Berlin - Leipzig, Dresden, Frankfurt am Main, München, Rostock: Diese und viele andere Städte sind von Berlin Südkreuz aus direkt erreichbar. Die Bahnstation, die auch mit S-Bahnen, Fernbussen und der BVG gut erreichbar ist, spielt eine bedeutende Rolle im Hauptstadtverkehr. Nicht nur Bewohner der angrenzenden West-Berliner Stadtviertel kommen dort zum Zuge, dank der guten Anschlüsse steigen auch viele Ost-Berliner am Südkreuz ein und aus. Doch nun befürchten Beobachter, dass der dortige Fernzugverkehr zum kommenden Fahrplanwechsel stark ausgedünnt wird. Ab Mitte Dezember 2022 könnten zahlreiche ICE-Halte wegfallen, heißt es. Die Bahn schließt das nicht aus.

Gewinner und Verlierer: Sie gibt es auch bei den Berliner Bahnhöfen. Der vor mehr als 15 Jahren eröffnete Hauptbahnhof profitierte von den Veränderungen im Schienenverkehr der Hauptstadt. Auch die Bahnhöfe Spandau und Gesundbrunnen gewannen an Bedeutung – wie zuletzt auch das Ostkreuz. Lichtenberg und Schöneweide, zu DDR-Zeiten wichtige Knotenpunkte des Fernzugverkehrs, gehörten dagegen schon vor Jahren zu den Absteigern. 2006 wurde auch der Bahnhof Zoologischer Garten zum Regionalzughalt degradiert. Später verlor der Ostbahnhof zahlreiche ICE-Halte.

179.000 Besucher und Reisende pro Tag

Das Südkreuz, wo seit 2006 auch Regional- und Fernzüge halten, konnte sich dagegen behaupten. Das helle Gebäude, in dem die Ringbahn die Nord-Süd-Strecken kreuzt, gilt mit seinen großzügigen Hallen und den guten Einkaufsmöglichkeiten nicht nur als angenehmer Aufenthaltsort. Gemessen an der Zahl der durchschnittlichen Zahl der Reisenden und Besucher 2019, gilt der Bahnhof in Tempelhof-Schöneberg laut Bund auch als fünftwichtigster Bahnhof Berlins – nach dem Hauptbahnhof, Friedrichstraße, Ostkreuz und Gesundbrunnen. Im Schnitt wurden pro Tag rund 179.000 Nutzer gezählt.

Doch es ist nicht ausgeschlossen, dass das Südkreuz im Dezember 2022 ebenfalls auf der Liste der Absteiger landet. Darüber wird derzeit bei Drehscheibe Online diskutiert, einem Internetforum zum Schienenverkehr. Nicht nur Bahnfans, die beruflich nichts mit Zügen zu tun haben, beteiligen sich am Informations- und Meinungsaustausch, auch Mitarbeiter von Bahnunternehmen debattieren mit.

In diesem Forum heißt es nun, dass die Deutsche Bahn (DB) den 55 Kilometer langen Abschnitt zwischen Berlin-Südkreuz und Jüterbog auf das europäische Zugsicherungssystem ETCS umstellen möchte. Während der auf drei Jahre terminierten Arbeiten müsse die Höchstgeschwindigkeit von 200 auf 160 Kilometer pro Stunde gesenkt werden. Folge ist, dass die ICE-Züge einige Minuten länger unterwegs sind. Im Fahrplan ausgleichen ließe sich das aber nicht, weil in Lutherstadt Wittenberg sonst wichtige Anschlüsse im Regionalverkehr verlorengingen. Und so sehe eine Studie von DB Netz für den neuen Fahrplan vor, dass die ICE der Linien von Berlin nach Frankfurt am Main, Stuttgart und München sowie nach Leipzig, Erfurt, Nürnberg und München das Südkreuz ohne Stopp durchfahren. Nur die Sprinterzüge könnten dort weiterhin halten.

„Zum jetzigen Zeitpunkt können wir noch keine konkreten Infos zum Fahrplanwechsel im Dezember 2022 geben“, erklärte ein Bahnsprecher auf Anfrage der Berliner Zeitung. „Der Fahrplan wird erst im Laufe dieses Jahres erstellt. Wir werden zu gegebener Zeit ausführlich informieren.“ Klar sei: „Auch in Zukunft werden ICE am Bahnhof Südkreuz halten“, so der Sprecher. Doch unklar blieb: wie viele – und welche.

„Wenn das überall so läuft wie hier geplant, dann gute Nacht“

Für den Fahrgastverband Pro Bahn sind die möglichen Haltstreichungen am Südkreuz trotzdem schon jetzt ein Thema. „Insgesamt zeigt das Ganze, dass immer noch mit dem Ziel, möglichst billig zu bauen, gearbeitet wird“, sagte Lukas Iffländer, der stellvertretende Bundesvorsitzende. „Drei Jahre für ETCS zwischen Berlin und Jüterbog sind deutlich zu lange. Selbst wenn wir von einem Vollaustausch der Stellwerke ausgehen würden, müsste das mit wenigen Monaten an tatsächlichen Fahrgasteinschränkungen zu schaffen sein.“

imago/Stefan Zeitz Einer der angenehmeren Bahnhöfe Berlins: Blick in eine Halle am Südkreuz.

Es sollte problemlos möglich sein, die Transponder zu verlegen, die bei ETCS mit den Zügen kommunizieren, ohne dafür das derzeitige Sicherungssystem ausschalten zu müssen. „Ich sehe hier einen klaren Fall von ‚Nicht wollen‘ statt ‚Nicht können‘“, bemängelte Iffländer. Der Pro-Bahn-Vize hofft, dass der neue Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) schnell den Auftrag aus dem Koalitionsvertrag umsetzt, den Infrastrukturbetrieb der DB auf gemeinnützig umzustellen. „Dann dürfte mit solchen irrsinnigen Ansätzen, die sicher zu einer mindestens temporären Verlagerung Richtung Flugzeug/Auto führen, hoffentlich schnell Schluss sein“, so Iffänder. „Das ist auch dringend notwendig, wenn wir wirklich das ganze Netz digitalisieren und mit ETCS Level 2 ausrüsten wollen. Wenn das überall so läuft wie hier geplant, dann gute Nacht.“