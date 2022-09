Berlin steht auf der Schwelle zwischen Sommer und Herbst – und nach einem Sommer mit Rekordhitze liegt es nahe, sich Gedanken über das Thema Nachhaltigkeit zu machen. Wetterextreme sind überall auf der Welt zu beobachten, ob bei den aktuellen massiven Überflutungen in Pakistan oder den Waldbränden in Brandenburg; nicht nur in Deutschland wappnen sich viele für einen Winter steigender Energiepreisen und Inflation. Jetzt am Wochenende findet eine Veranstaltung statt, die das Ziel hat, die Menschen zu erreichen, die unter diesen Umständen einige Änderungen in ihrem Leben herbeibringen wollen.

In der Schöneberger Malzfabrik können die Berliner bei der zweitägigen Nachhaltigkeitsmesse der „Green World Tour“, eine Veranstaltungsreihe der Gronauer Firma Autarkia, sich über eine Reihe aktueller Themen mit Nachhaltigkeitsbezug informieren. Die Tour fing schon letztes Wochenende in Kiel an – und eine deutliche Zunahme der Nachfrage vor allem bei Energiespar-Themen sei in diesem Jahr bereits aufgefallen, sagt Michael Lülf, Geschäftsführer von Autarkia und Mitgründer der „Green World Tour“.

„Wir freuen uns, dass wir mit unseren ‚Green World Tour‘-Messen einen Beitrag leisten können, um die Menschen zu informieren und aufzuklären“, sagt Lülf. „Denn es kommt auf jeden Einzelnen von uns an, diese Erde zu schützen und für zukünftige Generationen zu sichern.“ Die Eintrittspreise wurden schon von 8 auf 3,50 Euro gesenkt, um den anderen aktuellen Belastungen der Geldbörsen der Besucher Rechnung zu tragen.

Schon 2020 und 2021 fand die Messe in Berlin statt, in diesem Jahr wird sie auch weiter nach sechs Standorten in Deutschland fahren, unter anderem nach Hamburg und Köln sowie nach Graz und Wien, bis zum Ende des Jahres. Zweck der Messe ist es, Nachhaltigkeit in verschiedensten Themenbereichen darzubieten: Insgesamt 60 Aussteller, viele davon auch selbst aus Berlin, werden Produkte und Informationen zu einer breiten Themenauswahl anbieten – von Strom und Wärme oder Geld und Versicherungen über Lifestyle, Design und Mode.

Nachhaltigkeit muss nichts mit „freudlosem Verzicht“ zu tun haben

Besucher können sich also über Elektroautos informieren, Naturkosmetik aus lokaler Herstellung kennenlernen, an der „Jobwall“ nach einem nachhaltigen Arbeitsplatz suchen, oder sich einfach vegane Spezialitäten schmecken lassen. Bekannte Vereine wie die Stiftung Naturschutz Berlin oder Greenpeace werden auch auf der Messe vertreten sein. Und im Vortragsprogramm der Messe können Besucher von lokalen Experten hören – etwa von der BSR zu Etablierungsmöglichkeiten für Mehrweg in der Berliner Gastronomie, oder von der Bürgerinitiative Klimaneustart Berlin zum Thema eines klimaneutralen Berlins.

Andere Highlights des Wochenende drehen sich um mögliche Lebensänderungen für eine nachhaltigere Lebensweise, etwa durch ein besuchbares Beispiel für ein „Tiny House“ (ein kompaktes, nachhaltig gebautes Wohnmobil) oder eine Einkaufsgemeinschaft, die die Installation von Solarzellen auf dem Dach oder Balkon schneller sowie billiger machen sollte. Aber kleinere Beiträge zu einer nachhaltigeren Ökologie sind Teil der Messe: Neu in diesem Jahr ist eine Kleidertauschbörse, wobei Besucher ihre gebrauchte, aber gut erhaltene Kleidung für die verborgenen Schätze von anderen tauschen können. Egal, ob sie in Sachen Nachhaltigkeit Anfänger oder Fortgeschrittene sind, so sollen die Besucher der Messe erfahren können, wie sie das eigene Leben nachhaltiger gestalten können, sagt Michael Lülf: „Wir zeigen auf, dass ein bewusster Konsum Umwelt, Klima und Tiere schützt, aber nichts mit freudlosem Verzicht zu tun hat.“

Green World Tour Berlin, 3. und 4. September, 11–18 Uhr in der Malzfabrik, Bessemerstraße 2–14, 12103 Berlin. Eintrittskarten kosten 3 Euro im Vorverkauf, Tageskasse am Sonnabend 3,50 Euro.