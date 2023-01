Berliner Bahnstrecken liegen still: Warum jetzt auch noch die U6 ausgefallen ist

Kein guter Tag für die Fahrgäste in Berlin. Nachdem in der Innenstadt wichtige Schienenstrecken unterbrochen oder verkürzt worden sind, ist nun auch noch die U-Bahn-Linie U6 ausgefallen. Seit dem heutigen Mittwochmorgen können auf einem Abschnitt in Mitte erst einmal keine U-Bahnen mehr fahren. Viele tausend Fahrgäste sind länger unterwegs.

„Die U6 ist seit zirka 8.10 Uhr zwischen den Bahnhöfen Stadtmitte und Wedding unterbrochen“, bestätigte Markus Falkner, Sprecher der landeseigenen Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), am Mittwochvormittag. „Grund ist ein schadhaftes Signalkabel im U-Bahnhof Friedrichstraße. Das Kabel wird nun ausgetauscht. Die Arbeiten laufen mit Hochdruck und der gebotenen Sorgfalt. Nach Einschätzung der Fachleute wird das einige Stunden dauern. Wir gehen davon aus, dass der Verkehr am frühen Nachmittag wieder rollen kann.“ Dem Vernehmen nach ist das Kabel nicht mutwillig beschädigt worden.

Zwischen den U-Bahnhöfen Stadtmitte und Wedding sei ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Busse eingerichtet worden, so der Sprecher weiter. Die BVG wies die Fahrgäste darauf hin, andere Strecken des Nahverkehrs zu nutzen.

Verkehrsunfall legte die Straßenbahnlinie M1 und 12 lahm

Bei den Schienenverbindungen ist das Angebot im östlichen Berliner Stadtzentrum allerdings schon stark zusammengeschmolzen. Wer in Pankow, Prenzlauer Berg oder in anderen Teilen des Berliner Nordostens wohnt, hat bereits seit Wochen allen Grund, sich abgehängt zu fühlen. So verkehren auf der Nord-Süd-Trasse der S-Bahn bis Mitte Februar zwischen den S-Bahnhöfen Südkreuz/ Yorckstraße (Großgörschenstraße) und Nordbahnhof keine Züge. Es gibt zwar einen SEV, der in zwei Linien geteilt wurde. Allerdings bleiben die Busse auf den schmalen Straßen in Mitte oft im Stau stecken.

Auch die Straßenbahn fällt als Verbindung ins Zentrum zum Teil aus, weil die Linien M1, M10 und 12 verkürzt wurden – ebenfalls wegen Bauarbeiten. Am Mittwochmorgen führte ein Verkehrsunfall auf der Kastanienallee in der Prenzlauer Berg zu weiteren Komplikationen auf den Linien M1 und 12. Fahrgäste mussten aussteigen und laufen.

Am schmerzhaftesten empfinden die meisten Nahverkehrsnutzer in Berlin jedoch die Unterbrechung der U2 in Mitte. Seit dem 7. Oktober müssen sie in den U-Bahnhöfen Senefelderplatz und Klosterstraße umsteigen. Dazwischen pendelt eine U-Bahn, aber nur alle 15 Minuten. Für viele Tausend Fahrgäste pro Tag haben sich die Reisezeiten enorm verlängert. Anlass ist ein Tunnelschaden unter dem Alexanderplatz, der mit der benachbarten Baustelle des Immobilienunternehmens Covivio zusammenhängt.

Bis 2025 keine U-Bahnen auf der U6 nach Tegel

Wie berichtet gibt es weiterhin keinen Zeitplan, wann die U2 wieder wie früher verkehrt. Ein Experte befürchtet, dass die Störung mindestens bis Sommer 2023 andauert. Er schloss nicht aus, dass ein Neubau des Tunnels der U2 unter dem Alexanderplatz erforderlich werden könnte.

„Die BVG und die Senatsverwaltung haben ein hohes Interesse daran, so rasch wie möglich zu einem normalen Betrieb auf der U2 zurückzukehren“, sagte Berlins Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) am Mittwoch im Mobilitätsausschuss des Abgeordnetenhauses. Covivio sei Verursacher des Tunnelschadens und müsse für die Behebung sorgen, bekräftigte sie. Damit das Verwaltungsverfahren weitergehen kann, müsse das Immobilienunternehmen noch Unterlagen einreichen. Für die geplanten Sanierungsarbeiten vermisse der Senat derzeit noch ein Konzept.

Die Linken-Abgeordnete Katalin Gennburg wies darauf hin, dass der Tunnel der U8 unter dem Alexanderplatz von dem Plan des Investors Signa, neben dem Warenhaus Galerie Kaufhof ein Hochhaus zu bauen, betroffen sein könnte. „Der Bauherr ist dafür verantwortlich, dass das Projekt sicher ist“, entgegnete Jarasch. Ihre Behörde spreche mit der Senatsbauverwaltung aber darüber, ob es möglich sei, gegenüber Signa „schärfere Auflagen“ durchzusetzen.

Auf der U6 gibt es bereits seit dem vergangenen November eine geplante Unterbrechung. Weil die Trasse im Norden Berlins saniert und eine Brücke neu errichtet wird, fahren keine U-Bahnen zwischen Alt-Tegel und Kurt-Schumacher-Platz. Bis zum Frühjahr 2025 müssen die Fahrgäste auf Busse umsteigen.