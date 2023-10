Sechs geöffnete Türen führen zu Hörstationen. Die Fragen „Warum wurden wir wohnungslos?“, „Was hilft uns?“, „Wo bleibt unsere Würde?“, „Wie (über)leben wir auf der Straße?“, „Woher kommen wir?“, „Wie leben wir?“ stehen auf den Innenseiten der Türen. Vor einem Bildschirm hängen Kopfhörer, fünf Stimmen beantworten die Fragen. Menschen sammeln sich vor den Hörstationen, gehen um das Prisma herum und warten geduldig, bis sie dran sind.

Die Ausstellung „Mitten unter uns. Wohnungslose Frauen* in Berlin“ zeigt Schicksale von Frauen ohne eigenes Zuhause. Sie würden oft nicht gesehen, gezielt übersehen oder würden die Tarnung zum Selbstschutz nutzen, sagen die Kuratoren vom Verein querstadtein, der sonst Stadtführungen mit obdachlosen Stadtführern anbietet. Die Ausstellungseröffnung am Freitagabend ist gut besucht. Wohnungslos, das schließt neben Obdachlosen auch Frauen ein, die in einer Einrichtung leben oder zeitweise bei Freunden unterkommen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

So wie die 56-jährige Anna aus Polen. Während der Begrüßungsreden sitzt sie im Hintergrund, doch als eine der Kuratorinnen ihr dankt, steht sie auf und nimmt nickend den Applaus entgegen. Anna sei vor ihrem gewalttätigen Mann nach Berlin geflohen, wie sie in den Interviews mit querstadtein erzählt. Die Zuhörer erfahren, dass sie im Kanal am Tiergarten und unter einer Brücke am Zoologischen Garten schlief, bis sie wegen Diebstahls ins Gefängnis kam. Danach beschloss sie, nach sozialen Einrichtungen zu suchen, das sei anfangs schwer gewesen.

„Warum wurden wir wohnungslos?“ – Das ist eine der sechs Fragen, die die Frauen beantworten. Sabine Gudath

„Querstadtein hat mich kontaktiert, als ich in der Stadtmission wohnte“, sagt Anna auf Polnisch, eine Freundin übersetzt. In einer Einrichtung für Obdachlose habe sie einen neuen Partner kennengelernt. „Er hat mich nach einem Kugelschreiber gefragt“, sagt sie. „Obwohl noch viele andere Leute da waren. So fing es an.“ Ihr Mann sei wegen einer bipolaren Störung zwangseingewiesen worden. Anna kneift die Augen beim Gedanken daran zusammen und gibt einen klagenden Laut von sich. Sie wünsche sich, dass er entlassen wird. Inzwischen hat sie eine Wohnung, in der sie zusammenleben könnten.

„Für uns war es ein Experiment“, sagt die Projektleitung Jennifer Fielding von querstadtein. Das Team habe sich gefragt, ob der Perspektivwechsel auch im Rahmen einer Ausstellung statt einer Stadtführung möglich ist und auch, ob sie wohnungslose Menschen überhaupt ausstellen dürften. Ergebnis sind nun diese fünf Stimmen, die manches gemeinsam haben, anderes unterscheidet sie aber auch sehr stark voneinander. Fotos zeigen die Gesichter, die den Namen aber nicht zugeordnet werden. Das Ziel sei es nicht, Einzelschicksale auszustellen, so Fielding. „Es hat meinen Erfahrungshorizont erweitert und meinen Blick verändert“, sagt Selina Byfield, die das Konzept für die Hörstationen entwickelt und bei querstadtein schon viele Biografien obdachloser Menschen kennengelernt hat.

Wohnen ist ein Menschenrecht. Die Bundesregierung will bis 2030 die Obdach- und Wohnungslosigkeit beenden. Allein in Berlin sind mindestens 50.000 Menschen wohnungslos, manche gehen auch von mehreren Hunderttausend aus. Bei mehr als 1000 Zwangsräumungen jährlich kommen immer wieder Menschen hinzu. Drei von vier Obdachlosen sind Männer. Frauen sind häufiger verdeckt wohnungslos. Fielding fordert strukturelle Lösungen. „Das Problem ist in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen“, sagt sie. Die Ausstellung will darauf hinweisen.