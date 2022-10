Berliner Asylunterkünfte sind am Limit

Der Mensch verfügt über zehn Finger. Ein Asylbewerber muss jeden einzelnen im Ankunftszentrum für Asylsuchende an der Oranienburger Straße auf die Sensorfläche einer sogenannten PIK-Station legen. Ein Scanner erfasst die Abdrücke. Sie werden dann mit einem riesigen Datensatz von Visa-Anträgen im europäischen Schengenraum verglichen.

Es herrscht kein Andrang in dem Büro. Auch die Gänge des Hauses 2 auf dem einst zur Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik gehörenden und 2019 zum Ankunftszentrum umgewandelten Areal wirken leer. Die Asylbewerber warten in einem Raum, bis sie an der Reihe sind, ihre Formalitäten zu erledigen.

Ein Bild von mehr Betriebsamkeit hätte der Botschaft der Sprecherin des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF), Monika Hebbinghaus, wohl eher entsprochen. Die Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete seien in Berlin erschöpft. „Wir sind an der Kapazitätsgrenze“, erklärt sie bei einem Rundgang über das Gelände des Ankunftszentrums. Das gelte sowohl für Unterkünfte wie auch für die in Reserve gehaltenen Containerdörfer als Ausweichquartiere.

LAF will Hotels anmieten

Das LAF bemühe sich derzeit darum, etwa leer stehende Hotels anzumieten. Das sei angesichts der Entwicklung der Mietpreise keine leichte Aufgabe, erklärt Hebbinghaus.

Wir sind an der Kapazitätsgrenze Monika Hebbinghaus, LAF

Mit Geflüchteten belegte Turnhallen wie 2015 und 2016 soll es in Berlin aber nicht geben. Das habe Integrationsministern Katja Kipping (Linke) klargestellt, sagt Hebbinghaus.

Im September gab es eine Verdoppelung

Die Sprecherin nennt beeindruckende Zahlen. 2000 Asylsuchende kamen ihr zufolge im September nach Berlin. Die Zahlen haben sich im September im Vergleich zum Vormonat verdoppelt. 9036 sind es Informationen des LAF zufolge Stand 1. September im ganzen bisherigen Jahr gewesen. Das seien die höchsten Zahlen seit Februar 2016, meint Hebbinghaus. Die Bundesrepublik hatte damals die Massenflucht aus Syrien zu bewältigen.

7762 Asylbewerber kamen nach Angaben des LAF 2021 in Berlin an. „Da haben wir bemerkt, dass sich die Lage wieder verschärft“, meint sie. Die Pandemie behinderte Fluchtbewegungen. 2020 kamen etwa nur 4589 Asylbewerber nach Berlin. Die Dynamik habe sich dann 2022 deutlich beschleunigt, sagt Hebbinghaus.

Ukraine-Krieg ist nicht Hauptgrund

Mit dem Krieg in der Ukraine scheint die Krise nur bedingt erklärbar. Für Geflüchtete aus der Ukraine gelten andere Regeln als für Asylsuchende aus dem Rest der Welt. Ukrainer erhalten schnell einen Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt. Sie können selbst nach einer Wohnung suchen.

3000 von 70.000 Geflüchteten lebten dennoch in Berliner Asylunterkünften, erklärt Hebbinghaus. Sie fänden auf dem angespannten Berliner Wohnungsmarkt kein eigenes Zuhause, meint sie.

Viele Asylbewerber kommen aus Osteuropa

Woher kommen die Asylbewerber und warum kommen sie derzeit so zahlreich? Die größte Gruppe bilden laut Zahlen des Landesamts derzeit die Syrer. Doch auf dem zweiten und dritten Platz folgen zwei ehemalige Sowjetrepubliken, Moldau und Georgien.

Die Aussichten auf Asyl für Menschen aus den als demokratisch geltenden Ländern scheinen gering. Jedes Gesuch werde aber geprüft, betont Hebbinghaus. Für die Dauer des Verfahrens müsse die Unterbringung der Asylbewerber gewährleistet sein.

EU beschuldigt Serbien

Eine weitere Zutat zur Krise scheint die Visapolitik Serbiens zu sein. Monika Hebbinghaus erwähnt den Balkanstaat als Durchreiseland für viele in Berlin angekommene Asylbewerber.

Belgrad ermöglicht visafreie Einreise

Belgrad will mit Visafreiheit Staaten belohnen, die den von Serbien beanspruchten Kosovo nicht anerkennen. Auch viele Hauptherkunftsländer von Asylbewerbern wie Tunesien genießen das Privileg. Die EU-Grenzbehörde Frontex registrierte im September doppelt so viele illegale Einreisen in die EU auf der Westbalkanroute. Die Motive des Beitrittskandidaten für einen Konflikt mit der EU sind unklar. Bundesinnenministerin Nancy Faeser forderte Serbien auf, seine Visavergabe umgehend einzuschränken.

Der Rundgang über das Gelände des Ankunftszentrums führt zu den Unterkünften. Asylbewerber übernachten dort, so lange sie mit der Registrierung und medizinischen Untersuchungen beschäftigt sind. Dann sollen sie in die Asylbewerberheime umziehen. Wie an 28 anderen neuen Standorten sind die Schlafräume in Gebäuden aus vorgefertigten Beton-Modulen untergebracht. Die sogenannten MUFs gelten als Vorzeigeobjekt des LAF. Die Einrichtung ist modern. Die Zimmer gleichen kleinen Apartments.

Vier Personen teilen sich Zimmer

Bis zu vier Personen können in der temporären Bleibe in den rund 16 Quadratmeter großen Zimmern wohnen. Rund sechs Quadratmeter sollen dagegen in den Unterkünften pro Bewohner zur Verfügung stehen. Das macht eine Belegung mit maximal drei Personen möglich. Ob das bei einer weiteren Zunahme der Asylbewerberzahlen durchzuhalten ist, sei eine politische Frage, meint LAF-Sprecherin Hebbinghaus. „Für unsere Mitarbeiter ist es wichtig, dass die Menschen, die in unserer Verantwortung stehen, angemessen untergebracht sind“, meint sie.

Es geht immer um die Bewältigung von Katastrophen Monika Hebbinghaus, LAF

Trotz steigender Asylbewerberzahlen und fehlender Heimplätze bleibt die Sprecherin zuversichtlich. Berlin habe aus den Jahren 2015 und 2016 viele Schlüsse gezogen. Eine Konsequenz sei gewesen, das Ankunftszentrum an der Oranienburger Straße einzurichten und die Schritte zu bündeln, die Asylbewerber nach der Ankunft in Berlin erledigen müssen. Eine andere, das Programm zum Bau der MUFs aufzulegen. Auch die Pandemie sei in den Unterkünften gut bewältigt worden, meint Hebbinghaus. Sie vergleicht das LAF mit der Feuerwehr. „Es geht immer um die Bewältigung von Katastrophen“, sagt sie. Derzeit kräuselt sich der Rauch schon unter dem Dach.