind 51 Prozent der deutschen Population heimisch. Damit ist Brandenburg das Wiedehopf-Land Nr. 1 und trägt eine besondere Verantwortung für den Erhalt der Art. So wie auch bei der Großtrappe, dem Fischadler, dem Singschwan – bei insgesamt 15 Arten.

Ein Hauptproblem ist die Intensivierung der Landwirtschaft

Ein Hauptgrund für den Rückgang der Bestände ist die Intensivierung der Landwirtschaft, die auch in Brandenburg zugenommen hat, obwohl das Land beim ökologischen Landbau in der bundesweiten Spitzengruppe ist. Der Wiedehopf liebt extensiv genutzt Regionen, also Gebiete, in denen der Mensch nicht viel macht.

Außerdem jagen Wiedehopfe Insekten. Doch seit Jahrzehnten ist ein massives Insektensterben zu beobachten. Es sinkt nicht nur die Zahl der Fliegen, die an den Autoscheiben sterben, es sinkt auch das Nahrungsangebot für Wiedehopf & Co. Die Hopfe bevorzugen auch noch Großinsekten wie Käfer, Grillen, Heuschrecken und Schmetterlingsraupen.

Als einen Hauptgrund für das Insektensterben sehen die Naturschützer den Einsatz von Chemie auf dem Acker. „Ausreichend Nahrung findet der Wiedehopf nur ohne Pestizideinsatz“, sagt Christiane Schröder, Geschäftsführerin des Brandenburger Naturschutzbundes (Nabu). Die Vogelschützer setzen auf die Losung: Gift ist keine Lösung.

Brandenburg ist ein Vogelland

Brandenburg ist ein Vogelland par excellence: Von den weltweit 10.000 Vogelarten leben die meisten in den Tropen, aber 500 sind auch in Europa heimisch. Davon brüten 248 Arten in Deutschland – allein 221 in Brandenburg. Dort stehen 44 Prozent auf der Roten Liste der gefährdeten Arten. Auch der Wiedehopf, der auf der aktuellen Liste als gefährdet eingestuft ist.

Für solche Arten gilt: Wird die aktuelle Gefährdung nicht abgewendet, rückt sie in die nächste Kategorie der stark gefährdeten Arten. Deshalb ist das Ziel laut Roter Liste: „Die Bestände dieser Art sind dringend durch geeignete Schutz- und Hilfsmaßnahmen zu stabilisieren, möglichst aber zu vergrößern.“

Das gelingt in Brandenburg vor allem dadurch, dass der Mangel an Brutplätzen ausgeglichen wird. Denn die Höhlenbrüter finden immer weniger passende Orte. Aber in Nordost-Brandenburg haben ehrenamtliche Vogelschützer weit mehr als 100 spezielle Nistkästen aufgehängt, die gut für die Wiedehopfe geeignet sind. „Es wurden Spenden gesammelt und dann diese Nisthilfen aufgehängt“, sagt Heinz Wawrzyniak von den Ornithologen des Nabu Barnim. Der 80-Jährige hat zwar trotzdem selbst noch keinen Wiedehopf gesehen. „Aber es gab immer wieder Anrufe von Anwohnern, die erzählt haben, dass Kästen besetzt sind.“

Hoffen auf das Frühjahr

Von ähnlichen Erfolgen berichten die Heinz-Sielmann-Stiftung auf dem Gelände des Bombodroms im Nordwesten Brandenburgs. Dort wurden fünf der zehn Brutkästen von den Tieren genutzt. „Insgesamt konnten 24 junge Wiedehopfe ihre Nester verlassen“, sagt eine Sprecherin. Bei den drei besetzten Kästen im Naturschutzgebiet Döberitzer Heide bei Berlin waren es 14 Jungvögel.

Ein weiterer Vorteil: Wiedehopfe als wärmeliebende Tiere gehören zu jenen wenigen heimischen Arten, die vom Klimawandel profitieren. Sie sind Zugvögel, die derzeit im Süden überwintern. Die Vogelschützer hoffen nun, dass auch die neuen Jungtiere im Frühjahr nach Brandenburg zurückkehren und neue Familien gründen und so den Bestand im Wiedehopf-Land Nr. 1 weiter steigern.