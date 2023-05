Berliner Ämter könnten noch freundlicher werden: Kommt der Beamten-Hund?

Es wird sich etwas verändern in den Berliner Senats- und Bezirksverwaltungen und landeseigenen Unternehmen. Die Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Linke drängen darauf. Sie haben im Abgeordnetenhaus einen Antrag gestellt, der in dieser Woche zum wiederholten Male von der Tagesordnung geflogen ist. Aber bis 31. Mai soll über ihn entschieden sein. Es geht um den Bürohund. Unter Einhaltung bestimmter Regeln, versteht sich.

„Die Möglichkeit, seinen Hund mit zur Arbeit zu nehmen, ist zeitgemäß und wirkt sich positiv auf die Beschäftigten aus“, heißt es in dem Antrag. Die Berliner Verwaltungen, deren Zustand gelegentlich Anlass zur Klage bietet, zumindest was das Zeitgemäße angeht, zuweilen auch die Freundlichkeit, hätten also die Chance auf eine positive Wende. Der Antrag lässt auch an die vielen derzeit unbesetzten Stellen in den Ämtern denken: „Bürohunde verbessern nicht nur das Arbeitsklima, sondern steigern die Attraktivität der Arbeitgeber.“

Der positive Einfluss von Hunden in Arbeitszusammenhängen ist vielfach wissenschaftlich untersucht. In ihrer Nähe wachsen Leistung und Zufriedenheit in Teams, das Stressniveau sinkt. Menschen schütten beim Streicheln das Hormon Oxytocin aus, oft sogar, wenn sie ein liebes Tier nur anschauen. Befragungen belegen, dass der Krankenstand in Betrieben sinkt, wenn Hunde zugegen sind. Mittagspausen werden zu Bewegungsanlässen. Und schließlich sind Menschen in der Nähe von Hunden kommunikativer. Sie reden miteinander, so freundlich, dass niemand unterm Tisch knurren muss.

Es kommt also auf die Hundeliebe in der CDU an. Die FDP, die 2020 schon einmal per Antrag für Kollegen mit Fell warb, hat im Stadtparlament nichts mehr zu melden.