Berlin - Seit Tagen wird in Berlin über die Quarantäneregeln für Schüler und Kita-Kinder diskutiert. Am Dienstag handelte der Senat und verkürzte die Dauer, zu Hause bleiben zu müssen, von 14 auf fünf Tage, und rückte davon ab, alle Kontaktpersonen – mitunter ganze Klassen – bei einem positiv Getesteten nach Hause zu schicken. Derzeit gibt es 1050 positiv getestete Schüler – und 3886 Schüler befinden sich in Quarantäne. Dem Senatsbeschluss ging voraus, dass zwölf Berliner Amtsärzte in einem Positionspapier einen Strategiewechsel vollziehen wollten, wonach – von Ausnahmen abgesehen – nur noch die unmittelbaren Haushaltsangehörigen eines positiv getesteten Schülers oder Kita-Kindes in Quarantäne gehen, also Geschwister und Eltern. Der Senat reagierte mit der Neuregelung, die weiter auf der Quarantäne von Kontaktpersonen beruht.

Herr Larscheid, ist der Streit zwischen den Amtsärzten und der Senatsgesundheitsverwaltung nach dem Senatsbeschluss vom Tisch?

Für unsere Seite ist es wichtig, dass wir das nie als Streit empfunden haben und die hektische Reaktion vonseiten der Senatsgesundheitsverwaltung nicht verstehen können. Wir haben die Senatsverwaltung am vergangenen Mittwoch auf dem vorgeschriebenen Weg kontaktiert, um sie über die für uns wichtige und fachlich notwendige Änderung zu informieren.

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat Ihnen aber vorgeworfen, „gegen geltendes Recht“ zu verstoßen, weil Sie die Quarantäne in Kitas und Schulen auf Infizierte und deren Familien beschränken wollen …

Wir hätten uns gerne einen fachlichen Austausch gewünscht. Und auch nach dem Beschluss des Senats sind wir nach wie vor der Ansicht, dass es dringend notwendig ist, dass die fachlichen Bedenken, die wir haben, berücksichtigt werden sollten und es einer sachlichen Diskussion bedarf. Den Amtsärzten geht es um nichts weiteres als die Berücksichtigung der Erkenntnisse, die sie in der Pandemie gesammelt haben. Die Diskussion geht allerdings derzeit in eine falsche Richtung – und es dreht sich lediglich um die Frage, ob von uns eine Richtlinienkompetenz angezweifelt worden ist. Nun haben wir eine Änderung der Rechtsverordnung bekommen, von der überhaupt nicht klar ist, worauf sie beruht.

Warum zweifeln Sie überhaupt an den Quarantäneregelungen?

Die Amtsärzte haben einfach nur die Literatur und Daten zusammengetragen und daraus ergibt sich, dass es im Regelfall unbegründet ist, Kontaktpersonen in Quarantäne zu schicken, weil sich wirklich nur wenige anstecken. Außerdem richten immer wieder neue Quarantänen langfristige Schäden bei den Kindern an, weil diese ihre Schutzräume wie Schule und Kita brauchen – da sind sich alle Kinderärzte ebenso wie die WHO oder die Autoren der CoV-Kid-Studie einig. Natürlich muss das immer in Abwägung mit dem Schutz vor Covid-19 geschehen, der wichtig und notwendig ist, und wir haben uns ja auch für flankierende Maßnahmen eingesetzt. Und wir wollen ja auch nicht durch die Aufhebung der Kontaktpersonen-Quarantäne ein höheres Infektionsgeschehen provozieren. Wir wollen lediglich etwas, was kaum Nutzen, aber dafür viel Schaden hat, abschaffen.

Manche aber reden davon, dass die Schulen durchseucht werden könnten. Dem hat sich ja auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach angeschlossen …

Wir wollen die Schulen oder Kitas keineswegs durchseuchen. Wir sehen aber die Sinnlosigkeit unserer bisherigen Maßnahmen hinsichtlich der Quarantäne. Ansteckungen unter Kindern können nicht völlig vermieden werden. Infektiologisch haben eigentlich unsere ganzen Schul- und Kitaquarantänen fast nichts bewirkt. Selbstkritisch müssen wir eingestehen, dass wir die allermeisten Kinder zu Unrecht in Quarantäne gesteckt haben. Die Mehrzahl aller Kinder, also 95 Prozent, waren ja gesund.

Zur Person Patrick Larscheid Der Berliner (1967 geboren) studierte Medizin und arbeitete in vielen Kliniken. Seit 2011 ist er im öffentlichen Gesundheitsdienst und seit 2016 Leiter des Gesundheitsamtes Reinickendorf. Außerdem leitet er das Berliner Zentralarchiv für Leichenschauscheine und ist in diesem Zusammenhang auch in der ärztlichen Fortbildung aktiv. Seit diesem Jahr ist er zudem Vorstandsmitglied des Berufsverbandes der Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst.

Sie haben von schweren Schäden gesprochen – welche sind Ihnen bekannt?

Unser Vorstoß beinhaltet gerade den Schutz von Kindern und Familien vor den sozialen und psychologischen Folgen einer Quarantäne. Das ist bisher unterrepräsentiert gewesen. Wir haben die bevölkerungsmedizinischen Aspekte miteinbezogen. Wenn man mit der mehr oder weniger sinnlosen Quarantäne so weitermachen würde wie bisher, würden wir massive Lerngruppenschließungen in Kauf nehmen und müssten langfristige Schäden für die kommenden Jahre einpreisen. Für die Eltern schafft es darüber hinaus Sicherheit – gerade auch für Alleinerziehende, die eine Quarantäne mal nicht eben wuppen. Auch nicht eine Fünf-Tage-Quarantäne.

Das nutzt also gar nichts?

Die Eltern werden nicht entlastet, das ist jetzt nur ein Wahlkampfslogan von SPD-Kandidatin Franziska Giffey. Eltern werden nach wie vor belastet. Ohne, dass es belegt ist. Ich befürchte, die Verantwortlichen haben nicht wirklich nachgedacht. Denn eins müssen alle wissen: Nicht durch die Amtsärzte werden die Kinder krank, sondern durch die Delta-Variante, wenn sie nicht geimpft sind. Darüber sind sich weltweit alle einig, und es ist nur eine Frage der Zeit, dass Ungeimpfte an der Delta-Variante erkranken werden. Und Kinder stecken sich nicht nur in der Schule oder Kita an, sondern auch auf dem Spielplatz oder sonst wo.

Haben Sie einen Überblick darüber, wie viele Kinder ab zwölf Jahren in Berlin inzwischen geimpft sind? Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Impfung dieser Altersgruppe ja erst seit kurzem.

Einen Überblick haben wir nicht. An den Schulen wird nach wie vor nicht geimpft, aber es gibt Angebote an den beruflichen Schulen – das betrifft aber Schüler erst ab 15 oder 16 Jahren. Zurzeit gibt es auch keine Daten darüber, wie das Impfverhalten der 12- bis 17-Jährigen ist. Wir nehmen nur wahr, dass es Regionen gibt, in denen viel geimpft wird und in anderen gar nicht. Es ist zurzeit zu schwer einzuschätzen.

Wie ist die Corona-Lage derzeit an den Berliner Schulen und in den Kitas?

Trotz steigender Inzidenz ist es nicht so, dass die Fallzahlen an den Schulen oder in den Kitas explodieren. Wir haben in der vergangenen Woche bei den Fünf- bis Neunjährigen eine geringe Abnahme verzeichnet – ebenso wie bei den Kita-Kindern.

Wie werden Sie jetzt weiter vorgehen?

Wir haben ganz klar gesagt, es muss beachtet werden, was wissenschaftlich evident ist und das fordern wir auch weiter ein. Wir sind schon erstaunt, dass Gesundheitssenatorin Kalayci das auf eine persönliche Ebene gezogen hat. Wir hätten uns über einen zivilisierteren Umgang vonseiten der Gesundheitssenatorin gefreut. Für uns ist alles gesagt, wir haben unser Angebot auf den Tisch gelegt und das bedeutet, dass wir jederzeit zu einem Gespräch bereit sind. Wir hoffen, dass der von uns verschobene Termin mit der Gesundheitssenatorin nun stattfindet und sie uns einen Terminvorschlag macht.

Ab wann wird die Fünf-Tage-Regel umgesetzt?

Die Verordnung ist noch nicht in Kraft. Wir werden aber auch in Zukunft jeden Fall individuell betrachten. In ärztliches Handeln kann man nicht per Verordnung eingreifen. Aber natürlich halten sich die Berliner Gesundheitsämter an geltendes Recht. Doch die haben auch nie schematisch gehandelt. Wenn allerdings etwas medizinisch unsinnig ist, wird man sicherlich sehr vorsichtig damit umgehen.