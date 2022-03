Ulrich Kienzl ist müde. Seit Mitternacht ist der Bäckermeister auf den Beinen und nun, am frühen Nachmittag, steht er noch immer im Geschäft. „Muss halt“, sagt er. Ruhig schlafen könne er derzeit ohnehin nicht. Auch wegen der Wirtschaftsnachrichten, die immer neue Preisrekorde für Gas, Strom und Weizen melden. Am Freitag wurde an der europäischen Getreidebörse eine Tonne Weizen für 370 Euro gehandelt, die im vorigen Juli noch für 200 Euro zu bekommen war. „Ohne Weizen kann ich nicht arbeiten“, sagt der Bäcker. Er ist besorgt.

Der 42-Jährige führt die Bäckerei Siebert in Prenzlauer Berg zusammen mit seiner Frau Anke Siebert. Der Bäckerladen in der Schönfließer Straße gilt als Berlins älteste Bäckerei in Familienbesitz. Gustav Siebert hatte sie 1906 gegründet. Anke Siebert ist seine Ururenkelin und führt die Tradition weiter. Backmischungen aus der Tüte und Tiefkühl-Teiglinge kommen bei Sieberts nicht in den Ofen. Die Bäckerei ist beliebt. In Online-Bewertungen loben Kunden die nette Bedienung und das leckere Gebäck.

Von Gas über Öl bis zur Ladenmiete

Für den Kiez-Konditor sei das der schönste Lohn, sagt er. Aber nun machten ihm vor allem die gestiegenen Kosten zu schaffen. Als er im vergangenen Herbst einen Liefervertrag für Weizenmehl für ein Jahr abgeschlossen hatte, musste er bereits 25 Prozent mehr zahlen, und Kienzl weiß schon jetzt, dass im nächsten Herbst ein Aufschlag von weiteren 25 Prozent nicht reichen wird. „Keine Ahnung, ob wir uns das dann noch leisten können“, sagt er.

Zumal der Ofen mit Gas betrieben wird, und der Versorger den Preis bereits um 30 Prozent angehoben hat. Speiseöl und Siedefett seien 50 Prozent teurer als noch vor wenigen Wochen. Außerdem hatte noch der Vermieter die Lademiete erst kürzlich um ebenfalls 30 Prozent nach oben geschraubt. Und natürlich wollten auch die 19 Mitarbeiter mehr Geld, weil auch für sie das Leben immer teurer werde. Er zahle zwar schon mehr als Tariflohn, sagt der Chef, aber natürlich könne er sie verstehen.

Dass die Bäckerei Siebert kein Einzelfall ist, weiß Johannes Kamm am besten. Er ist Chef der Berliner Bäckerinnung. „Wenn ein Kilo Weizenmehl zu Jahresbeginn noch für 34 Cent zu bekommen war und heute 60 Cent kostet, dann ist davon natürlich jeder Bäcker betroffen“, sagt er. Hinzu kämen höhere Energie- und Lohnkosten. Kamms Folgerung: „Es ist klar, dass der Schrippen-Preis neu kalkuliert werden muss.“

Allerdings sorgt er sich nicht um den Fortbestand des Bäckerhandwerks in der Stadt. Zumal in Berlin in den vergangenen Jahren entgegen dem Bundestrend viele neue handwerkliche Bäckereibetriebe gegründet wurden. Der Innungschef ist jedoch auch sicher, dass die explodierenden Kosten „einige“ Betriebe zur Aufgabe zwingen werden. Immerhin hätten die Unternehmen zwei Jahre Corona hinter sich, in denen etwa angeschlossene Café-Bereiche lange Zeit geschlossen bleiben mussten. „Bei vielen sind die Rücklagen aufgebraucht“, sagt Kamm.

Ans Aufgeben denkt Ulrich Kienzl aus der Schönfließer Straße nicht. Aber er wird die Preise anheben. „Das wird sich nicht vermeiden lassen“, sagt er und hofft, dass ihm danach nicht die Kunden davonlaufen. Immerhin soll eine Schrippe weiterhin 35 Cent kosten. Dieser Preis bleibe unangetastet. „So lange es irgendwie geht“. Bei Kuchen und Brot komme er aber nicht um eine Teuerung herum und sieht auch Spielraum. Einige Brotsorten seien im Supermarkt teurer als bei ihm, sagt er.

Pizza-Bäcker im XXXL-Format

Weit komplexer sind die Auswirkungen gestiegener Kosten indes für Großunternehmen. Im Märkischen Viertel hat die Firma Freiberger ihren Sitz, ein Pizza-Bäcker im XXXL-Format. Das Unternehmen im Norden der Stadt ist der größte Eigenmarkenhersteller im Pizzabereich der Welt. In zwölf Werken weltweit, darunter fünf in den USA, werden täglich 3,5 Millionen Pizzen gebacken. Allein in Berlin sind es 650.000 an jedem Tag. Ohne Weizen, Strom und Gas geht da nicht viel.

Das ist aber nur ein Teil der Kosten. Laut Vertriebschef Thomas Schulz seien die Teuerungen längst nahezu überall zu spüren. Der Dieselpreis treibe die Speditionskosten in die Höhe, Käse und Salami für den Belag seien teurer geworden, die Verpackungsmittelpreise seit dem Sommer stiegen und die für Folie quasi parallel zum Ölpreis. „Wenn es nur um Gas- und Weizenpreise ginge, wäre die Herausforderung überschaubar“, sagt Schulz.

Freiberger/Hauke Dressler Freiberger Das Unternehmen wurde 1976 in Berlin gegründet und ist derzeit auf 30 Märkten weltweit aktiv. Insgesamt beschäftigt Freiberger 3300 Mitarbeiter, davon 500 in Berlin. Hier befindet sich auch das größte Werk des Unternehmens, das seit 1998 zum Mannheimer Südzucker-Konzern gehört.

Tatsächlich ist der Bedarf weiterhin groß. Die Nachfrage wächst stetig, die Anlagen laufen auf Hochtouren. Gerade erst wurden in Berlin 15 Millionen Euro in eine neue Produktionslinie für „Premium-Pizzen“ investiert, die in den nächsten Monaten in Betrieb gehen soll. Alles laufe nach Plan, sagt Schulz und wird letztlich auch nicht anders handeln als Bäcker Kienzl aus Prenzlauer Berg: „Wir werden an Preiserhöhungen nicht vorbeikommen können.“