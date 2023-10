Berlin will ein Zentrum für Gen- und Zelltherapien werden. Als ein Schritt dahin ist am Mittwochnachmittag in Berlin-Buch ein neues Gründerzentrum für Start-ups eröffnet worden. Es heißt BerlinBioCube und bietet auf 8000 Quadratmetern Platz für Labore, Büros und Räume für den wissenschaftlichen Austausch. In den nächsten Wochen sollen hier 14 junge Unternehmen einziehen, die an der Schnittstelle von Forschung und Anwendung arbeiten. In Buch ist in den letzten Jahrzehnten einer der größten Biotechparks in Deutschland entstanden.

„Der BerlinBioCube ist ein Gewinn für unsere Stadt“, sagte der Regierende Bürgermeister von Berlin Kai Wegner bei der Eröffnung. Junge Gründerinnen und Gründer würden in dem Zentrum „neue, vielversprechende Ansätze für die Therapie und Diagnostik von Krankheiten in die Anwendung bringen“.

Konkret geht es bei den Gen- und Zelltherapien um neueste Wege, Leiden wie Krebs, Alzheimer, Parkinson, Herzkrankheiten oder seltene Erbkrankheiten früh zu erkennen und erfolgreich zu behandeln. Bei der Zelltherapie werden Erkrankungen zum Beispiel mit lebenden Zellen behandelt, die speziell gezüchtet oder Patienten entnommen und neu programmiert werden, wie etwa in der Immuntherapie gegen Krebs.

Gen- und Zelltherapien sollen bisher nicht behandelbare Krankheiten heilen

Bei der Gentherapie werden gezielt Gene ersetzt oder repariert – eine Hoffnung vor allem für Patienten mit seltenen Erkrankungen, von denen etwa 80 Prozent genetisch bedingt sind. Dazu gehören Mukoviszidose, Hämophilie (Bluterkrankheit), Chorea Huntington, die Sichelzellanämie und Muskeldystrophien, die zum Muskelverlust führen. Betroffene mancher dieser Krankheiten sterben oft schon im Teenageralter.

In Berlin gebe es bis zu 50 weit fortgeschrittene Projekte im Bereich der Gen- und Zelltherapien, hieß es im April 2022. Damals wurde im Roten Rathaus verkündet, dass auf dem Gelände von Bayer in Wedding ein Zentrum für Translation im Bereich der Gen- und Zelltherapie errichtet werden soll, gemeinsam mit der Charité. Die jungen Unternehmen, die nun in den BerlinBioCube auf dem biomedizinischen Campus Buch ziehen sollen, sind sogenannte Ausgründungen (Spin-offs) aus der Charité, dem Max-Delbrück-Center, das die molekularen Grundlagen von Krankheiten erforscht, dem Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie (FMP) und anderen Instituten.

Berlin versucht mit der Neugründung auch den „dringenden Bedarf an erschwinglichen branchenspezifischen Laboren in Berlin zu decken“, wie es in einer Mitteilung heißt. Entworfen wurde der BioCube vom Architekturbüro Doranth Post Architekten, München. Der Bau dauerte drei Jahre. In das Gebäude seien 48,9 Millionen Euro investiert worden, sagte die Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey zur Eröffnung am Mittwoch, maßgeblich ermöglicht durch Bundesmittel aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW). Giffey kündigte an, dass Berlin in unmittelbarer Nähe des Campus Buch weitere Flächen für wachsende Biotech- und Medizintechnik-Unternehmen schaffen wolle.

Beispiele für junge Unternehmen, die in den neuen BerlinBioCube ziehen, seien etwa die Start-ups T-knife, MyoPax oder Prosion Therapeutics, sagte die Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra. „Wir freuen uns sehr, dass Förderprogramme die richtigen Weichen stellen, um bahnbrechenden therapeutischen Ansätzen den Weg in die Anwendung zu ebnen.“

Wie das eigene Immunsystem Krebszellen erkennen und beseitigen kann

MyoPax zum Beispiel verbindet Zell- und Gentechnologie, um „spezifische regenerative Therapien für Muskelkrankheiten“ zu entwickeln. T-knife wiederum „programmiert das eigene Immunsystem von Patienten darauf, Krebszellen zu erkennen und zu eliminieren“, wie es in der Selbstdarstellung heißt. Dafür konnte das junge biopharmazeutische Unternehmen Risikokapital in Höhe von rund 160 Millionen Euro einwerben. Es gehöre damit „zu den bestfinanzierten Start-ups der deutschen Biotech-Szene“. Prosion Therapeutics wiederum arbeitet mit einer völlig neuen Wirkstoffklasse, mit der „die gezielte Wanderung von Krebszellen und damit die Metastasierung gehemmt werden“ könne, wie es heißt.

Es werde am neuen Standort auch eine eigene Veranstaltungsreihe „Talk im Cube“ geben, „die spannende Themen und Fortbildungen für die jungen Teams bietet“, sagte Christina Quensel, Geschäftsführerin der Campus Berlin-Buch GmbH. Diese treibe auch die Entwicklung einer Fläche von fünf Hektar in unmittelbarer Nähe des Campus, an der Karower Chaussee, voran. „Start-ups werden zu Grown-ups, sie benötigen Produktionsflächen. Sie am Standort zu halten, bedeutet, Arbeitsplätze für Berlin zu sichern.“