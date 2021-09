Berlin - „Wir sind nicht bereit, irgendwelche Lohnzahlen in den Tarifvertrag reinzuschreiben, denn damit belasten wir andere Berufsgruppen – unter anderem Ärzte und Verwaltungsmitarbeiter“, erklärt Carla Eysel, Vorstand Personal und Pflege der Charité, am Mittwoch zum Streik der Pflegekräfte in Berlin. Seit vergangenem Donnerstag werden in der Hauptstadt die beiden größten Klinikverbünde von Verdi bestreikt mit dem Ziel, Entlastungsverträge für die Mitarbeitenden zu erreichen.

Bisher ging es hoch her: Vivantes hatte vergangene Woche erklärt, der Arbeitskampf gefährde akut Menschenleben. Ärzte hatten einen öffentlichen Brief verfasst, in dem sie beschrieben, wie groß die Not der Patienten sei. Allein bei Vivantes müssten 1000 Betten abgemeldet werden, auch die Versorgung von Notfall-, Schlaganfall-, Herz- und Palliativpatienten sei so nicht mehr durchführbar und stelle die Vivantes-Kliniken vor große Probleme. Dagegen wehrte sich Verdi und ließ verlauten: Nicht der Streik gefährde die Menschenleben, sondern der Normalzustand auf den Stationen schon vor dem Streik.

Funktioniert die Notfallversorgung oder nicht?

Nun äußerte sich erstmals die Charité öffentlich zum aktuellen Streik. Befragt nach der Notfallversorgung, sagte Eysel, dass diese bei der Charité trotz Streiks gut funktioniere – über die sogenannten Clearingstellen. Dort werde über Einzelfälle entschieden, ob es sich um Notfälle handele und deshalb Mitarbeitende aus dem Streik in die Versorgung der Patienten wechseln müssten. Das sei aufwendig, doch „unsere Leute haben Übung mit Streik“, so Eysel. Sie äußerte zudem Verständnis für die Streikenden, denn die Pflege sei in den vergangenen Jahrzehnten nie grundsätzlich reformiert worden, in der Charité achte man das Streikrecht und habe auch auf die Stationen eingewirkt, dass dieses umgesetzt werden dürfe. Unter dem Dach der Charité gibt es 20 Intensiv- und 152 Normalstationen. Die Pflegekräfte würden etwa 2400 bis 4800 Euro brutto Lohn erhalten.

Andere Töne hörte man am Mittwoch vonseiten Verdi. Thomas Pottgießer etwa bekommt jetzt häufig Post. Der Krankenpfleger gehört zur Clearingstelle bei Vivantes. Die Post kommt vom Management, und in den Schreiben wird den Streikenden vorgehalten, sie würden wissentlich das Leben einzelner Patienten gefährden. „Wir fordern das Management von Vivantes auf, diese Unterstellungen zu unterlassen“, so Pottgießer bei einer Verdi-Pressekonferenz.

Im Ringen um bessere Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte an den Berliner Landeskliniken verhärten sich damit weiter die Fronten. Vivantes wirft den Beschäftigten vor, fahrlässig das Patientenwohl aufs Spiel zu setzen. Die Beschäftigten und ihre Gewerkschaft werfen den Geschäftsführungen vor, sich in den Verhandlungen nicht zu bewegen und den Ausstand zu unterlaufen. Unter anderem so: „Es werden Fälle als Notfälle deklariert, die im Normalbetrieb genau so oder noch schlimmer vorkommen“, sagt Pfleger Pottgießer und hält einen stattlichen Stapel E-Mails in die Höhe.

Werden die Streikmaßnahmen unterlaufen oder unterstützt?

Erst am Mittwochmorgen hat er ein Schreiben des Regionalkoordinators des Klinikums Neukölln erhalten. Der hatte zuvor Regresspflicht angemahnt, weil die Belegschaft der Station 35 einen Patienten mit ihrem Streik gefährdet haben soll. In der morgendlichen Mail nun bedauerte der Koordinator, sich geirrt zu haben. Die Station sei zur fraglichen Zeit gar nicht bestreikt worden. „Bitte nehmen Sie die Korrekturmeldung zur Kenntnis, vielen Dank“, liest Pottgießer vor.

Der Normalbetrieb gefährdet Menschenleben, nicht der Ausstand – im Eigentor von Neukölln sehen Pottgießer und Kollegen den Beleg dafür. Ulla Hedemann ist Intensivpflegerin an der Charité und zurzeit in der Clearingstelle tätig und erklärt, dass die Situation im Streik vielfach sogar besser sei, weil gezielt für bestimmte Notfälle beschultes Personal abgestellt werde. Im Kreißsaal etwa könne es im Alltag passieren, dass eine Fachkraft erst angefordert werden müsse. „Im Streik ist es so, dass die Kollegin von vornherein in dem Bereich anwesend ist.“

Ihre Kritik, sowohl Vivantes als auch Charité würden den Streik systematisch unterlaufen, will Verdi mit Zahlen belegen. Von den 4707 Pflegekräften an der Charité befänden sich täglich etwa 450 im Ausstand. 3001 Betten hat die Uniklinik, rund 1000 will Verdi eigentlich bestreiken, tatsächlich sind es jedoch nur etwa 250. Insgesamt 36 Stationen sollten bestreikt werden, nur neun sind momentan betroffen, nicht eine einzige ist komplett geschlossen. Vivantes beschäftigt 4882 Pflegekräfte, rund 800 streiken pro Tag. 5856 Betten werden sonst betreut. Davon sollten 1250 bestreikt werden, 700 sind es nun in Wirklichkeit. Von den 255 Stationen sollten sich 41 am Ausstand beteiligen, 17 sind es aktuell. Komplett abgemeldet hat Verdi 13, tatsächlich geschlossen sind fünf.

„Wir haben einzelne Stationen, in denen die Streikbereitschaft so hoch ist, dass sie zugemacht werden müssten“, sagt Hedemann. „Wir haben diese Stationen rechtzeitig angemeldet, doch die Patienten werden nicht verlegt.“ Also harre ein Notdienst aus. Die Qualifikation für eine Position sei nun während des Streiks stets gegeben, sagt die Intensivpflegerin. In streiklosen Zeiten dagegen komme es vor, „dass Kolleginnen bei bestimmten Aufgaben aushelfen müssen, für die sie gar keine Zusatzausbildung haben“.

Unterlaufen, sagen die Streikenden am Mittwoch, werde der Arbeitskampf auch dort, wo die landeseigenen Konzerne vor allem ihre Einnahmen generieren: in den Operationssälen. Krankenpfleger Pottgießer erzählt vom Urban-Krankenhaus, wo Krebspatienten auf ihre Eingriffe hätten warten müssen. „Wir haben zugestimmt, dass mehr Tumor-Operationen gemacht werden können“, sagt er. „Durchgeführt werden jetzt allerdings auch viele elektive Operationen.“

Unterdessen stocken weiter die Verhandlungen um einen Tarifvertrag Entlastung. Verdi verlangt für Fälle von Unterbesetzung eine Punktesystem. Drei Punkte ergeben demnach einen Freizeitausgleich von einem Arbeitstag. Die Charité dagegen will Geld zum Ausgleich zahlen. Meike Jäger hat das Angebot heruntergerechnet. Die Verhandlungsführerin von Verdi sagt: „Bei einer Unterschreitung der Personalgrenzen will die Charité nur zehn Euro zahlen.“

Was bietet die Charité den Pflegekräften?

Carla Eysel hat am Mittwoch erklärt, mit welchem Angebot die Charité Anfang August in die Verhandlungen gegangen sei – und sich dann gewundert habe, warum Verdi direkt die Pfeifen ausgepackt und zum Streik aufgerufen habe. Das Angebot sieht „vier Säulen für die Zukunft der Gesundheitsfachberufe an der Charité“ vor. Unter anderem sollen in drei Jahren 350 zusätzliche Pflegefachkräfte eingestellt, Stabilitätsdienste mit attraktiver Zusatzvergütung eingeführt und individuellere Arbeitszeitmodelle geschaffen werden, die Dienstplansicherheit soll erhöht werden. Die konkrete Belastung der Pflegekräfte soll spezifisch evaluiert und – ähnlich wie bei Vivantes – wissenschaftlich begleitet werden. Eine individuelle schichtgenaue Ermittlung der notwendigen Entlastung, ein finanzielles Entlastungssystem sowie psychosoziale Betreuung der Intensivpflegekräfte sollen bereitgestellt werden, außerdem die Ausbildung verbessert – insbesondere die Einarbeitung der Auszubildenden.

Fragt man vor der Charité die Streikenden, was sie von diesen Plänen halten, wird abgewunken: „Wir streiken hier nicht, weil wir mehr Geld haben wollen, sondern weil wir nicht mehr können“, erzählt etwa Johanna Hopp, eine junge Intensivpflegerin der Charité.