Berlin - Nach dem Mietendeckel-Urteil des Bundesverfassungsgerichts will der Senat für Mieter in Not einen Härtefallfonds mit zehn Millionen Euro auflegen. Das geht aus einer Beschlussvorlage für die Senatssitzung an diesem Dienstag hervor, erfuhr die Berliner Zeitung. Die Investitionsbank Berlin (IBB) soll danach die Anträge bearbeiten und die Auszahlungen vornehmen. Die Sicher-Wohnen-Hilfe, wie die Unterstützung genannt wird, soll eine einmalige Zahlung sein. Abgedeckt werden sollen damit Ansprüche aus der Vergangenheit, aber keine in die Zukunft gerichteten Leistungen. Zugute kommen sollen die Hilfen nur Mietern, deren Mietrückzahlungen nicht bereits durch Transferleistungen, Wohngeld oder andere staatliche Leistungen übernommen werden.

Um den Mietern schnell zu helfen, soll die IBB zunächst Zuschüsse auszahlen, die im Nachgang aber möglicherweise ganz oder teilweise zurückgezahlt werden müssen, heißt es. Die Hilfen sind einkommensabhängig. Zu den Unterlagen, die die Antragsteller vorlegen müssen, gehören unter anderem der Mietvertrag, die Mietzahlungsnachweise für die vergangenen drei Monate und gegebenenfalls ein Schreiben mit den Forderungen des Vermieters. Auch von einer eidesstattlichen Versicherung ist in der Vorlage die Rede. Darin soll erklärt werden, dass eine wirtschaftliche Notlage vorhanden ist, dass der Vermieter nicht bereit ist, auf die Nachzahlung zu verzichten oder sie zu stunden, und dass keine andere staatliche Leistung in Anspruch genommen werden kann. Vertiefte Prüfungen sollen im Nachgang erfolgen.

Nicht geplant ist laut der Vorlage, dass die landeseigenen Wohnungsunternehmen die Regelungen des Mietendeckels fortführen, wozu sie der Senat verpflichten könnte. Die Spitzenkandidatin der Grünen Bettina Jarasch und der Berliner Mieterverein hatten sich dafür ausgesprochen.